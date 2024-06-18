Мбаппе после перелома носа: «Есть идеи насчет маски?🎭😅 »
Килиан Мбаппе пошутил после того, как сломал нос.
Форвард сборной Франции получил травму в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).
«Есть идеи насчет маски?» – написал Мбаппе.
Килиан Мбаппе пошутил после того, как сломал нос.
Форвард сборной Франции получил травму в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).
«Есть идеи насчет маски?» – написал Мбаппе.
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Немножко подкорректировать и пойдет 🎭
https://youtu.be/C9APQ-Q0Yqk?si=33ZjU7OfdN8DRB34