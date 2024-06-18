«Реал» и «Бавария» обсудят трансфер Дэвиса в ближайшие часы. Мюнхенцы отозвали предложение защитнику о продлении контракта (Cadena SER)

«Реал» и «Бавария» обсудят трансфер Альфонсо Дэвиса в ближайшие часы.

Ранее 23-летний защитник отказался заключить новое соглашение с мюнхенским клубом, в результате чего « » отказалась от опции продления контракта и отозвала свое предложение игроку.

Также сообщалось, что «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро.

По данным Cadena SER, в ближайшие несколько часов немецкий клуб свяжется с « », чтобы узнать, согласно ли руководство «Реала» увеличить сумму трансфера.

Если мадридский клуб не пойдет на эти условия, то останется в «Баварии» еще на год, а затем сможет перейти в «Реал» в 2025 году в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Альфонсо забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

«Бавария» допускает уход Дэвиса бесплатно в 2025-м. Защитник хочет 20 млн евро в год, что неприемлемо для клуба