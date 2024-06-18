Хвича о Грузии: «У нас все самое лучшее – самая вкусная еда, лучшая музыка. Спросите у грузина, кто выиграет Евро – на вас посмотрят как на сумасшедшего. Грузия, конечно!»

Теги серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия пошутил, что сборная Грузии может выиграть Евро-2024.

Сегодня грузинская команда проведет свой первый матч на чемпионате Европы против сборной Турции в группе F.

«Спросите у грузина, кто выиграет Евро. Любого грузина. Маленького ребенка. Старушку. Продавца. Неважно. Спросите их. Знаете, что произойдет? Ну, во-первых, прежде чем они ответят... они посмотрят на вас. Как на сумасшедшего. Кто выиграет? «Грузия выиграет Евро. Конечно. Конечно».

Они будут смотреть на вас. За то, что вы спрашиваете. Ты дурак, что ли? «Кто еще, кроме Грузии?!» Ты дурак. Совсем болван. Некоторые люди говорят: «Но разве это не первый раз в истории, когда вы участвуете в Евро?» Неважно! Какая разница!

«Это будет Грузия», – скажет старушка. Грузины такие. Во всем. Знаете, у кого самая вкусная еда? В Испании? Италия? Япония? Хахахахахахах. Грузия!!! Лучшая музыка? Грузия!!! Я не знаю, что это такое. Возможно, это исходит от Бога. Как будто мы рождаемся такими. У Грузии все самое лучшее.

Я тоже так говорю. Так что для меня... конечно, хинкали – это лучшая еда, которую можно попробовать. И, конечно, мы можем выиграть Евро. Конечно. Кто сказал «нет»?!» – написал вингер сборной Грузии в The Players’ Tribune.

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110 комментариев
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Грузинский менталитет выражен предельно точно
+116
-5
+111
Самая лучшая сборная в мире!!! Да чего там в мире, в Грузии!!!
+96
-2
+94
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Нет.
+60
-8
+52
А ещё там самые скромные люди.
+50
-1
+49
Хвича поплыл
+53
-12
+41
Самая пафосная? Грузия! Самая хвастливая? Грузия! Самая обшарпанная? Грузия!
+42
-12
+30
2 хачапури по-аджарски и трансфер в ПСЖ этому господину
+28
-1
+27
Обнюхался хмели-сунели
+21
-3
+18
Грузины все сказочники. )))
+16
-1
+15
как по мне, так грузинская еда переоценена. бесконечная вариация грецкого ореха, чеснока и кинзы, в том или ином виде. мое ИМХО, никого не хочу обидеть, но есть кухни гораздо разнообразнее и интереснее.
+13
-1
+12
Еда у них и впрямь очень вкусная, а вот музыка... меня от неё аж мутит, настолько это однообразная параша.
+12
-1
+11
Где-то тут на спортсе вчера читал, как пользователь Алан Аланов из Осетии писал, что все проблемы из-за того, что Грузины себя считают уникальными и неповторимыми ))
+12
-1
+11
Забористая чача была)
+12
-1
+11
Ответ Ксюша Каблукова
Ну так у грузин спроси, прежде чем за менталитет задвигать)) По крайней мере я отвечу именно так - мы лучшие) А вы считайте себя какими хотите))
Ну дак у грузин реально такой менталитет, куча пафоса и выпендрежа:))) Посмотри канал Nfd на ютубе, там показан весь грузинский менталитет во всей красе:))
+11
-1
+10
Остановите его кто-нибудь...
+8
0
+8
Ответ redwhiteteam
Где-то тут на спортсе вчера читал, как пользователь Алан Аланов из Осетии писал, что все проблемы из-за того, что Грузины себя считают уникальными и неповторимыми ))
Хах, так осетины и абхазы такие же. Я не вижу между ними разницы
+8
0
+8
Пятерку турки им сегодня запихают.
+8
-1
+7
Если в Грузии всё самое лучшее, зачем уехал?
+10
-3
+7
Ответ Иван Алейников
А как же база тренировочная в лесу?
Никаких лесов! Везде горы, лампочки, орлы добрые, еще бурундук и лось. Все поют песни.
+7
-1
+6
Ответ Леха Нету
Если в Грузии всё самое лучшее, зачем уехал?
аскет)
+6
0
+6
А как же база тренировочная в лесу?
+6
0
+6
Ответ Сергей Кот
как по мне, так грузинская еда переоценена. бесконечная вариация грецкого ореха, чеснока и кинзы, в том или ином виде. мое ИМХО, никого не хочу обидеть, но есть кухни гораздо разнообразнее и интереснее.
Полностью согласен. Кухня поесть не больше чем на раз в месяц. Хлеб на хлебе, жир на жире.
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Ответ Тиджани Бабангида
Грузинский менталитет выражен предельно точно
Я раньше слышал и думал так про армян, оказывается они не одни такие, есть ещё грузины)🤷
+4
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+4
причем грузинские рестораны в Москве будут лучше, чем в Тбилиси по сервису и качеству)
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Ответ Рав. Зильберман
Комментарий удален модератором
Причём тут Россия:))? Что за бред:)?
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Ответ Зизуха
это ещё Армения на евро не вышла
Эта битва была бы эпичной.
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Ответ Sergey Smolensky
Хах, так осетины и абхазы такие же. Я не вижу между ними разницы
Был в Абхазии, задумался после Вашего сообщения - вполне вполне). ДА между нами всеми разницы нет - разделяй и властвуй, увы все еще работает.
+3
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Ответ Wannabefree
Полностью согласен. Кухня поесть не больше чем на раз в месяц. Хлеб на хлебе, жир на жире.
это неплохая региональная кухня, но не более того. та же азербайджанская на самом деле и побогаче и по разнообразнее, но такого флера раздутого не имеет.
+5
-2
+3
ну то что в любой ситуации для грузина он - д’Артаньян, а остальные так мимо проходили, это мы и без Хвичи знали
+3
0
+3
Так хочу что бы все три игры с разгромом проиграли , и по приезду в Неаполь что бы с лавки не вылазил до окончания контракта
+5
-2
+3
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