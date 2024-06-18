Гюлер забил Грузии в дальнюю девятку из-за штрафной. Это 2-й гол 19-летнего хавбека «Реала» за Турцию

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер забил в ворота Грузии на Евро-2024 дальним ударом в девятку.

Сборная Турции играет с грузинской командой (2:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы. 

На 65-й минуте игры 19-летний турецкий полузащитник забил второй гол своей команды дальним ударом из-за штрафной – до ворот Георгия Мамардашвили было 26 метров. 

Скорость полета мяча после удара Гюлера составила 118 км/ч в час.

Это второй гол хавбека «Реала» за сборную Турции в 8-м матче. 

Изображения: кадры из трансляции

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49 комментариев
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Сразу видно парень леса не боится, и тренируется с включенным освещением
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-2
+163
Гюлер талантище какой голешник положил!🤌🏻
Матч просто бомба-пушка-ракета-петарда 💣🔫🚀🧨
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Многие ждали чего-то суперского от Хвичи в этом матче. На деле Гюлер затмил своей игрой и голом.
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Какой же Хвича ограниченный . Только правой. Его каждый деф читает
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+33
Я в шоке с селекции Реала, дорогая редакция. Парень талантище.
+24
0
+24
Ответ Сергей Голощапов
Сразу видно парень леса не боится, и тренируется с включенным освещением
Ну и что? Турки не умеют готовить хинкал.
+23
-4
+19
Защитники - тупари. Не поверили, что тот отважится на дальний удар и поплатились
+18
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+17
Ответ Dastanation
Комментарий скрыт
заговор против реала не иначе)
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+15
Ответ Тимур Ибрагимов
Какой же Хвича ограниченный . Только правой. Его каждый деф читает
Уровень рубина как-никак
+18
-3
+15
Ответ Dastanation
Комментарий скрыт
ты в шапке из фольги смотришь матч?)
+16
-2
+14
Гюлер напоминает Асенсио до травмы.
+9
0
+9
Ответ McRothenberg
Ну и что? Турки не умеют готовить хинкал.
Грузины тоже хинкал не особо готовят, у них хинкалИ)
+11
-3
+8
Лучший гол турнира. Ламин Ямаль стал ... стал в уголок и плачет)))
+14
-7
+7
Матч хороший выдали, Хвиче поменьше понтов и больше игры на команду.
+6
0
+6
Ямаль - самый молодой игрок Евро, при котором Гюлер забил победный гол в первом матче
+10
-4
+6
Ответ Игорь Новиков
Лучший гол этого евро уже забит.
ещё Роналду не сыграл даже
+9
-3
+6
Молоток Арда. Гол в стиле Месси/Роббен
+6
-2
+4
Ответ Нефанатик
Гюлер напоминает Асенсио до травмы.
Только ударом, а в плане дриблинга и культуры паса даже посильнее будет.
+6
-2
+4
Шикарнейший, конечно, положил!
+3
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+3
Ответ Сергей Голощапов
Сразу видно парень леса не боится, и тренируется с включенным освещением
«Охранников базы бояться, в лес не ходить»©️
+3
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+3
Ответ Homelander_666
В следующем сезоне у него есть хорошие шансы стать игроком активной ротации, коим был Браим в прошлом сезоне. Парню всего 19, поэтому не страшно, если какое-то время он не будет основным. Арда очень многое приобретает, тренируясь с мировыми звёздами.
Успехи селекции Реала это бразильцы. За Гюлером прошлым летом пол Европы охотились, так что это не какое-то открытие
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Голешник просто 🔥
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Красивейший голасо. Вспоминается Оуэн на ЧМ-98 с аргами.
Оуэн немного по другому забил.убежал почти с центра поля и резко ушёл вправо и впротивоход вратарю забил.Здесь же почти с места
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Ответ Dastanation
Комментарий скрыт
Даже первый гол турков технически сложнее чем этот .... такие как этот Роббен пачками клал
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Шикарный гол забил....👏
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Да у Реала супер игрок, супер отбор игроков!!!
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Арда Гюлер супер звезда Реала забивает победный гол и побеждают тюрки!!!
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Фото голов - это прорыв в будущее.
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Если открыть фото в разных окнах и часто нажимать alt+tab, то гол ещё красивее
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ночью наверняка спал и режим соблюдал а не по лесам от собак несуществующих бегал. и с охранником не разговаривал не зная русского )))
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