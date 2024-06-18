«Краснодар» подписал Смолова. Контракт с 34-летним форвардом – на год
Федор Смолов вернулся в «Краснодар».
Клуб объявил о подписании 34-летнего нападающего на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.
Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, отличившись 64 голами в 101 матче.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Федор провел 25 матчей за «Динамо», в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
А вот как он так сильно в Локо сдеградировал я до сих пор не понимаю...
Широков, Шишкин, Быстров, Ионов, Ильин и еще много-много других)))