«Краснодар» подписал Смолова. Контракт с 34-летним форвардом – на год

Федор Смолов вернулся в «Краснодар».

Клуб объявил о подписании 34-летнего нападающего на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.

уже играл за « » с 2015 по 2018 год, отличившись 64 голами в 101 матче.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Федор провел 25 матчей за « », в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.

Фото: телеграм-канал «Краснодара»