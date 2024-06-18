Александр Филин: «Все европейцы вальяжные, ленивые. У нас люди впахивают, как лошади, а они больше ценят личный комфорт. После переезда я стал еще большим патриотом России»

Теги высшая лига Бельгия Эйпен Александр Филин Футбол

Александр Филин высказался о жизни в Европе.

– Все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые. Я ходил на массаж к одному парню, который на минимальной ставке подрабатывал в местной школе. У нас как-то зашел разговор про будущее и карьерный рост. Я начал рассказывать ему про свои амбициозные планы, а он говорит: «А мне и так нормально».

У нас все люди впахивают, как лошади, стараются как можно больше заработать, чего-то добиться. А европейцы больше ценят личный комфорт. После того, как начал жить в Европе, стал еще большим патриотом России. Постоянно думаю про себя: «Какие же все-таки у нас крутые люди!»

– Что-то хорошее в Европе есть?

– Как я уже сказал, мы с семьей объездили на машине несколько стран – Германию, Голландию, Люксембург и Италию. Там есть красивые места, такие поездки полезны для кругозора, но по факту – ничего особенного. После Москвы трудно чему-то удивляться, – сказал защитник бельгийского «Эйпена». 

Магазины в Германии не работают по воскресеньям. Почему?

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104 комментария
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Жить в комфорте - плохо, впахивать как лошадь чтобы выжить - хорошо. Делать вывод по ОДНОМУ массажисту - убедительно. Готовый депутат.
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Впахивают, чтобы заработать на более-менее приемлемый уровень жизни, хотя многие не отказались бы от адекватного work-life balance
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Впахивают чтобы заработать среднюю зп 40т, около 400 долларов. Действительно, живут свою лучшую жизнь
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По методичке Лещука. Ничего особенного нет, но немного ещё побуду
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Если постоянно приводит в пример Москву, то и говорил бы, что он патриот Москвы. Поездить на автомобиле по российским регионам у него желания нет? Посмотреть на амбиции в городах меньше 500 тысяч населения
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«После того, как начал жить в Европе, стал еще большим патриотом России.»
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Внатуре,ленивые и о себе думающие безбожники. Интересно,на какой машине этот Филин Европу то смотреть ездил? Какой телефон в кармане, телевизор какой у патриота? В рф научились хорошо лишь делать вид и пускать пыль в глаза,а по факту шильдик клеим на китайский автопром ,да бредим о 1000 самолётах к 2030.
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0
+34
Поэтому и живут богаче и сытнее, ага
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+28
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
У кого-то колонии на тебя работают, а где-то ты работаешь на колонии
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В Германии, Голландии и Люксембурге даже на вальяже производительность труда в разы выше, чем при лошадиной пашне в России.
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Интересно что лучше - вспахивать как лошадь и зарабатывать 400 евро, или жить в кайф с зарплатой 4000? Вот ведь сложный вопрос…
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В Европе люди работают тоже немало, иллюзия что там все на расслаблене
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В госдуму и 2 квартиры в Саранске этому патриоту !
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Аналитика из серии - "Лукаку не показал ничего особенного"
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Всё в Думе!
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Ответ Столичный Чел
«После того, как начал жить в Европе, стал еще большим патриотом России.»
Классический когнитивный диссонанс
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Вот тупые европейцы! Хотят хорошо жить в комфорте, для себя! Ужас! Скрепы трещат! Надо горбатиться до могилы
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-3
+11
Да ладно )) Работаю с немцами -вкалывают как лошади.
+13
-2
+11
Ответ pit4er
Если постоянно приводит в пример Москву, то и говорил бы, что он патриот Москвы. Поездить на автомобиле по российским регионам у него желания нет? Посмотреть на амбиции в городах меньше 500 тысяч населения
Плюсую, любой регион, любой город в мире сравнивают с Москвой. Скоро Мальдивы будут сравнить именно с Москвой
+10
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+10
Теперь мы узнали, что есть градации Патриота:

- Тру Патриот
- Ещё больше Патриот
- Головного мозга Патриот
- Фэйк Патриот
- Да какой он Патриот! Патриот
- Депутут Госдумы Патриот
- Патриот, но живу в Европе Патриот
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впахиваем как лошади ...и живём как лошади..наше место-стойло
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Ответ igorvolvo
Комментарий скрыт
Скажи в какой стране, ты голодный остался, а если остался то только потому что тебе лень было прочитать, где находятся круглосуточные магазины, а сходить в кафе тебе не комфортно, и не надо примеры приводить, так как я это знаю просто по опыту поездок
+8
-1
+7
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.
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Ответ OlegLeonkin
Комментарий скрыт
При чем тут СВО вообще.
У тебя такая каша в голове,жесть
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Это сейчас в тренде,сидеть в Европе и хвалить Родину.) Большое видится только издалека.)
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Ответ Себатьян
Внатуре,ленивые и о себе думающие безбожники. Интересно,на какой машине этот Филин Европу то смотреть ездил? Какой телефон в кармане, телевизор какой у патриота? В рф научились хорошо лишь делать вид и пускать пыль в глаза,а по факту шильдик клеим на китайский автопром ,да бредим о 1000 самолётах к 2030.
А еще пусть посмотрит статистику производительности труда в РФ и Европе. Сильно удивится
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У меня приятель был, жил (и живет) в мелком райцентре Ярославской области. Лет до 14 ничего, кроме своего райцентра, бабушкиной деревни и Ярославля не видел. В 14 лет съездил в Москву и на вопрос "ну что, как тебе, красивый город?" ответил: "ну, дома как дома".

Филин, давай тебя с братом познакомлю.
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Поговорил с массажистом и сразу вывод сделал, какие там люди. Зашибись логика. Тогда загляни на любой рынок в СПб и сделай вывод о гражданах России. Ну нельзя же быть таким дятлом.
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Ответ OlegLeonkin
Комментарий скрыт
Хазина и ему подобных переслушал, ну да красиво стелят, только не сбывается ни х (чего)
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Лол, неужели тугодум не понял, как смешно это всё звучит
+5
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