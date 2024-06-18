Медведев на Олимпиаде сыграет в одиночке и паре, Звонарева пропустит турнир

Теги Вера Звонарева ATP WTA Олимпийский теннисный турнир Аслан Карацев Вероника Кудерметова Роман Сафиуллин Даниил Медведев Екатерина Александрова Павел Котов Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Федерация тенниса России объявила состав на Олимпиаду в Париже. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

В мужском одиночном разряде сыграют:

В женской одиночке выступят:

Кроме того, в мужском парном разряде сыграют Медведев и Сафиуллин, Котов и Карацев, а в женском – Андреева и Кудерметова, Александрова и Шнайдер.

Восьмая ракетка мира в паре Вера Звонарева пропустит турнир.

51 комментарий
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Верунчик ну как так. Одна надежда на тебя, мать, была😭
+11
-1
+10
Полное фиаско.

В составе нет ни Звонаревой, ни Павлюченковой, ни Весниной, которые могли бы очень здорово помочь в парных видах.
При этом есть Кудерметова, которую с вероятностью в 90% завернет МОК на допуске, лишив нас места и в одиночке и в паре (поясню, что это не окончательный состав, это заявка, которая направлена в ИТФ, а уже ИТФ передает это в МОК, где будет проверка данных спортсменов на критерии, оглашенные в марте прошлого года. Поэтому пока формально на Олимпиаду никто не допущен)

В мужской заявке нет Хачанова, который тоже мог бы помочь в паре

Шансов не вижу никаких. Останемся без медалей впервые с 2004 года и даже без всяких обидных 6-8 в полуфинале
+18
-10
+8
Ответ almagrosp
Да че не понятного, не нужна теннисистам Олимпиада, а под нейтральным флагом тем более
Так не нужна, что Джокович больной бежит играть роняя тапки на пару с Надалем
+11
-3
+8
Очень слабый состав
+10
-2
+8
Ответ Россия будет свободной
почему катастрофа? Медведев почувствует ответственность за двоих - и преобразится. медали как минимум имхо. золотые - вероятнее всего )
Там не ответственность нужна, а игра у сетки. Нет этого у Медведева
+6
-1
+5
О неожиданно Шнайдер едет на Олимпиаду, она то далеко была в списке, впереди как минимум Калинская и Потапова
Со Звонаревой и Весниной максимально странная ситуация, Звонарёва вроде была не против ехать и специально играли с Миррой, а Веснина так вообще ради этого только возвращалась
+6
-1
+5
посему не сможет играть Звонорева?
+7
-2
+5
Удачи нашим олимпийцам! Особенно рад за русскую надежду - нашу Мирру Андрееву после ее блистательного выступления на Ролан Гаррос!
+9
-5
+4
Ответ nwgdm7y2p6
Полное фиаско. В составе нет ни Звонаревой, ни Павлюченковой, ни Весниной, которые могли бы очень здорово помочь в парных видах. При этом есть Кудерметова, которую с вероятностью в 90% завернет МОК на допуске, лишив нас места и в одиночке и в паре (поясню, что это не окончательный состав, это заявка, которая направлена в ИТФ, а уже ИТФ передает это в МОК, где будет проверка данных спортсменов на критерии, оглашенные в марте прошлого года. Поэтому пока формально на Олимпиаду никто не допущен) В мужской заявке нет Хачанова, который тоже мог бы помочь в паре Шансов не вижу никаких. Останемся без медалей впервые с 2004 года и даже без всяких обидных 6-8 в полуфинале
Их уже допустили. Куда мок завернет.
+8
-5
+3
Странно всё как-то, нелепо
+7
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+3
Ответ Николай Володин
Главная загадка почему не едет Звонарева? Помните в прошлом году ей не дали выступить на турнире в Европе, возможно проблемы чисто организационные у нее,не прошла критерии МОК))
Ей не дали выступить в конкретной стране Европы. Во Франции на РГ она же в этом году спокойно играла
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Ответ Пнин
Удачи нашим олимпийцам! Особенно рад за русскую надежду - нашу Мирру Андрееву после ее блистательного выступления на Ролан Гаррос!
Вот интересно, что за странные люди минусуют? Пожелал россиянам удачи. Порадовался за нашу юную звёздочку Мирру Андрееву. Вот что не нравится людям?
+4
-2
+2
Ответ Пнин
Вот интересно, что за странные люди минусуют? Пожелал россиянам удачи. Порадовался за нашу юную звёздочку Мирру Андрееву. Вот что не нравится людям?
Не берите у голову)) дураков в мире в много и главное, будем болеть за тех, кто едет. Жаль конечно, что состав слабенький но как есть
+2
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Думаю, так и поедут. Все телодвижения связаны с тем, что Тарпищев через свои связи заранее узнавал, кому дадут зеленый свет, а кому нет. Хачанову, Звонаревой и Весниной зеленый свет видимо не дали. Думаю из-за того, что не дали зеленый свет Весниной, отказалась ехать и Калинская. Странная история с Рублевым и Касаткиной, там видимо уже вмешались другие структуры.
+3
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+2
Ответ nwgdm7y2p6
Так не нужна, что Джокович больной бежит играть роняя тапки на пару с Надалем
Джокович всё остальное выиграл по 100 раз и заработал столько денег что мог бы сам олимпиаду провести. Так что да, ему по приколу, может себе позволить.
+3
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+2
Жаль, что без тëти Веры.
Хотелось бы ещë понять, почему.
+2
0
+2
а Федерация-то тут причем? разве они не индивидуально едут?
+1
0
+1
Удачи нашим ребятам ❤️🇷🇺
+2
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Главная загадка почему не едет Звонарева? Помните в прошлом году ей не дали выступить на турнире в Европе, возможно проблемы чисто организационные у нее,не прошла критерии МОК))
+4
-3
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Ответ Варлампий Варлампий
А где лгбт-мадам?
Тебе то что? Пару ищешь?
+2
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Ответ Пнин
Вот интересно, что за странные люди минусуют? Пожелал россиянам удачи. Порадовался за нашу юную звёздочку Мирру Андрееву. Вот что не нравится людям?
Это всё фанаты флажка на кепке)
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Ответ almagrosp
Ну так Джоковичу нужна ачивка победителя Олимпиады, которой ему не хватает для полного комплекта. Для кого то реально удивительно что у теннисистов олимпиада не котируется? 🤣
Про Надаля промолчал, нечего сказать-то
+2
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Ответ Лёля Иванова
Не берите у голову)) дураков в мире в много и главное, будем болеть за тех, кто едет. Жаль конечно, что состав слабенький но как есть
Думаю у такого состава есть объяснения.И оно в высказываниях.Не едут из наших те кто явно поддержали СВО или явно высказались против(Касаткина,Рублёв).Всё остальное лишь отговорки.
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Ответ Россия будет свободной
а что с микстом?
Ох ну зачем Медведева в пару.. Ну он же плохо играет у сетки и пусть на одиночке сосредоточится. Жаль, что Карацев в такой плохой форме в этом сезоне.
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Ответ nwgdm7y2p6
Полное фиаско. В составе нет ни Звонаревой, ни Павлюченковой, ни Весниной, которые могли бы очень здорово помочь в парных видах. При этом есть Кудерметова, которую с вероятностью в 90% завернет МОК на допуске, лишив нас места и в одиночке и в паре (поясню, что это не окончательный состав, это заявка, которая направлена в ИТФ, а уже ИТФ передает это в МОК, где будет проверка данных спортсменов на критерии, оглашенные в марте прошлого года. Поэтому пока формально на Олимпиаду никто не допущен) В мужской заявке нет Хачанова, который тоже мог бы помочь в паре Шансов не вижу никаких. Останемся без медалей впервые с 2004 года и даже без всяких обидных 6-8 в полуфинале
Хачанов скорее негласный недопуск, как и Соболенко.
А Кудерметова раз заявлена - допущена, она всего лишь из ЦСКА, а не военнослужащая
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Ответ Николай Володин
Это согласованная с МОК заявка, Звонарева не прошла критерии 100 💯💯💯💯💯 процентов)))
Ерунду не пишите
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Ответ nwgdm7y2p6
Так не нужна, что Джокович больной бежит играть роняя тапки на пару с Надалем
Если любому игроку поставить условие, сыграть на олимпиаде но взамен пропустить один шлем в сезоне, то 100% игроков откажется от олимпиады, хотя шлемов проводится по 4 штуки каждый год. И это факт, только далекий от тенниса этого не понимает
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Ответ nwgdm7y2p6
Про Надаля промолчал, нечего сказать-то
В каком месте надаль там че то роняет? Сам это придумал. Прошлую олимпиаду он спокойно пропустил сыграв перед этим полу финал РГ
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людоедки Андреева и Шнайдер не должны пройти проверку, Котова просто выкиньте потому что он противный
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А где лгбт-мадам?
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