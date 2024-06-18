Прыгун в воду Кузнецов: «Западные политики – чистые клоуны. Они не могут никак нас сломить, и как бы ни старались, ничего у них не получится»
Прыгун в воду Евгений Кузнецов назвал западных политиков «чистыми клоунами».
Спортсмен считает, что санкции в отношении российского спорта будут действовать еще долго.
«Здесь ничего сверхъестественного нет. Кто немножечко хотя бы интересуется политикой, то все понимает. С некоторых стран санкции не снимают десятилетиями, достаточно вспомнить Иран. Нас, думаю, в разной степени, такое тоже ожидает.
Будут ли у российских спортсменов проблемы с допуском на Олимпиаду в Лос-Анджелесе? Думаю, и россияне, и белорусы не избегут сложностей. Возможно, сложится немного мягче, но все равно условия будут. Три олимпийских цикла, допускаю, проблемы будут», – сказал Кузнецов.
«Если они [западные политики] действительно великие, то должны понять, что неправильно применять санкции к спортсменам. Тех же иранцев или северокорейцев никто не лишает международных стартов, а в отношении России ведется точечный прессинг.
Мне, если честно, смешно от этого, потому что они – клоуны чистые. Они не могут никак нас сломить, и как бы они не старались, ничего у них не получится», – заключил призер Олимпиады-2012.
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице, замучила одышка,
Не тем ударился о воду, дурачок.
Таких не берут в космонавты. ©
- Разбегаюсь и в бассейн - бабах.
-Вы хотели сказать бултых?
-Не. Бабах. Воду налить забыли.