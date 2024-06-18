«Рейнджерс» поместили ассистента капитана Гудроу на драфт отказов. Его зарплата – 3,64 млн долларов в год

Барклай Гудроу выставлен «Рейнджерс» на драфт отказов.

31-летний нападающий является одним из ассистентов капитана нью-йоркского клуба.

Контракт хоккеиста и клуба с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

Считается, что « » приняли такое решение для получения дополнительного пространства в платежной ведомости. На данный момент у клуба доступны 9 миллионов долларов.

выступает за клуб с сезона 2021/22.

В этом сезоне форвард набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф хоккеист отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.