«Краснодар» до 120 млн рублей увеличил предложение «Балтике» по Козлову. «Зенит» хочет вернуть хавбека за 60 млн («РБ Спорт»)
«Краснодар» может подписать Данилу Козлова за 120 миллионов рублей.
По данным «РБ Спорт», «Краснодар» улучшил предложение по 19-летнему полузащитнику калининградского клуба.
С большой долей вероятности, игрок перейдет в «Краснодар» – сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.
Ранее «Краснодар» предлагал «Балтике» за переход Козлова 100 млн рублей, но это предложение не устроило руководство калининградского клуба. Сейчас «быки» улучшили предложение как «Балтике», так и самому футболисту по личному контракту.
Также сообщалось, что «Зенит» вернет футболиста за 60 млн рублей, после чего отправит в «Ростов» – с правом обратного выкупа.
Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В раках Мир РПЛ он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
А, не
Это ж Краснодар, им можно
А вот, например, у Спартака нет вообще никого. При этом клуб не интересуется единственным доступным креативным центром в РПЛ. Видимо, ценник слишком низкий, чтобы суетиться.
Креативных ЦП в Спартаке нет уже много лет.
Точнее, гипотетически есть Зорин, но тут понятно, что непонятно и что этого мало даже если он заиграет. Пара креативных восьмёрок/десяток - это минимум для приличного клуба.
По поводу 60, ёлки палки, это же сарказм!
Право приоритета, сколько не предлагай, если Зенит захочет, возьмёт за 60, думаю даже ещё молодых подкинет на развитие, раз с Даней вышло хорошо у Балтики
Но сейчас, вроде, не трудовые договоры.