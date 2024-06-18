Медведев на Олимпиаде сыграет в одиночке и паре, Звонарева пропустит турнир
Федерация тенниса России объявила состав на Олимпиаду в Париже. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
В мужском одиночном разряде сыграют:
В женской одиночке выступят:
Кроме того, в мужском парном разряде сыграют Медведев и Сафиуллин, Котов и Карацев, а в женском – Андреева и Кудерметова, Александрова и Шнайдер.
Восьмая ракетка мира в паре Вера Звонарева пропустит турнир.
В составе нет ни Звонаревой, ни Павлюченковой, ни Весниной, которые могли бы очень здорово помочь в парных видах.
При этом есть Кудерметова, которую с вероятностью в 90% завернет МОК на допуске, лишив нас места и в одиночке и в паре (поясню, что это не окончательный состав, это заявка, которая направлена в ИТФ, а уже ИТФ передает это в МОК, где будет проверка данных спортсменов на критерии, оглашенные в марте прошлого года. Поэтому пока формально на Олимпиаду никто не допущен)
В мужской заявке нет Хачанова, который тоже мог бы помочь в паре
Шансов не вижу никаких. Останемся без медалей впервые с 2004 года и даже без всяких обидных 6-8 в полуфинале
Со Звонаревой и Весниной максимально странная ситуация, Звонарёва вроде была не против ехать и специально играли с Миррой, а Веснина так вообще ради этого только возвращалась
Хотелось бы ещë понять, почему.
А Кудерметова раз заявлена - допущена, она всего лишь из ЦСКА, а не военнослужащая