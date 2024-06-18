Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей
Юрий Горшков подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время.
По информации «РБ Спорт», соглашение игрока с петербуржским клубом будет рассчитано на 4 года.
Ранее стало известно, что защитник «Крыльев Советов» перейдет в «Зенит» за 120 миллионов рублей. На него также претендовал «Спартак».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Привет Наирке Тикнизяну