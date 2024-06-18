Гюлер забил Грузии в дальнюю девятку из-за штрафной. Это 2-й гол 19-летнего хавбека «Реала» за Турцию
Арда Гюлер забил в ворота Грузии на Евро-2024 дальним ударом в девятку.
Сборная Турции играет с грузинской командой (2:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы.
На 65-й минуте игры 19-летний турецкий полузащитник забил второй гол своей команды дальним ударом из-за штрафной – до ворот Георгия Мамардашвили было 26 метров.
Скорость полета мяча после удара Гюлера составила 118 км/ч в час.
Это второй гол хавбека «Реала» за сборную Турции в 8-м матче.
Изображения: кадры из трансляции
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