Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время.

По информации «РБ Спорт», соглашение игрока с петербуржским клубом будет рассчитано на 4 года. 

Ранее стало известно, что защитник «Крыльев Советов» перейдет в «Зенит» за 120 миллионов рублей. На него также претендовал «Спартак». 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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41 комментарий
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Да пишите вы суммы в евро! Удобнее же сравнивать с европейскими трансферами. А то, чтобы оценить количество Горшковых в Мбаппе, приходится извилину напрягать!
+40
0
+40
Ответ Доктор Верховцев
Да пишите вы суммы в евро! Удобнее же сравнивать с европейскими трансферами. А то, чтобы оценить количество Горшковых в Мбаппе, приходится извилину напрягать!
Мосбиржа прекратила торги, привыкай.
+22
-2
+20
1,28 млн евро
+19
0
+19
Ответ Алексей Тор
Кем Спартак интересуется того забирает Зенит.
Неправда! Тилей и педрош Зенит не забирал.
+17
-7
+10
Отлично!Надеюсь,теперь Тикнизяна не будет в Зените.
+8
0
+8
Ответ Алексей Тор
Кем Спартак интересуется того забирает Зенит.
То,что спартак доит Крылья уже который сезон,то не для кого не новость,но видимо тут не вышло
+10
-2
+8
Ответ SMART789
Вернуться на уровень ниже можно в любой момент, а вот в топ клуб дважды не зовут Привет Наирке Тикнизяну
Топ клуб 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+12
-8
+4
Ответ Александр Калинушкин
газовое позорище, опять комплексы, лишь бы никому не досталось, а сам будет на лавке сидеть
Тебя зовут Калинушкин Александр, а в профиле указан «женский пол». Вот где позорище-то
+13
-10
+3
Ответ Иван Новиков
Через год вернётся в Самару.
Вернуться на уровень ниже можно в любой момент, а вот в топ клуб дважды не зовут
Привет Наирке Тикнизяну
+9
-6
+3
Ответ Korney
два нолика прибавить и сумма в евро)
Если к 120млн прибавить два нолика - получится 12 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ😂🤦😂🤦😂🤦😂🤦😂🤦😂🤦😂🤦😂🤦😂🤦
+3
0
+3
Через год вернётся в Самару.
+5
-4
+1
В Спартаке был бы реальный шанс стать основным, а в Зените такие шансы кратно меньше. Если вообще был вариант со Спартаком, конечно
+5
-4
+1
Возвращение Легенды, думал с Баварией был его последний матч
+1
-1
0
Ответ Artie Bukko
По меркам России – позор)
Фанату тарасовского середняка больно
+3
-3
0
Ответ Korney
два нолика прибавить и сумма в евро)
Прибавить?)
+1
-1
0
Ответ juanti
1,28 млн евро
Спасибо!
+1
-1
0
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