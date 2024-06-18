Прыгун в воду Кузнецов: «Западные политики – чистые клоуны. Они не могут никак нас сломить, и как бы ни старались, ничего у них не получится»

Прыгун в воду Евгений Кузнецов назвал западных политиков «чистыми клоунами».

Спортсмен считает, что санкции в отношении российского спорта будут действовать еще долго.

«Здесь ничего сверхъестественного нет. Кто немножечко хотя бы интересуется политикой, то все понимает. С некоторых стран санкции не снимают десятилетиями, достаточно вспомнить Иран. Нас, думаю, в разной степени, такое тоже ожидает.

Будут ли у российских спортсменов проблемы с допуском на в Лос-Анджелесе? Думаю, и россияне, и белорусы не избегут сложностей. Возможно, сложится немного мягче, но все равно условия будут. Три олимпийских цикла, допускаю, проблемы будут», – сказал .

«Если они [западные политики] действительно великие, то должны понять, что неправильно применять санкции к спортсменам. Тех же иранцев или северокорейцев никто не лишает международных стартов, а в отношении России ведется точечный прессинг.

Мне, если честно, смешно от этого, потому что они – клоуны чистые. Они не могут никак нас сломить, и как бы они не старались, ничего у них не получится», – заключил призер Олимпиады-2012.