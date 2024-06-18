Украинская фехтовальщица Кривицкая отказалась пожимать руку сопернице из Грузии, которая родилась в России

Украинка Кривицкая не пожала руку грузинской фехтовальщице на чемпионате Европы.

Соревнования проходят в швейцарском Базеле. Кривицкая в поединке одержала победу со счетом 15:9.

Гучмазова была недовольна поведением соперницы и отреагировала на отказ от рукопожатия нецензурной бранью.

Кривицкая продолжила выступление на соревнованиях, но выбыла из борьбы в 1/8 финала.

Кривицкая родилась в Ярославской области, она является трехкратным призером чемпионатов мира. Гучмазова – уроженка Владикавказа, выступает за Грузию с 2017 года.