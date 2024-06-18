Медведев на Олимпиаде сыграет в одиночке и паре, Звонарева пропустит турнир

Федерация тенниса России объявила состав на Олимпиаду в Париже. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

В мужском одиночном разряде сыграют:

В женской одиночке выступят:

Кроме того, в мужском парном разряде сыграют Медведев и Сафиуллин, Котов и Карацев, а в женском – Андреева и Кудерметова, Александрова и Шнайдер.

Восьмая ракетка мира в паре Вера Звонарева пропустит турнир.