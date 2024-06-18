Александр Филин: «Все европейцы вальяжные, ленивые. У нас люди впахивают, как лошади, а они больше ценят личный комфорт. После переезда я стал еще большим патриотом России»

Александр Филин высказался о жизни в Европе.

– Все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые. Я ходил на массаж к одному парню, который на минимальной ставке подрабатывал в местной школе. У нас как-то зашел разговор про будущее и карьерный рост. Я начал рассказывать ему про свои амбициозные планы, а он говорит: «А мне и так нормально».

У нас все люди впахивают, как лошади, стараются как можно больше заработать, чего-то добиться. А европейцы больше ценят личный комфорт. После того, как начал жить в Европе, стал еще большим патриотом России. Постоянно думаю про себя: «Какие же все-таки у нас крутые люди!»

– Что-то хорошее в Европе есть?

– Как я уже сказал, мы с семьей объездили на машине несколько стран – Германию, Голландию, Люксембург и Италию. Там есть красивые места, такие поездки полезны для кругозора, но по факту – ничего особенного. После Москвы трудно чему-то удивляться, – сказал защитник бельгийского « ».

Магазины в Германии не работают по воскресеньям. Почему?