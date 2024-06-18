«Рейнджерс» поместили ассистента капитана Гудроу на драфт отказов. Его зарплата – 3,64 млн долларов в год

Теги возможные переходы Рейнджерс НХЛ Барклай Гудроу Хоккей

Барклай Гудроу выставлен «Рейнджерс» на драфт отказов.

31-летний нападающий является одним из ассистентов капитана нью-йоркского клуба.

Контракт хоккеиста и клуба с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

Считается, что «Рейнджерс» приняли такое решение для получения дополнительного пространства в платежной ведомости. На данный момент у клуба доступны 9 миллионов долларов.

Барклай Гудроу выступает за клуб с сезона 2021/22.

В этом сезоне форвард набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.

4 комментария
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Если не удержат часть контракта, то придется добивать пиками, чтобы кто-то забрал. В ПО был неплох, но в регулярке растворился.
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Только не ассистент, а альтернативный капитан
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