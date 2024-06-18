Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»
Алина Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС.
Об этом она сообщила в телеграм-канале.
Олимпийская чемпионка проходила обучение по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Диплом на отлично ✅», – написала она.
На самом деле, Загитова - отличный пример того, что случается с человеком, когда он создаёт вокруг себя эхо-камеру, да к тому же человек ещё и не очень умный (я бы сказал, как пробка).
На спецфакультете "кринж и факап" это реально!!!
Вот он - супер-талант! Ещё вчера ночью она вопрошала, как запомнить диплом, а сегодня уже прекрасно его защитила!
Ни секунды в этом не сомневались!
Магистратура ждёт?
Интересно, все сдалала как ей советовали? Ну там, освежить ногти, волосы, придумать образ, мейк, хлопать ресницами и взлетать)
Все, теперь в магистратуру, в магистратуру, в магистратуру!
На защиту принято одеваться, как на шашлыки? Или это в РАНХИГС так?