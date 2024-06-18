Роналду первым сыграл на 6 Евро, он также рекордсмен по количеству матчей – 26. У Модрича – 5 турниров

Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы.

играет с командой в 1-м туре .

проводит свою 26-ю игру в составе португальской команды в рамках чемпионатов Европы – это рекорд турнира. На втором месте – партнер Роналду по сборной Португалии Пепе, для него сегодняшний матч стал 20-м.

Кроме того, Роналду выступает на 6-м Евро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) – больше нет ни у кого. Таким образом, форвард, сейчас представляющий «Аль-Наср», сыграл на 5 чемпионатах мира и на 6 чемпионатах Европы.

Отметим, что проводит свой пятый Евро в составе Хорватии.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.