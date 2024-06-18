Прыгун в воду Кузнецов: «Западные политики – чистые клоуны. Они не могут никак нас сломить, и как бы ни старались, ничего у них не получится»

Теги прыжки в воду Олимпийская сборная России Евгений Кузнецов Париж-2024 сборная России (прыжки в воду) Политика ТАСС Водные виды

Прыгун в воду Евгений Кузнецов назвал западных политиков «чистыми клоунами».

Спортсмен считает, что санкции в отношении российского спорта будут действовать еще долго.

«Здесь ничего сверхъестественного нет. Кто немножечко хотя бы интересуется политикой, то все понимает. С некоторых стран санкции не снимают десятилетиями, достаточно вспомнить Иран. Нас, думаю, в разной степени, такое тоже ожидает.

Будут ли у российских спортсменов проблемы с допуском на Олимпиаду в Лос-Анджелесе? Думаю, и россияне, и белорусы не избегут сложностей. Возможно, сложится немного мягче, но все равно условия будут. Три олимпийских цикла, допускаю, проблемы будут», – сказал Кузнецов.

«Если они [западные политики] действительно великие, то должны понять, что неправильно применять санкции к спортсменам. Тех же иранцев или северокорейцев никто не лишает международных стартов, а в отношении России ведется точечный прессинг.

Мне, если честно, смешно от этого, потому что они – клоуны чистые. Они не могут никак нас сломить, и как бы они не старались, ничего у них не получится», – заключил призер Олимпиады-2012.

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29 комментариев
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Прыгун в депутаты Кузнецов
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Походу прыгал он в пустой бассейн. 🤕
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Ответ Moffo
Прыгун в депутаты Кузнецов
Вообще без брызг вошёл.
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Ещё и в подъездах нам ссут.
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И все остальные страны нам завидуют
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Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице, замучила одышка,
Не тем ударился о воду, дурачок.
Таких не берут в космонавты. ©
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Немножечко интересуется - это Соловьева и первый канал смотреть ?
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И вообще, соревноваться на играх БРИКС, где ты один в дисциплине и точно выиграешь золото это чистый кайф! - добавил прыгун
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Кузнецов несломленный
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Западным политикам прыгун в воду Кузнецов до лампочки. Как, впрочем, и не западным
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Если санкции в отношении сборных будут долго, то поток желающих заниматься профессиональным спортом значительно обмелеет
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Они клоуны, а проблемы у наших спортсменов. И что у них вообще должно получится??? Наши не участвуют, значит получилось.
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Да нет, женек, клоун сидит в другом месте и довел богатейшую природными ресурсами страну до изоляции и нищеты.
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Подозреваю что когда этот персонаж прыгал, пару раз в бассейне не оказалось воды.
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Ответ Дмитрий Турецкий
Походу прыгал он в пустой бассейн. 🤕
из интервью Кузнецова:
- Разбегаюсь и в бассейн - бабах.
-Вы хотели сказать бултых?
-Не. Бабах. Воду налить забыли.
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Ответ Kuryanin
Скорее грязные клоуны.
Не то, что сам прыгун Кузнецов - чистый клоун. Не от большого ума оскорбляет, лояльность руководству показывает. Видимо, у него большие планы на будущее.
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Да кто бы спорил . А про 9 миллионов нищеты он что сказал ?!
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То что мертво, умереть не может
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Да уже получилось! российский спорт никому не нужен оказался, скоро и здесь никому не нужен будет, а когда вернёмся, то в общем зачёте во втором десятке будем
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И западные политики такие: Блин, как же чертовски прав этот Кузнецов! Вот бы сейчас на Игры БРИКС, а не это вот всё!
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А прыгуны, выступающие по 2-3 человека на дисциплину, не клоуны?
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То же самое говорили про западную прессу.А потом из каждого утюга-ура,к нам едет брать интервью сам Такер Карлсон!!!
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Ну Северная Корея и Иран хотя бы не захватывали соседние территории...клоун.)))
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нас ломают собственные политики, плохо, что многие этого не понимают
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