ЦСКА объявил об уходе Заболотного. Форвард провел 3 сезона в клубе

Антон Заболотный покидает ЦСКА.

Московский клуб объявил, что форвард уходит в связи с окончанием контракта.

Нападающий выступал за армейцев с сезона-2021/22 и в 104 матчах за это время забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку.

В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен.

Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду, что бы ни случалось на поле. Также хочу поблагодарить всех работников клуба, тренеров, персонал и, конечно же, партнеров по команде.

Спасибо, !» – попрощался .

Антон также был в системе клуба с 2002 по 2012 год.

Сообщалось, что 33-летний футболист близок к переходу в « » и уже прошел медосмотр.