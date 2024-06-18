Хвича о Грузии: «У нас все самое лучшее – самая вкусная еда, лучшая музыка. Спросите у грузина, кто выиграет Евро – на вас посмотрят как на сумасшедшего. Грузия, конечно!»

Хвича Кварацхелия пошутил, что сборная Грузии может выиграть Евро-2024.

Сегодня грузинская команда проведет свой первый матч на чемпионате против сборной Турции в группе F.

«Спросите у грузина, кто выиграет Евро. Любого грузина. Маленького ребенка. Старушку. Продавца. Неважно. Спросите их. Знаете, что произойдет? Ну, во-первых, прежде чем они ответят... они посмотрят на вас. Как на сумасшедшего. Кто выиграет? «Грузия выиграет Евро. Конечно. Конечно».

Они будут смотреть на вас. За то, что вы спрашиваете. Ты дурак, что ли? «Кто еще, кроме Грузии?!» Ты дурак. Совсем болван. Некоторые люди говорят: «Но разве это не первый раз в истории, когда вы участвуете в Евро?» Неважно! Какая разница!

«Это будет Грузия», – скажет старушка. Грузины такие. Во всем. Знаете, у кого самая вкусная еда? В Испании? Италия? Япония? Хахахахахахах. Грузия!!! Лучшая музыка? Грузия!!! Я не знаю, что это такое. Возможно, это исходит от Бога. Как будто мы рождаемся такими. У Грузии все самое лучшее.

Я тоже так говорю. Так что для меня... конечно, хинкали – это лучшая еда, которую можно попробовать. И, конечно, мы можем выиграть Евро. Конечно. Кто сказал «нет»?!» – написал вингер сборной Грузии в The Players’ Tribune.