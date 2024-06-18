«Краснодар» подписал Смолова. Контракт с 34-летним форвардом – на год

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Краснодар Футбол

Федор Смолов вернулся в «Краснодар».

Клуб объявил о подписании 34-летнего нападающего на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год. 

Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, отличившись 64 голами в 101 матче. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Федор провел 25 матчей за «Динамо», в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь

Фото: телеграм-канал «Краснодара»

73 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Никто я думаю что никто не понял данного трансфера и то что на 1 год только показывает весь абсурд происходящего…
+82
-11
+71
Круговорот дерева в природе))))
+69
-13
+56
Ответ T622222
Никто я думаю что никто не понял данного трансфера и то что на 1 год только показывает весь абсурд происходящего…
Это благодарочка за то что слился в последнем туре против Краснодара 😁
+44
-3
+41
Ответ Николай Володин
Круговорот дерева в природе))))
Справедливости ради, Смолов был весьма неплох в Краснодаре и становится лучшим бомбардиром РПЛ.

А вот как он так сильно в Локо сдеградировал я до сих пор не понимаю...
+35
-3
+32
Тот самый недостающий последний кусочек пазла для великого мурада мусаева в погоне за очередным подиумом рпл, ура!
+30
-2
+28
Ответ евГений
Справедливости ради, Смолов был весьма неплох в Краснодаре и становится лучшим бомбардиром РПЛ. А вот как он так сильно в Локо сдеградировал я до сих пор не понимаю...
Банально постарел и обленился.
+22
-1
+21
Ответ T622222
Никто я думаю что никто не понял данного трансфера и то что на 1 год только показывает весь абсурд происходящего…
Абсурд был бы заплатить за трансфер круглую сумму и подписать на год, а свободным на год почему не взять? Как наконечник Федя уже не потянет, но вторым форвардом под Кордобой или молодым Кокшаровым - легко могу себе представить. Хорошо отработает год, подпишут на следующий. С возрастными футболистами в Краснодаре всегда так и работают.
+25
-6
+19
Возвращение блудного Феди
+12
-1
+11
Краснодар - отличное место встретить старость
+13
-2
+11
А вы удивлялись почему это Федя улыбается после финального свистка в последней игре с Краснодаром, а он всего лишь с одноклубником общался...
+10
-2
+8
Ответ BratGoranflo
Краснодар - отличное место встретить старость
Смолов и Кокорин еще перспективные )
+7
-1
+6
Как говорится, спасибо что ушёл! Ещё бы Лещука с собой прихватил, а то Сафонов то ушёл!
+5
0
+5
В следующем сезоне набросает трехочковых
+7
-2
+5
У Галицкого похоже крыша поехала!
+4
0
+4
Перспективный парень
+5
-1
+4
Краснодарским столбам приготовиться😏
+5
-1
+4
Мощное усиление… для Динамо
+3
0
+3
Ответ Николай Володин
Круговорот дерева в природе))))
Что у нас за люди - то Погребняка, то Дзюбу, то вот теперь Смолова деревом называют. Интересно кто не дерево тогда? Только какой-нибудь Мбаппе или Роналду?)
+4
-1
+3
Лопыреву на пенсии пора
+3
0
+3
Ну всё, теперь как попрёт!..
+6
-3
+3
Ну вот и у Краснодара прекрасный транш, а то всё говорят Зенит всех толковых захапал.😂
+3
0
+3
Фёдор Смолов: Возвращение домой
+2
0
+2
Антуражное фото. На фоне выхода со стадиона стоит с руками в карманах. Словно мимо проходил, но позвали
+2
0
+2
Вне моего понимая, зачем Краснодару этот понторез? Принял непосредственное участие в сливе первого за 50 лет чемпионство родного клуба, а после трагедии для динамовских болельщиков, улыбался, будто бы ничего не произошло. Неужели в руководству быков невдомек, что этот татуированный лимитчик уже давно наплевал на футбол, а только ждет лишнее пополнение счета на карте? С таким ,,усилением" быки так и не будут выигрывать титулы.
+2
0
+2
Никогда не был топ игроком, как и Кокорин. Непонятно, почему с ними всегда носились как с писаной торбой. В международных матчах растворялись на поле
+2
0
+2
Отличный ход - подписать игрока, который закончил карьеру, и теперь отдает себя ведению подкаста.
+5
-3
+2
Ответ T622222
Никто я думаю что никто не понял данного трансфера и то что на 1 год только показывает весь абсурд происходящего…
У Краснодара есть традиция: собирать престарелых сбитых летчиков:
Широков, Шишкин, Быстров, Ионов, Ильин и еще много-много других)))
+4
-2
+2
Ответ T622222
Никто я думаю что никто не понял данного трансфера и то что на 1 год только показывает весь абсурд происходящего…
А что не понятного? Из атакующей группы Краснодара уже были слухи про уход Сперцяна, Кади, Кордобы. При этом даже в прошедшем сезоне когда у Кордобы была дисквалификация играть было не кем. Опытный форвард на лавке картины не испортит. На один год тоже логично учитывая возраст.
+2
0
+2
Ответ Caniball
У Краснодара есть традиция: собирать престарелых сбитых летчиков: Широков, Шишкин, Быстров, Ионов, Ильин и еще много-много других)))
Широков, Быстров, Ионов в Краснодаре играли весьма неплохо
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
Это благодарочка за то что слился в последнем туре против Краснодара 😁
Сколько игр я видел с его участием, он во всех сливался😁
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий