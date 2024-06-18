Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС.

Об этом она сообщила в телеграм-канале. 

Олимпийская чемпионка проходила обучение по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Диплом на отлично ✅», – написала она. 

180 комментариев
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Загитовой подарили на отлично диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»
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Слава тебе, Господи, что она не медицинский закончила.
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Это она в таком виде на защиту ходила???
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странный прикид на защиту
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Ответ deligy
Загитовой подарили на отлично диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»
Кореш с Уфы учился в одной группе с хоккеистом Салавата Юлаева. Никто этого хоккеиста за 5 лет ни разу не видел, при этом на каждом курсе он числился студентом вместе с остальными. Как он переходил на следующий курс очки не посетив ни одной пары я думаю вопрос риторический.
+55
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Ответ Девочка с севера
Это она в таком виде на защиту ходила???
Нет, защищали за неё, она только диплом приехала подержать))
+50
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+46
Ответ Варлампий Варлампий
странный прикид на защиту
Это ######, а не прикид) нам (учусь в РАНХиГС в Барнауле) сказали, чтобы мы были одеты официально, т.к. это официальное мероприятие. А тут просто как будто в магазин вышла Алиночка:)
+44
-1
+43
А давно у нас на защиту диплома в таком виде ходят? И давно для получения диплома стало достаточно ВКР на 3 странички (при том, что она 100% не в курсе что написано даже на этих 3 страничках)? Вопросы риторические.

На самом деле, Загитова - отличный пример того, что случается с человеком, когда он создаёт вокруг себя эхо-камеру, да к тому же человек ещё и не очень умный (я бы сказал, как пробка).
+48
-6
+42
Что дальше? надо кандидатскую и докторскую!
На спецфакультете "кринж и факап" это реально!!!
+41
-3
+38
это было безызбежно
+36
-3
+33
Когда меня спросят, что такое деградация, я скину это видео
+36
-5
+31
Запомните дети, если хотите хорошее образование в РАНХиГС не поступайте. Не то будет диплом как у Загитовой.
+37
-7
+30
Ответ Игорь М.
Это ######, а не прикид) нам (учусь в РАНХиГС в Барнауле) сказали, чтобы мы были одеты официально, т.к. это официальное мероприятие. А тут просто как будто в магазин вышла Алиночка:)
Ты сравнил с собой дорогой студент, то ли дело ты, простой студент для нас в глазах преподах. И то ли дело Алиночка. Тут понимать надо дело госважности.
+30
-3
+27
Божечки, какая неожиданность)) кто бы мог подумать))

Вот он - супер-талант! Ещё вчера ночью она вопрошала, как запомнить диплом, а сегодня уже прекрасно его защитила!

Ни секунды в этом не сомневались!

Магистратура ждёт?
+27
-3
+24
Ответ VictorVallecano
Кто был председателем комиссии по этой специальности? Пьер Вудман?
Люся Чеботина
+23
-1
+22
Ответ Девочка с севера
Это она в таком виде на защиту ходила???
С голым пузом и в шортах на защиту диплома. Президентская академия...
+22
-1
+21
Она хоть свой диплом открывала хоть раз, интересно ?
+22
-2
+20
Ответ Девочка с севера
Это она в таком виде на защиту ходила???
А че такова?
+21
-3
+18
Хоть бы четверочку для вида поставили, но нет, наглость не знает предела) И очень хотелось бы взглянуть на лица комиссии, если бы рядовая студентка пришла на защиту в таком прикиде)
+18
-1
+17
Какая-то очень тоненькая работа. :)
+19
-3
+16
А что, были сомнения?? Да эту ставку ни один букмекер бы не принял!) и да, все же, защитила или "сдала"? Давеча она еще путалась в формулировках))
Интересно, все сдалала как ей советовали? Ну там, освежить ногти, волосы, придумать образ, мейк, хлопать ресницами и взлетать)
Все, теперь в магистратуру, в магистратуру, в магистратуру!
+21
-5
+16
На защиту диплома как на пляж. Вспомнилось из " Операции Ы" : " Экзамен для меня всегда праздник, профессор ! "
+18
-3
+15
Как никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым, так и никакой диплом не прибавит ей мозгов, такта, умения связно говорить.
На защиту принято одеваться, как на шашлыки? Или это в РАНХИГС так?
+23
-8
+15
сейчас в таком виде на защиту диплома ходят? О_О
+16
-1
+15
Отличная подтанцовка у Чеботиной подросла
+15
-2
+13
Ответ Девочка с севера
Это она в таком виде на защиту ходила???
Не на защиту. На выдачу)
+15
-2
+13
Кто-нибудь остановит эту машину по производству контента для спортса?
+16
-3
+13
Немного не верится, что сама диплом писала Алина) ждём теперь в магистратуре и аспирантуре! Это безызбежно!)
+14
-2
+12
Я, наверное, отстала от жизни, но у нас в Университете было принято на защиту диплома приходить в приличном, а не в домашнем
+15
-3
+12
Ответ uok
Она хоть свой диплом открывала хоть раз, интересно ?
Да: на видео ж открыла)))
+13
-2
+11
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