Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей

Юрий Горшков подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время.

По информации «РБ Спорт», соглашение игрока с петербуржским клубом будет рассчитано на 4 года.

Ранее стало известно, что защитник « » перейдет в « » за 120 миллионов рублей. На него также претендовал «Спартак».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.