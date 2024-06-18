Гюлер забил Грузии в дальнюю девятку из-за штрафной. Это 2-й гол 19-летнего хавбека «Реала» за Турцию

Арда Гюлер забил в ворота Грузии на Евро-2024 дальним ударом в девятку.

играет с грузинской командой (2:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы.

На 65-й минуте игры 19-летний турецкий полузащитник забил второй гол своей команды дальним ударом из-за штрафной – до ворот Георгия Мамардашвили было 26 метров.

Скорость полета мяча после удара составила 118 км/ч в час.

Это второй гол хавбека « » за сборную Турции в 8-м матче.

Изображения: кадры из трансляции