39-летний Перри – 1-й игрок в истории НХЛ с шайбами в финалах за 5 разных команд. Его 1-й гол в этом плей-офф стал победным в 5-й игре с «Флоридой»

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Кори Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 5 команд.

39-летний форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:3, 2-3). 

Ранее канадец забивал в финалах в составе «Анахайма» в 2007 году (2 шайбы), «Далласа» в 2020-м (3), «Монреаля» в 2021-м (1) и «Тампы» в 2022-м (1). Выиграть трофей ему пока удалось только с «Дакс». 

Таким образом, Перри улучшил свой рекорд НХЛ. Восьми игрокам удавалось забивать в финалах максимум за 3 команды. 

Это были Фил Эспозито («Чикаго», «Бостон», «Рейнджерс»), Эйб Макдоналд («Монреаль», «Чикаго», «Детройт»), Майк Кин («Монреаль», «Колорадо», «Даллас»), Клод Лемье («Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо»), Кен Лайнсмен («Филадельфия», «Эдмонтон», «Бостон»), Аллан Стэнли («Рейнджерс», «Бостон», «Торонто»), Марк Рекки («Питтсбург», «Каролина», «Бостон») и Петр Сикора («Нью-Джерси», «Анахайм», «Питтсбург»).

Примечательно, что сегодняшний гол стал для Кори первым в текущем розыгрыше плей-офф (17 игр, 3 очка, 1+2). 

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21 комментарий
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Перри злой как чёрт, по-моему его даже партнеры побаиваются немного. Больше всех игр в плей-офф среди действующих игроков и, видимо, еще не наигрался. Такие деды все нужны.
+44
0
+44
Ответ TalentHead
Перри злой как чёрт, по-моему его даже партнеры побаиваются немного. Больше всех игр в плей-офф среди действующих игроков и, видимо, еще не наигрался. Такие деды все нужны.
Да конечно, 3 финала за 4 года и все проиграны. Его успокаивает ещё то, что кубок у него есть. Если бы не было, боялись бы ещё больше
+28
0
+28
Респект ветерану!
+19
0
+19
Игра огонь просто, ждём шестого матча✊✊✊
+8
0
+8
Пока Кори может ходить, ему не стоит бросать хоккей. Даже через 15 лет команда с ним в составе будет играть в финале.
+6
0
+6
Вот за это особо болел
+5
0
+5
Старик напомнил о себе, что он ещё ого-го, заодно рекорд организовал! Молодец Перри!!!
+4
-1
+3
Клод Лемье конечно монстр был. По игре в плей-офф один из величайших игроков Лиги. Мощь, характер, харизма запредельные.
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
А мог бы остаться в Чикаго и в гольф играть)
В гольф с внуками)
+1
0
+1
Ответ Кирилл19
Он только в плэйофф толком жить то начинал
О том и речь. Как-будто специально весь сезон ждал)) просто убийца!
+2
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+1
Взгляд Перри после гола - ПАЛАТА №6 . В нынешней НХЛ Коннор Макдэвид бесспорно №1 !!!
+1
0
+1
Кори красафчег учитывая начало сезона) Харта ему дайте чтоли)
+1
0
+1
Ответ Николай Ульянов
Клод Лемье конечно монстр был. По игре в плей-офф один из величайших игроков Лиги. Мощь, характер, харизма запредельные.
Он только в плэйофф толком жить то начинал
+1
0
+1
Ответ deligy
В гольф с внуками)
Ну. С Бедардом
+2
-2
0
39 летний Роналду, 39 летний Перри...
+1
-1
0
4 финала за 5 лет к 40 годам как-то даже больше впечатляет
0
0
0
Эх Чикаго, бедард за год игры с Перри уже мог
заматереть немного
+1
-1
0
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