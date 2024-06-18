«Краснодар» до 120 млн рублей увеличил предложение «Балтике» по Козлову. «Зенит» хочет вернуть хавбека за 60 млн («РБ Спорт»)

«Краснодар» может подписать Данилу Козлова за 120 миллионов рублей.

По данным «РБ Спорт», « » улучшил предложение по 19-летнему полузащитнику калининградского клуба.

С большой долей вероятности, игрок перейдет в «Краснодар» – сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.

Ранее «Краснодар» предлагал «Балтике» за переход 100 млн рублей, но это предложение не устроило руководство калининградского клуба. Сейчас «быки» улучшили предложение как «Балтике», так и самому футболисту по личному контракту.

Также сообщалось, что « » вернет футболиста за 60 млн рублей, после чего отправит в « » – с правом обратного выкупа.

Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В раках Мир он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.