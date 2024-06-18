«Краснодар» до 120 млн рублей увеличил предложение «Балтике» по Козлову. «Зенит» хочет вернуть хавбека за 60 млн («РБ Спорт»)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

«Краснодар» может подписать Данилу Козлова за 120 миллионов рублей.

По данным «РБ Спорт», «Краснодар» улучшил предложение по 19-летнему полузащитнику калининградского клуба.

С большой долей вероятности, игрок перейдет в «Краснодар» – сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.

Ранее «Краснодар» предлагал «Балтике» за переход Козлова 100 млн рублей, но это предложение не устроило руководство калининградского клуба. Сейчас «быки» улучшили предложение как «Балтике», так и самому футболисту по личному контракту.

Также сообщалось, что «Зенит» вернет футболиста за 60 млн рублей, после чего отправит в «Ростов» – с правом обратного выкупа.

Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В раках Мир РПЛ он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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47 комментариев
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Ну тут по-моему всё очевидно - "Балтике" явно выгоднее получить 60 млн чем 120 млн.
+49
-12
+37
Ответ Пнин
Ну тут по-моему всё очевидно - "Балтике" явно выгоднее получить 60 млн чем 120 млн.
Это да, только боюсь у них прописана в договоре цена возврата и она главенствует, над ценой предложения....
+32
-1
+31
Думаю лучше отдавать за 60, да игроку для роста лучше уж у Валеры играть, чем у физрука
+19
-4
+15
Опять заваливают российских игроков баблом, сколько можно! Позор, разрушение российского футбола...

А, не
Это ж Краснодар, им можно
+22
-9
+13
Ответ Кирилл
«лучше отдавать» кому ? Балтике в 2 раза выгоднее продать Козлова в Краснодар за 120 млн, нежели возвращать в Зенит за 60 млн - простая математика ) Ну а Козлов, я думаю, и там, и там будет прогрессировать - у него все для этого есть.
Математика простая, когда не знаешь деталей контракта
+13
-1
+12
Ответ Максим Ремизов
Отличный игрок. Хотелось бы его увидеть в Краснодаре
Идешь в аптеку, покупаешь снотворное, засыпаешь, и видишь Козлова в Краснодаре 😴
+9
-5
+4
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
А зачем позору России еще и Козлов? Когда уже взяли на лавку Глушенкова, Латышонка и Горшкова....
позор здесь - ты
+3
0
+3
Ответ Алексей Елистратов
Смешно, что победит в противостоянии тот, кто хочет, а не кто больше денег предложит. Так устроен бизнес. И точно не 60 тысяч?
Действительно, Зенит вложил кучу денег и времени в игрока и теперь должен его бесплатно отдавать
+4
-1
+3
Ответ Максим Ремизов
Отличный игрок. Хотелось бы его увидеть в Краснодаре
Почему? В Краснодаре который разваливается и непонятным тренером ?
+5
-2
+3
Ответ Пнин
Ну тут по-моему всё очевидно - "Балтике" явно выгоднее получить 60 млн чем 120 млн.
Ну да, договор ведь юридический фигня какая)
+1
0
+1
Не знаю уйдёт Сперцян или нет, но даже в этом случае у Краснодара как минимум есть Кривцов.
А вот, например, у Спартака нет вообще никого. При этом клуб не интересуется единственным доступным креативным центром в РПЛ. Видимо, ценник слишком низкий, чтобы суетиться.
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
«лучше отдавать» кому ? Балтике в 2 раза выгоднее продать Козлова в Краснодар за 120 млн, нежели возвращать в Зенит за 60 млн - простая математика ) Ну а Козлов, я думаю, и там, и там будет прогрессировать - у него все для этого есть.
Если у Зенита первое право выкупа за фиксированные 60 лямов, то какбэ Балтику и спрашивать никто не будет, что они больше хотят :)
+2
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Ответ Кирилл
Для того, чтобы подписать таких же молодых и перспективных игроков, которые помогут Балтике в следующем сезоне бороться за выход в РПЛ.
А можно поподробней с каких пор молодые и перспективные начали помогать подняться в высший дивизион?
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Ответ Кирилл Демченко
А зачем Балтике эти 60 лишних миллионов в фнл?
Для того, чтобы подписать таких же молодых и перспективных игроков, которые помогут Балтике в следующем сезоне бороться за выход в РПЛ.
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Договорятся в обмен на Кордобу или Волкова
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Ответ Игорь Васильев
Цены в рублях это типа реально. Если человек переходит из одного российского клуба в другой, какую валюту нужно указывать?
Мировую, либо европейскую, как это было в последнее время, потому что все трансферы европейских чемпионатов проходят через ФИФА и УЕФА.
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Ответ eyeballerswow
цены в рублях это типа скрепно?
странная претензия... сделка вероятно именно в рублях и будет?
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Ответ eyeballerswow
цены в рублях это типа скрепно?
Цены в рублях это типа реально. Если человек переходит из одного российского клуба в другой, какую валюту нужно указывать?
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Ответ Кирилл Демченко
А кто Спартаку не нужен? Везде дыры
Одно дело, когда хочется получше чем то, что имеется. Другое дело, когда не имеется никого и нужен кто-то.
Креативных ЦП в Спартаке нет уже много лет.
Точнее, гипотетически есть Зорин, но тут понятно, что непонятно и что этого мало даже если он заиграет. Пара креативных восьмёрок/десяток - это минимум для приличного клуба.
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Ответ DoDidDone
Не знаю уйдёт Сперцян или нет, но даже в этом случае у Краснодара как минимум есть Кривцов. А вот, например, у Спартака нет вообще никого. При этом клуб не интересуется единственным доступным креативным центром в РПЛ. Видимо, ценник слишком низкий, чтобы суетиться.
А кто Спартаку не нужен? Везде дыры
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Ответ Игорь Васильев
Вот и хорошо. Пусть олигархи бьются, Балтике только лучше будет
Судя по последним новостям, Балтики скоро не будет с таким руководством..
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Ответ Кирилл
«лучше отдавать» кому ? Балтике в 2 раза выгоднее продать Козлова в Краснодар за 120 млн, нежели возвращать в Зенит за 60 млн - простая математика ) Ну а Козлов, я думаю, и там, и там будет прогрессировать - у него все для этого есть.
Состав Краснодара давно видел? =)
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А я вот писал что Козлов чисто Краснодарский игрок , для Галицкого.И что они его проморгали и взяли престарелого бразильца Са(за деньги!!!!). какой я прозорливый
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Ответ Кирилл
«лучше отдавать» кому ? Балтике в 2 раза выгоднее продать Козлова в Краснодар за 120 млн, нежели возвращать в Зенит за 60 млн - простая математика ) Ну а Козлов, я думаю, и там, и там будет прогрессировать - у него все для этого есть.
Помимо таланта, должен быть ещё и тренер рядом.
По поводу 60, ёлки палки, это же сарказм!
Право приоритета, сколько не предлагай, если Зенит захочет, возьмёт за 60, думаю даже ещё молодых подкинет на развитие, раз с Даней вышло хорошо у Балтики
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Ответ Рокко Сиффредди
Если Козлов откажется от подписи в трудовом договоре с зенитом эта опция ничего не значит.
Вспомнил блистательную карьеру Сычёва. =)
Но сейчас, вроде, не трудовые договоры.
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Столько шума вокруг него - и всего 1,5 млн евро?
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Ответ Кирилл Демченко
Действительно, Зенит вложил кучу денег и времени в игрока и теперь должен его бесплатно отдавать
Балтика заплатила Зениту за переход Козлова 350 тысяч евро - что-то не похоже на «бесплатно отдавать».
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Ответ Василий Васильев
Уже отдал. Козлов - игрок Балтики
Право выкупа ещё никто не отменял.
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А давно в рублях начали цену писать?
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