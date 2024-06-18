Украинская фехтовальщица Кривицкая отказалась пожимать руку сопернице из Грузии, которая родилась в России
Украинка Кривицкая не пожала руку грузинской фехтовальщице на чемпионате Европы.
Соревнования проходят в швейцарском Базеле. Кривицкая в поединке одержала победу со счетом 15:9.
Гучмазова была недовольна поведением соперницы и отреагировала на отказ от рукопожатия нецензурной бранью.
Кривицкая продолжила выступление на соревнованиях, но выбыла из борьбы в 1/8 финала.
Кривицкая родилась в Ярославской области, она является трехкратным призером чемпионатов мира. Гучмазова – уроженка Владикавказа, выступает за Грузию с 2017 года.
Это же натуральный анекдот.
Это майдан головного мозга в тяжёлой форме.
То, что люди пишут, что без сборной России где-то стало хуже или про двойные стандарты это не то же самое, что не пожать руку сопернице по выдуманной причине.
Если бы русские спортсмены отказывались бы пожимать руки американцам или британцам или любым другим представителям национальностей, в ком они видят источник своих бед, можно было бы поставить знак равно. А сравнивать тёплое с зелёным не стоит.