Евро-2024. Португалия сыграет с Чехией, Турция против Грузии
В Германии проходят матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Турции сыграет с Грузией, Португалия встретится с Чехией.
Евро-2024
1-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 18 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 18 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Если сегодня победим, то Грузия будет самой громкой, самой счастливой и самой пьяной страной в мире.
Сегодня я впервые увижу свою родину на крупном футбольном турнире, я никогда не думал, что увижу это. 18 июня 2024 года - историческая дата для Грузии.
СА-КАР-ТВЕ-ЛО!!! 🇬🇪
გაიხარე!
Такое будет возможно только если Рональду изобьет болбоя)