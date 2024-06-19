39-летний Перри – 1-й игрок в истории НХЛ с шайбами в финалах за 5 разных команд. Его 1-й гол в этом плей-офф стал победным в 5-й игре с «Флоридой»
Кори Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 5 команд.
39-летний форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:3, 2-3).
Ранее канадец забивал в финалах в составе «Анахайма» в 2007 году (2 шайбы), «Далласа» в 2020-м (3), «Монреаля» в 2021-м (1) и «Тампы» в 2022-м (1). Выиграть трофей ему пока удалось только с «Дакс».
Таким образом, Перри улучшил свой рекорд НХЛ. Восьми игрокам удавалось забивать в финалах максимум за 3 команды.
Это были Фил Эспозито («Чикаго», «Бостон», «Рейнджерс»), Эйб Макдоналд («Монреаль», «Чикаго», «Детройт»), Майк Кин («Монреаль», «Колорадо», «Даллас»), Клод Лемье («Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо»), Кен Лайнсмен («Филадельфия», «Эдмонтон», «Бостон»), Аллан Стэнли («Рейнджерс», «Бостон», «Торонто»), Марк Рекки («Питтсбург», «Каролина», «Бостон») и Петр Сикора («Нью-Джерси», «Анахайм», «Питтсбург»).
Примечательно, что сегодняшний гол стал для Кори первым в текущем розыгрыше плей-офф (17 игр, 3 очка, 1+2).
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