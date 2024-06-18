Роналду первым сыграл на 6 Евро, он также рекордсмен по количеству матчей – 26. У Модрича – 5 турниров

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Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы.

Сборная Португалии играет с командой Чехии в 1-м туре Евро-2024

Криштиану Роналду проводит свою 26-ю игру в составе португальской команды в рамках чемпионатов Европы – это рекорд турнира. На втором месте – партнер Роналду по сборной Португалии Пепе, для него сегодняшний матч стал 20-м.

Кроме того, Роналду выступает на 6-м Евро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) – больше нет ни у кого. Таким образом, форвард, сейчас представляющий «Аль-Наср», сыграл на 5 чемпионатах мира и на 6 чемпионатах Европы. 

Отметим, что Лука Модрич проводит свой пятый Евро в составе Хорватии. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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59 комментариев
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Когда гимн пел весь светился от счастья.И даже я слегка улыбнулся.Не обязательно быть его фанатом,чтобы оценить происходящее.
+105
-4
+101
Офигеть, он дебютировал на Евро когда я только в первый класс пошел
+44
-4
+40
6 евро это же почти 600 рублей!
+35
-2
+33
Хорошо что Португалия и Испания не в одной группе, а то после их матча, Спортс выдал бы пару сотен новостей про очередные возврастные рекорды Роналду и Ямаля
+18
-2
+16
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
что ты несешь? что значит в финале не играл не выиграл? Он до финала тащил сборную и в финале тащил бы если бы не травма
+22
-10
+12
Ответ Maverick1st
Когда гимн пел весь светился от счастья.И даже я слегка улыбнулся.Не обязательно быть его фанатом,чтобы оценить происходящее.
Да, тоже заметил его радость.
И почему-то подумал, что в эту улыбку несколько миллионов вложено 😅
+14
-2
+12
Видно что возраст конечно. 12 минут прошло, а человек уже прилёг два раза
+16
-7
+9
Ответ Карпов Стас
Комментарий скрыт
Мы с вами не знакомы ведь. Чем вас так задел этот комментарий?
+9
0
+9
Криштиану создан для рекордов, он пока все не установит из футбола не уйдет
+17
-11
+6
2 финала и три полуфинала
Золото, серебро и бронза ЕВРО
+7
-2
+5
Ответ Maverick1st
Когда гимн пел весь светился от счастья.И даже я слегка улыбнулся.Не обязательно быть его фанатом,чтобы оценить происходящее.
Так он всегда так поет, с улыбкой
+5
0
+5
Ответ Карпов Стас
Комментарий скрыт
Товарищ подполковник займитесь уже делом.
+4
0
+4
Ответ Карпов Стас
Комментарий скрыт
Ух ты, на целых 4 класса старше, чем ты.
+4
0
+4
Кто бы что не говорил про него, но это легендарно. Большинству спортсменов таких высот не достичь в жизни
+4
-1
+3
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Вам не надоело?
+10
-7
+3
Ответ lightrip
6 евро это же почти 600 рублей!
А начинал с 35 рублей.
+2
0
+2
Ответ sokolspb
Да, тоже заметил его радость. И почему-то подумал, что в эту улыбку несколько миллионов вложено 😅
А я подмуг, что ему 39 и мне 39, но, как говорится, разница налицо 😊
+2
0
+2
Ответ Ллб
Хорошо что Португалия и Испания не в одной группе, а то после их матча, Спортс выдал бы пару сотен новостей про очередные возврастные рекорды Роналду и Ямаля
Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Роналду первым сыграл на 6 Евро
+2
0
+2
Ответ Ллб
Так он ,вроде, просто троллит, на основании многих схожих высказываний фанов Роналду, где они не считали Месси ЛЧ в 2006
я нигде ни разу не видел чтобы кто то не считал Месси ЛЧ 2006, это могли сделать только малолетние фанатики Роналду
+2
0
+2
Ответ Afaffaga
что ты несешь? что значит в финале не играл не выиграл? Он до финала тащил сборную и в финале тащил бы если бы не травма
Тащил до финала?.)) Он один гол забил в плей оф..)) Тащил, блин. Не смеши
+4
-2
+2
Ответ Unico
Криштиану создан для рекордов, он пока все не установит из футбола не уйдет
Главное что в Батуми праздник!:))
+9
-7
+2
Учитывая, што он жаден до рекордов, будет и 7ой чемпионат в урон команде.👍
+6
-4
+2
Ответ Unico
Криштиану создан для рекордов, он пока все не установит из футбола не уйдет
Заслуженно будет
+1
0
+1
Рекорд знатный, но по факту это ветеранский футбол - не может ни делать, не оторваться от защитника, ни обвезти, и даже выходы один на один запарывает. Один в один наш Дзюба на прошлом евро)))
+1
0
+1
И это в 5*8-1 лет!
+1
0
+1
Ответ Afaffaga
что ты несешь? что значит в финале не играл не выиграл? Он до финала тащил сборную и в финале тащил бы если бы не травма
Так он ,вроде, просто троллит, на основании многих схожих высказываний фанов Роналду, где они не считали Месси ЛЧ в 2006
+1
0
+1
Никак не успокоится, дай дорогу молодым
+4
-3
+1
У Пепе тоже пятый Евро.
0
0
0
Кто бы что не говорил, великий спортсмен.
+2
-2
0
Ответ It’s my life
Пока хорош на поле! Заряжен как всегда на 1000%
Холостыми..
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