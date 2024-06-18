Александр Филин: «Все европейцы вальяжные, ленивые. У нас люди впахивают, как лошади, а они больше ценят личный комфорт. После переезда я стал еще большим патриотом России»
Александр Филин высказался о жизни в Европе.
– Все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые. Я ходил на массаж к одному парню, который на минимальной ставке подрабатывал в местной школе. У нас как-то зашел разговор про будущее и карьерный рост. Я начал рассказывать ему про свои амбициозные планы, а он говорит: «А мне и так нормально».
У нас все люди впахивают, как лошади, стараются как можно больше заработать, чего-то добиться. А европейцы больше ценят личный комфорт. После того, как начал жить в Европе, стал еще большим патриотом России. Постоянно думаю про себя: «Какие же все-таки у нас крутые люди!»
– Что-то хорошее в Европе есть?
– Как я уже сказал, мы с семьей объездили на машине несколько стран – Германию, Голландию, Люксембург и Италию. Там есть красивые места, такие поездки полезны для кругозора, но по факту – ничего особенного. После Москвы трудно чему-то удивляться, – сказал защитник бельгийского «Эйпена».
- Тру Патриот
- Ещё больше Патриот
- Головного мозга Патриот
- Фэйк Патриот
- Да какой он Патриот! Патриот
- Депутут Госдумы Патриот
- Патриот, но живу в Европе Патриот
У тебя такая каша в голове,жесть
Филин, давай тебя с братом познакомлю.