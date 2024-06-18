Экс-ведущая СКА ТВ Зухра об алкоголе: «Человек уже подбуханный придет на стадион, если хочет напиться. Почему пить могут только в VIP-ложах? Даже в театре наливают коньяк и шампанское»

Зухра Уразбахтина не против возвращения алкогольных напитков на стадионы.

«Для меня спорт – это место отдыха для того, чтобы люди могли расслабиться, поболеть за свою любимую команду, за своего любимого игрока, покричать, испытать драйв, получить положительные эмоции. Это место, где ты отдыхаешь. Это точно не про то, где нужно пить чай или воду.

Я вообще в целом очень умеренно распиваю алкогольные напитки, предпочитаю красное сухое вино. Считаю, что это огромный бизнес, на этом можно очень хорошо заработать.

Мне кажется, ни для кого не секрет, что человек, который хочет напиться, придет на стадион уже подбуханный, извиняюсь за выражение. А если те, кто против алкоголя, опасаются дебошей, то человек может и без алкогольных напитков дебош устроить.

Зачем убирать такой хороший вид дохода? И почему алкоголь могут пить только люди в VIP-ложах на хоккейных матчах? Пусть это могут сделать все! Это место, где люди отдыхают.

Даже в театре… Почему в театре не уберут алкоголь?! Там же наливают коньяк и шампанское!» – сказала экс-ведущая СКА ТВ Уразбахтина.