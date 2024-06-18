Португалия дожала Чехию – 2:1! Консейсау забил на 92-й, Роналду провел весь матч

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Лукаш Провод Диогу Жота Робин Гранач Франсишку Консейсау онлайны Футбол

Сборная Португалии победила Чехию (2:1) в 1-м туре Евро-2024.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте счет открыл чешский хавбек Лукаш Провод. На 69-й защитник Робин Гранач отправил мяч в свои ворота.

На 87-й забил вингер «Ливерпуля» Диогу Жота, но гол был отменен из-за офсайда у Криштиану Роналду.

На 92-й отличился полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау. Его гол стал победным.

Португалия – Чехия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
18 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 62 Провод, 1:1 – 69, автогол Гранач, 2:1 – 90+2 Франсишку Консейсау.
ПортугалияДиогу Кошта, Диогу Далот (Инасиу, 63), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Нету, 90), Жоау Канселу (Семеду, 90), Бруну Фернандеш, Витинья (Франсишку Консейсау, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63), Роналду.
ЧехияСтанек, Цоуфал, Гранач, Голеш (Хоры, 90), Крейчи, Доудера, Провод (Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Шик (Хитил, 61), Кухта (Лингр, 60).
Предупреждения:
Рафаэл Леау (39), Шик (57), Франсишку Консейсау (90+3).

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525 комментариев
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Роналду лучший игрок матча 🤣🤣🤣🤣
+96
-28
+68
Судья - клоун. Вместо фола чехам, гол для португезов
+80
-19
+61
Хахахаа, автогол снова хочет выиграть золотую бутсу Евро)))
+58
-7
+51
Ответ Simbad
Да, после огня в матче Турция-Грузия, данный матч выглядит максимально уныло. Мартинес конечно может составить достойную конкуренцию Саутгейту по тому, как превратить топовый состав в безликое сборище. Про Чехию сказать вообще нечего
А что не так с португалами? Раскатывают автобус, пока не реализовали полное преимущество, но все будет
+60
-14
+46
Лучший бомбардир прошлого Евро хочет повторить достижение
+46
-1
+45
Странные вы все) Окей, был штрафной, но эпизод заигран и был ввод в игру мяча, то есть новая атака, и вместо того чтобы выбить мяч на тот же угловой, чех его принимает в штрафной, ну ок, лучше набить плюсиков на старике Роналду и на судье))
+39
-10
+29
Португалия днище. Судья не зафиксировал фол и пошла голевая атака. Португалия дноооо
+58
-32
+26
Странноватое существо , конечно !
И гол то случился , когда судья не дал 100 % опасный штрафной в пользу Чехии ))
+25
-2
+23
Запишите на Роналду!
+34
-11
+23
Да, после огня в матче Турция-Грузия, данный матч выглядит максимально уныло. Мартинес конечно может составить достойную конкуренцию Саутгейту по тому, как превратить топовый состав в безликое сборище.
Про Чехию сказать вообще нечего
+46
-24
+22
Не понимаю хейта реально школота тут сидит, в чем Роналду не устроил? Постоянно оказывал давление на защитников и не будь оффсайда можно сказать сделал гол, а так абсолютно погоду не портил, тот же Бруно ужасный матч провёл столько потерь
+23
-4
+19
Ответ Варлампий Варлампий
старик в составе - к поражению
Он не виноват, что 8-9 передач на два метра выше положенного. Ужасные передачи на него, особенно в первом тайме. Но он даже так умудрился создать себе и партнеру моменты. Пропущенный гол - следствие ужасных передач ближе к чужой штрафной
+25
-6
+19
Чешские защитники и вратарь...🤦‍♂️
+17
0
+17
Полностью заслуженная победа. Или чехи думали с 1 ударом в створ нахаляву победить? ))
+19
-3
+16
А Криш очень неплохо играет
+24
-8
+16
Многие гонят на Роналду, в чем-то они правы, но тут стоит отметить, что вся команда импотентна.

Даже Бруну и Бернардо ничего не могут сделать.

На этом Евро будет битва физруков с талантливейшими составами - Саутгейт и Мартинез
+26
-10
+16
У чехов пока мяч совсем не держится . Как сказал, комментатор, одна сплошная затяжная атака португальцев … Сродни сплошному затяжному дождю ))
+15
0
+15
Криш в полном порядке. Особенно приятно смотреть на его игру после высера про него в Материалах, которое сегодня вылезло)
+34
-20
+14
Наконец-то фавориты повели
+19
-5
+14
Чехи, конечно, глупые голы пропустили, но играли они, прямо скажем, не очень :)
+15
-2
+13
Интересно он автогол попросит прописать ему?
+19
-6
+13
Роналду просит поменяться футболками Шико, чтобы переписали на него гол🤣
+21
-8
+13
Чехи полраза сбегали в атаку, зато как результативно. Породистый голешник залетел)
+13
-1
+12
Последнего паса нет у португальцев. Куда попало мяч запускают, только не своему. У Леау и Мендеша все навесы, прострелы в молоко, хотя играют хорошо
+12
0
+12
почему Кришнаид до сих пор исполняет опасные штрафные?
+19
-7
+12
При чем игрок Чехии мог выходить к воротам с опасной атакой, а судья даже фол не зафиксировал, не то что карточку за срыв атаки не дал. Ответная атака и гол портудонников. Позорище
+20
-8
+12
лучший игрок матча рональду? 🤣
+17
-5
+12
Вы видели? Какой разбег. Не важно что пробил никак. Но как разбежался....
+19
-8
+11
Говорят Криш до сих пор изучает линию офсайда.
+19
-8
+11
Ответ PIT-BUL
Роналду лучший игрок матча 🤣🤣🤣🤣
Это по версии зрителей Матч ТВ, которые реально еще и голосуют, они не разбираются в футболе
+19
-10
+9
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