Мбаппе после перелома носа: «Есть идеи насчет маски?🎭😅 »

Килиан Мбаппе пошутил после того, как сломал нос.

Форвард сборной получил травму в матче 1-го тура с Австрией (1:0).

«Есть идеи насчет маски?» – написал Мбаппе.

Фото дня: Мбаппе в крови и со сломанным носом