Евро-2024. Португалия сыграет с Чехией, Турция против Грузии

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В Германии проходят матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Турции сыграет с Грузией, Португалия встретится с Чехией.

Евро-2024

1-й тур

Группа F

Турция – Грузия
Дата проведения
18 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Португалия – Чехия
Дата проведения
18 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

29 комментариев
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Я вернулся на родину, в Грузию. И у нас сегодня, на время матча, остановится всё: транспорт, полиция, преступность, рождаемость, даже светофоры. Сегодня самый главный матч в нашей истории, да ещё и против соседа, к которому в Батуми, где я нахожусь, особенно принципиальное отношение.

Если сегодня победим, то Грузия будет самой громкой, самой счастливой и самой пьяной страной в мире.

Сегодня я впервые увижу свою родину на крупном футбольном турнире, я никогда не думал, что увижу это. 18 июня 2024 года - историческая дата для Грузии.

СА-КАР-ТВЕ-ЛО!!! 🇬🇪
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очень уже любопытно посмотреть на турецкую молодежь, на деюсь и Гюллер, и Йылдыз выйдут
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За удачный дебют.Удачи Грузии!
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Праздник футбола. Так здорово. Оказаться бы там))
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Удачи Грузии!
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Жду дубль от Роналду, и гол от Хвичи
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Удачи Чехии!
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Сегодня ожидается кровавая месимо в комментариях! Все хейтеры Португальца7 уже заранее готовится строчит комменты!
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Рональду ударит болбоя, скриньте
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Ответ Александр Северный
Турция, Грузия, Чехия прям группа смерти для нынешней Португалии всё таки какой же донный новый формат Евро это просто кем надо быть, чтобы Португалия осталась за бортом плей-офф:))
Турция с Чехией спокойно могут дать бой Португалии
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Если Португалия не способна пройти Грузию и Чехию, то что ей там делать? Вот группа где Испания, Хорватия, Италия я еще понимаю.
С этого момента,у криштибоев и Чехия ,и Грузия и Турция считаются топами.🤣
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Ответ Капибарбер
Одни чехофобы в комментариях, уже нельзя пожелать удачи сборной Чехии, токси секта работает 👍
За всех против Роналду, по такой логике вы болеете это нам понятно. Но вот болеть за Чехов которые Русских послали на 3 буквы на хоккейном ЧМ это зашквар.
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Ответ Unico
Я вернулся на родину, в Грузию. И у нас сегодня, на время матча, остановится всё: транспорт, полиция, преступность, рождаемость, даже светофоры. Сегодня самый главный матч в нашей истории, да ещё и против соседа, к которому в Батуми, где я нахожусь, особенно принципиальное отношение. Если сегодня победим, то Грузия будет самой громкой, самой счастливой и самой пьяной страной в мире. Сегодня я впервые увижу свою родину на крупном футбольном турнире, я никогда не думал, что увижу это. 18 июня 2024 года - историческая дата для Грузии. СА-КАР-ТВЕ-ЛО!!! 🇬🇪
Удачи!
გაიხარე!
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Ответ Чёрная Мамбо
вангую что сегодня благодаря Португальца7 комментарий под Евро 2024 установит рекорд! Будет +3000 комментарий
Ржу в голос 😂😂
Такое будет возможно только если Рональду изобьет болбоя)
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