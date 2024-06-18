ЦСКА объявил об уходе Заболотного. Форвард провел 3 сезона в клубе

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия трансферы Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный покидает ЦСКА.

Московский клуб объявил, что форвард уходит в связи с окончанием контракта.

Нападающий выступал за армейцев с сезона-2021/22 и в 104 матчах за это время забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку.

В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен.

Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду, что бы ни случалось на поле. Также хочу поблагодарить всех работников клуба, тренеров, персонал и, конечно же, партнеров по команде.

Спасибо, ЦСКА!» – попрощался Заболотный.

Антон также был в системе клуба с 2002 по 2012 год.

Сообщалось, что 33-летний футболист близок к переходу в «Химки» и уже прошел медосмотр.

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95 комментариев
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Зе, конечно, игрок неординарный.
Но всегда старался выкладываться на поле по максимуму.

Спасибо за все, Легенда !
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Ответ naxerger
хоть одна хорошая новость
Осталось понять, что хорошего в уходе игрока, который забил с игры больше всех в команде в прошлом сезоне
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Прощай легенда!
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Игрок конечно не выдающийся, но всегда боролся до конца и отдавался полностью ИГРЕ
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Я скажу ему спасибо. Тренеры всегда ценили таких вот пахарей и дисциплинированных игроков, которые с максимальной самоотдачей от и до выполнять то, что им скажут.
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Ответ naxerger
хоть одна хорошая новость
Потом будет ещё одна хорошая новость: замена ему приобретена не будет
+12
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Великий
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Хоть и полено редкостное, но в самоотдаче его не упрекнуть. Спасибо за всё✊
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Таланта большого у Антона никогда не было, но за счет своего трудолюбие, Заболотный смог сделать себе неплохую карьеру, для внутреннего российского чемпионата.
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Легенда)
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хоть одна хорошая новость
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Спасибо великий Зе! Ты был и будешь настоящим конём!
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Ответ пьяный Егорка
Прощай легенда!
Я бы посмотрел новый выпуск «Прощай, легенда» с Заболотным😂
+7
0
+7
Когда он пришел - не понравился мне, но со временем завоевал любовь и уважение. Удачи в новой жизни.
+7
0
+7
Ответ Павел Метёлкин
Лучшая новость для для болельщиков ЦСКА!!!!Лучше новость была наверное только о победе в кубке уефа 2005 года!!!!
Единственный забивающий форвард, что тут лучшего в этой новости?
+7
-1
+6
Перес настолько испугался сломанного носа черепахи, что позвонил Гинеру, чтоб отпустить второго лучшего игрока в мире
+6
-1
+5
Хороший игрок.Самоотдача высокая.Думается в Химках ещё попортит настроение соперникам.
+5
0
+5
Заболотный легенда. Несмотря на габариты, отличается пластичностью и движениями. Да, часто случались курьезные моменты, но сколько важных голов забил и никогда не светился в медиа с плохой стороны. Добротный форвард, всегда отдающийся игре
+4
0
+4
Как бы там не было, странное решение, мне кажется. Выкладывался по полной, мог продавить, забить. Впрочем, не моё дело. 😊
+6
-2
+4
Удачи, трудяга! Спасибо!
+3
0
+3
очень средний игрок, но он пахал и старался сделать всё, что мог. лично его можно только поблагодарить за отношение к делу
+3
0
+3
Лично для меня Антон производит двойственное впечатление . Тем не менее, это один из немногих, кто оставляет всего себя на поле . Борец до мозга костей! ….Спасибо!!
+3
0
+3
когда бабая выгонят?
+2
0
+2
Ответ Серёга Соколов
А сколько не забил,да ещё и по пустым воротам,уже не в счёт?
Если у игрока возникают моменты значит он уже что-то да умеет. Мбаппе вчера чистый раз на раз запорол, и что теперь?
+5
-3
+2
Ответ krasno-siniyman
Так к нему нет претензий в плане самоотдачи и самоотверженности на поле Другое дело, что Заба априори не может рассматриваться основным форвардом для команды, которая претендует на что-то серьёзное
А ЦСКА рассчитывает?)
+2
-1
+1
Ну что же, теперь своё знаменитое сальто будет делать в Химках, надеюсь не один раз!👍
+1
0
+1
Заба, спасибо за все.
+1
0
+1
Тележка Федотова теперь не с ним. Для ЦСКА супер избавление. Всегда удивлялся им, когда надо бить он давал пас, когда надо бежать, он притормаживал. Как атлет хорош, как футболист так себе.
+1
0
+1
Как же печально всё в ЦСКА, если от них уходят в Химки...
+1
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+1
Ответ Влад Безруков
Осталось понять, что хорошего в уходе игрока, который забил с игры больше всех в команде в прошлом сезоне
Так про хорошую новость написал единственный фанат Химок )
А армейцам желаю найти хорошую замену, чемпионат должен становиться сильнее.
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