Мбаппе после перелома носа: «Есть идеи насчет маски?🎭😅 »

Теги Сборная Франции по футболу травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пошутил после того, как сломал нос.

Форвард сборной Франции получил травму в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).

«Есть идеи насчет маски?» – написал Мбаппе.

Фото дня: Мбаппе в крови и со сломанным носом

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51 комментарий
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Да надень маску Микеланджелло
+108
-2
+106
есть.
255.255.255.0
+42
-1
+41
Ответ Утя Ваткин
Да. Из шоу "Маска" на ОРТ.
Не, лучше маску телекомпании ВИД
+38
0
+38
Тьяго Силва давно уже все придумал)
Немножко подкорректировать и пойдет 🎭

https://youtu.be/C9APQ-Q0Yqk?si=33ZjU7OfdN8DRB34
+25
0
+25
Черепашка ниндзя, очевидно же
+21
-3
+18
Ответ Xell
Да надень маску Микеланджелло
Сама жизнь заставляет Мбаппе разоблачиться
+17
-1
+16
Ответ Xell
Да надень маску Микеланджелло
А в перерыве заменить на Дона
+18
-2
+16
Нужно сделать 4 маски (понятно, каких цветов) и играть каждый матч в разной. В какой больше забьет, ту и надеть на полуфинал и финал, если они будут, конечно.
+14
-1
+13
уже тут все решили, что фиолетовая )
+11
-2
+9
Огуречную возьми
+5
0
+5
С программы "маска", которая давно на РТР выходила
+4
0
+4
Да. Из шоу "Маска" на ОРТ.
+4
-2
+2
Донателло.
+2
0
+2
Ответ Aleksey Kuzmin
С программы "маска", которая давно на РТР выходила
Маска откровений
+1
0
+1
Ответ Xell
Да надень маску Микеланджелло
Тогда Дешаму маску Сплинтера одевать придется
+2
-1
+1
Маску клоуна
+4
-3
+1
🌆☢️☄️♻️🐢🥘🧢🟧👊
+1
0
+1
Хорошо, что я оставил одну замену в фентези. Кейн должен начать забивать)
+1
0
+1
Человек в маске во Франции - крутая история , и даже загадка мировой истории. Может по ее лекалам какой-то дизайн сделать.
+1
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будет круто, если разрешат оранжевый или ярко красный цвет. Но в это слабо верится и скорее всего будет синяя или фиолетовая
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тьяго сильва тебе же дарил уже
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Ответ Алексей Крылов
до дедлайна можно отменять замены
Я не знал, спасибо)
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Ответ Nogoi89
Хорошо, что я оставил одну замену в фентези. Кейн должен начать забивать)
до дедлайна можно отменять замены
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Ответ de-fussball
есть. 255.255.255.0
Ляя, там ещё шлюзы были
0
0
0
Ответ de-fussball
есть. 255.255.255.0
/24
0
0
0
Может белый колпак? Стильно, молодежно))
+1
-1
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Ответ Xell
Да надень маску Микеланджелло
Лучше маску Донателлы
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Ответ Xell
Да надень маску Микеланджелло
я думаю, он на это сам и намекает
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Ответ Xell
Да надень маску Микеланджелло
Донателло он)
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Маска Сплинтера
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