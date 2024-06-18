Украинская фехтовальщица Кривицкая отказалась пожимать руку сопернице из Грузии, которая родилась в России

Теги чемпионат Европы сборная Украины жен Елена Кривицкая Политика ТАСС сборная Грузии Майя Гучмазова Фехтование

Украинка Кривицкая не пожала руку грузинской фехтовальщице на чемпионате Европы.

Соревнования проходят в швейцарском Базеле. Кривицкая в поединке одержала победу со счетом 15:9. 

Гучмазова была недовольна поведением соперницы и отреагировала на отказ от рукопожатия нецензурной бранью. 

Кривицкая продолжила выступление на соревнованиях, но выбыла из борьбы в 1/8 финала.

Кривицкая родилась в Ярославской области, она является трехкратным призером чемпионатов мира. Гучмазова – уроженка Владикавказа, выступает за Грузию с 2017 года. 

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64 комментария
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Кривицкая сама себе тоже не пожала руку, так как сама тоже родилась в России. 😊
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Русская украинка не пожала руку осетинской грузинке))))))000
Это же натуральный анекдот.
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Пора заканчивать этот балаган обиженных / исключительных
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+49
А сама-то :)
+38
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Если соперница виновата что родилась в России то сама Кривицкая чем лучше?
+32
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Ответ _SatanA
она красиво сказала, хоть и матом) мол, почему одним можно всё
Речь о том, что Кривицкая тоже уроженка РФ.
+19
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+19
Там нет сердца и головы, нечем думать и быть человеком, не надо осуждать...
+19
-1
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Абсурдная ситуация - русская выступающая за украину не пожала руку осетинке, выступающей за Грузию, тк считает, что она русская. 😂😂😂
Это майдан головного мозга в тяжёлой форме.
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Ответ Илья Ганин
А сама-то :)
она красиво сказала, хоть и матом) мол, почему одним можно всё
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И не лень было изучать биографию соперницы 😂
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Так ещё и с 2017-го года выступает за Грузию, то есть это решение даже не по обстоятельствам. В чем претензия
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ТП
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Жаль не процитировали возмущение. Там база
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Ответ ЧДБ
И не лень было изучать биографию соперницы 😂
У них есть кому изучать соперников 🫤🫤🫤
+6
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Хабалка
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+5
Ответ Russ Ivan
Там нет сердца и головы, нечем думать и быть человеком, не надо осуждать...
Сердце то есть. Но 🧠🧠🧠 нету
+5
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+5
Хмм, так можно и так: русская не пожала руку представительнице Грузии и её не дисквалифицировали! Русским всё можно что ли?
+3
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Идиотизм какой-то. Даже когда в 22 году были переговоры РФ и Украины, официальные лица пожимали руки. А тут нельзя.
+2
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Ответ Kazan R
Кривицкая сама себе тоже не пожала руку, так как сама тоже родилась в России. 😊
и в зеркале не улыбается!
+2
0
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Типичная укропка
+2
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Их борьба...
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Ответ Лидер Коломны
Типичная укропка
я бы даже сказал- укропитепка🤣🤣🤣
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Ответ Олег Кузнецов
Комментарий удален модератором
ну потому и вынуждена соответствовать больше других, иначе ее саму отменят
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Ответ В поисках смысла
Идиотизм какой-то. Даже когда в 22 году были переговоры РФ и Украины, официальные лица пожимали руки. А тут нельзя.
В этом и дело - официальные лица по телику пропагандируют ненависть с обеих сторон, но потом когда понадобится, будут хоть в дëсна целоваться. А обычные люди продолжат друг другу смерти желать.
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Ответ Hello Berlin
Вы абсолютно правы. Среди украинцев очень много обиженок, но как сказал пользователь сверху, все думают что они особенные. В самом спортсе только я часто встречаю обиженных русских, вечно твердящих «вот без нас стало на каком то турнире хуже/у нас круто проходил турнир, в отличии от развитой европы/почему их не дисквалифицировали, а нас да…». Во всех нациях есть те, кто мнить себя важным и является обиженкой
Ты чушь какую-то прогнал.
То, что люди пишут, что без сборной России где-то стало хуже или про двойные стандарты это не то же самое, что не пожать руку сопернице по выдуманной причине.
Если бы русские спортсмены отказывались бы пожимать руки американцам или британцам или любым другим представителям национальностей, в ком они видят источник своих бед, можно было бы поставить знак равно. А сравнивать тёплое с зелёным не стоит.
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Ответ Евгений Качалков
Заканчивай, кто против.
Нет, а что не так? Я не поддерживаю то, что происходит сейчас, но конкретно эта гражданка Грузии в чем виновата? Какого лешего эта Кривицкая себе позволяет?
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кривицкая саму себя опозорила!
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Ее понять можно, вернется туда,а там уже уголовное дело, тюрьма и всу в волчанске, этот путь может занять неделю
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Редакторы, не полная новость, вы цитату грузинской фехтовальщицы забыли вставить, она того стоит.
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Флагманская новость спортса! Работаем!
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