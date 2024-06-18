Португалия дожала Чехию – 2:1! Консейсау забил на 92-й, Роналду провел весь матч
Сборная Португалии победила Чехию (2:1) в 1-м туре Евро-2024.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 62-й минуте счет открыл чешский хавбек Лукаш Провод. На 69-й защитник Робин Гранач отправил мяч в свои ворота.
На 87-й забил вингер «Ливерпуля» Диогу Жота, но гол был отменен из-за офсайда у Криштиану Роналду.
На 92-й отличился полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау. Его гол стал победным.
- Дата проведения
- 18 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Голы:
- 0:1 – 62 Провод, 1:1 – 69, автогол Гранач, 2:1 – 90+2 Франсишку Консейсау.
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот (Инасиу, 63), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Нету, 90), Жоау Канселу (Семеду, 90), Бруну Фернандеш, Витинья (Франсишку Консейсау, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63), Роналду.
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Чехия –
Станек, Цоуфал, Гранач, Голеш (Хоры, 90), Крейчи, Доудера, Провод (Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Шик (Хитил, 61), Кухта (Лингр, 60).
- Предупреждения:
- Рафаэл Леау (39), Шик (57), Франсишку Консейсау (90+3).
И гол то случился , когда судья не дал 100 % опасный штрафной в пользу Чехии ))
Про Чехию сказать вообще нечего
Даже Бруну и Бернардо ничего не могут сделать.
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