Португалия дожала Чехию – 2:1! Консейсау забил на 92-й, Роналду провел весь матч

Сборная Португалии победила Чехию (2:1) в 1-м туре Евро-2024.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте счет открыл чешский хавбек . На 69-й защитник Робин Гранач отправил мяч в свои ворота.

На 87-й забил вингер «Ливерпуля» , но гол был отменен из-за офсайда у .

На 92-й отличился полузащитник « » . Его гол стал победным.

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