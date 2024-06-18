«Реал» и «Бавария» обсудят трансфер Дэвиса в ближайшие часы. Мюнхенцы отозвали предложение защитнику о продлении контракта (Cadena SER)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» и «Бавария» обсудят трансфер Альфонсо Дэвиса в ближайшие часы.

Ранее 23-летний защитник отказался заключить новое соглашение с мюнхенским клубом, в результате чего «Бавария» отказалась от опции продления контракта и отозвала свое предложение игроку.

Также сообщалось, что «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро.

По данным Cadena SER, в ближайшие несколько часов немецкий клуб свяжется с «Мадридом», чтобы узнать, согласно ли руководство «Реала» увеличить сумму трансфера. 

Если мадридский клуб не пойдет на эти условия, то Дэвис останется в «Баварии» еще на год, а затем сможет перейти в «Реал» в 2025 году в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Альфонсо забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

«Бавария» допускает уход Дэвиса бесплатно в 2025-м. Защитник хочет 20 млн евро в год, что неприемлемо для клуба

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40 комментариев
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Каково это, самим быть в шкуре Боруссии?
+42
-5
+37
Фло не даст больше 30🍋
+20
-4
+16
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Фло сразу после срыва трансфера сказал что дверь для Мбаппе не закрыта. Мантра про 2 раза придумали Барсаглоры чтобы в позитиве найти негатив.
+8
-1
+7
продайте его уже скорее че насильно то держать
+7
-1
+6
Ответ Manis0403
На год в дубль отправить и посмотрю я на него тогда
И что с того? В таком сценарии он типа в Реал точно не перейдёт?))
+4
0
+4
В идеале Мадриду эти деньги направить на усиление центральной линии обороны. Ведь подходят новости, что Начо скорее всего в ближайшие дни объявит о переходе в СА. Алаба после тяжелой травмы и уже в возрасте и не факт, что сможет вернуться на свой прежний уровень. А уже через год взять Дэвиса как свободного агента. Хотя я бы вообще хотел видеть Гуттьереса. Свой кантерано, клаусула для Мадрида 8 миллионов - идеальный вариант, а Дэвис в последнем сезоне не впечатлял, да и все чаще стал подвержен травмам.
+7
-3
+4
Ответ Алан Кесаев
А таком сценарии он может потерять форму и квалификацию и не нужен станет топклубам.
За год не один профи форму не растеряеи в ноль. Кресты многие рвали и возвращались на уровень. А здесь просто год играть в футбол и растерять форму, невозможно
+3
0
+3
Ответ Евгений Языченко
продайте его уже скорее че насильно то держать
Торгуются. Бесплатно не отпустят.
+3
-1
+2
Ответ marchellinos
Торгуются. Бесплатно не отпустят.
Тут как раз наоборот получится. Если сейчас не продадут, то потом вовсе бесплатно уйдёт.
+2
0
+2
Реал сливки собирает
+4
-2
+2
пусть сливают бегунка и берут Эрнандеса
+6
-4
+2
Ответ songbilong
6 ЛЧ за 10 лет, норм
😅
+1
0
+1
Ответ Алан Кесаев
Да, я тоже так думаю. Чтобы потом другим игрокам неповадно было шантажировать клуб.
Что значит шантажировать клуб? Он обязан продлевать контракт что ли?
+1
0
+1
Ответ Manis0403
На год в дубль отправить и посмотрю я на него тогда
Так то Реал доминирует уже 70 лет. Посмотри количество Еврокубков.
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Реал сливки собирает
Кофейные бобы
0
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Ответ Tun
Каково это, самим быть в шкуре Боруссии?
Ну нельзя сказать, что Бавария в шкуре Боруссии. Всё таки если Дэвис перейдет, это будет пятый трансфер из Баварии в Реал. А из Боруссии в Баварию было целых шесть!
0
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Ответ PIT-BUL
Реал сливки собирает
Скорее шоколадки
0
0
0
Ответ войд
Будут доминировать в мире ещё лет 10)
Посмотрим поглядим
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Реал сливки собирает
Будут доминировать в мире ещё лет 10)
+5
-5
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Ответ Manis0403
На год в дубль отправить и посмотрю я на него тогда
В дубль только идиоты-теннисисты хороших футболистов отправляют (а российский футбол "вещь в себе")
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Ответ corazon blanco
В идеале Мадриду эти деньги направить на усиление центральной линии обороны. Ведь подходят новости, что Начо скорее всего в ближайшие дни объявит о переходе в СА. Алаба после тяжелой травмы и уже в возрасте и не факт, что сможет вернуться на свой прежний уровень. А уже через год взять Дэвиса как свободного агента. Хотя я бы вообще хотел видеть Гуттьереса. Свой кантерано, клаусула для Мадрида 8 миллионов - идеальный вариант, а Дэвис в последнем сезоне не впечатлял, да и все чаще стал подвержен травмам.
Всё верно. Хорошо бы было Продать кого-то с правого фланга, где перегруз: Родриго, Гуллер, Диас и купить хорошего центрального. Плюс в опорной нет альтернативы Тчуамени. Непонятен мне акцент на Дэвиса с учетом сильного дефицита в других зонах.
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Ответ Manis0403
На год в дубль отправить и посмотрю я на него тогда
Да, я тоже так думаю. Чтобы потом другим игрокам неповадно было шантажировать клуб.
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Ответ Menedreal
Фло сразу после срыва трансфера сказал что дверь для Мбаппе не закрыта. Мантра про 2 раза придумали Барсаглоры чтобы в позитиве найти негатив.
Придумали? Это 2 года назад фанаты Реала придумали относительно продления Мбаппе с ПСЖ 😂😂😂
+2
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Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Эх Мбаппе😁
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Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
15 ЛЧ, неудачник))
+2
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25 млн одним траншем,без бонусов и по рукам🤝
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Баварии надо сливать всех негров, пока хоть что-то за них дают. Никакой пользы от этих лентяев все равно нет.
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С Баварией хорошие отношения, игроки игроками а клубам нужно сотрудничать ещё долго, поэтому всем должно быть хорошо, Бавария должна получить сумму которая их устроит. Им нужно эту позицию закрывать
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Знаю и понимаю.
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Ура, видимо, он перейдёт в Реал. Это идеально.
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