Роналду первым сыграл на 6 Евро, он также рекордсмен по количеству матчей – 26. У Модрича – 5 турниров
Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы.
Сборная Португалии играет с командой Чехии в 1-м туре Евро-2024.
Криштиану Роналду проводит свою 26-ю игру в составе португальской команды в рамках чемпионатов Европы – это рекорд турнира. На втором месте – партнер Роналду по сборной Португалии Пепе, для него сегодняшний матч стал 20-м.
Кроме того, Роналду выступает на 6-м Евро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) – больше нет ни у кого. Таким образом, форвард, сейчас представляющий «Аль-Наср», сыграл на 5 чемпионатах мира и на 6 чемпионатах Европы.
Отметим, что Лука Модрич проводит свой пятый Евро в составе Хорватии.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
И почему-то подумал, что в эту улыбку несколько миллионов вложено 😅
Золото, серебро и бронза ЕВРО