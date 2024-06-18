Экс-ведущая СКА ТВ Зухра об алкоголе: «Человек уже подбуханный придет на стадион, если хочет напиться. Почему пить могут только в VIP-ложах? Даже в театре наливают коньяк и шампанское»

Теги СКА премьер-лига Россия светская хроника КХЛ девушки и спорт алкоголь и спорт Зухра Уразбахтина Хоккей

Зухра Уразбахтина не против возвращения алкогольных напитков на стадионы.

«Для меня спорт – это место отдыха для того, чтобы люди могли расслабиться, поболеть за свою любимую команду, за своего любимого игрока, покричать, испытать драйв, получить положительные эмоции. Это место, где ты отдыхаешь. Это точно не про то, где нужно пить чай или воду.

Я вообще в целом очень умеренно распиваю алкогольные напитки, предпочитаю красное сухое вино. Считаю, что это огромный бизнес, на этом можно очень хорошо заработать.

Мне кажется, ни для кого не секрет, что человек, который хочет напиться, придет на стадион уже подбуханный, извиняюсь за выражение. А если те, кто против алкоголя, опасаются дебошей, то человек может и без алкогольных напитков дебош устроить.

Зачем убирать такой хороший вид дохода? И почему алкоголь могут пить только люди в VIP-ложах на хоккейных матчах? Пусть это могут сделать все! Это место, где люди отдыхают.

Даже в театре… Почему в театре не уберут алкоголь?! Там же наливают коньяк и шампанское!» – сказала экс-ведущая СКА ТВ Уразбахтина

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54 комментария
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Пока Зарему бездоказательно называют эскортницей, эта Зухра действительно была эскортницей для казанской элиты.
Жаль, что новостей с ними больше, чем душевного чтива - о футбольной провинции, интервью душевных с такими как Бердыев...
+61
-9
+52
Ответ Netto Brutto
Пока Зарему бездоказательно называют эскортницей, эта Зухра действительно была эскортницей для казанской элиты. Жаль, что новостей с ними больше, чем душевного чтива - о футбольной провинции, интервью душевных с такими как Бердыев...
Что значит была
+30
-2
+28
Алкоголь могут пить только в вип ложах, чтобы у людей был стимул развиваться и зарабатывать на возможность бухать в вип ложах.
+31
-7
+24
Ответ Фан Рубина
Алкоголь могут пить только в вип ложах, чтобы у людей был стимул развиваться и зарабатывать на возможность бухать в вип ложах.
Зухра Уразбахтина существует для того, чтобы у людей был стимул развиваться и зарабатывать на возможность качественного досуга.
+21
-1
+20
Подбуханный, напиться, ска тв - сколько плохих слов
+11
0
+11
Ответ Константин Михайлович
Она права,не знаю как на хоккее но на футболе всегда были те кто перед матчем хряпнули
Так это вообще база. Перед футболом, концертом, клубом. С 90-ых ещё было так.
+11
-1
+10
Из этой безусловно интересной новости я почерпнул, что Зухра более не будет услаждать мой взор своим присутствием на клубном ТВ СКА. Как же я не расстроен этим фактом)
+7
0
+7
База
+8
-1
+7
Ответ Isshin88
Так это вообще база. Перед футболом, концертом, клубом. С 90-ых ещё было так.
И кстати не только у нас такая традиция. В тех же Испании, Германии, Британии тоже самое.
+6
-1
+5
Ответ Isshin88
Так это вообще база. Перед футболом, концертом, клубом. С 90-ых ещё было так.
И в 80-ых.
+4
0
+4
Ответ HockeyMan
Что то прям совсем все это не аппетитно звучит. Хотя под хорошую закуску и я бы выпил)
Предложите свой вариант. Вы просто мои пельмени и бутерброды не видели :) Хотя не настаиваю, закуска дело интимное.
+3
0
+3
Ответ Netto Brutto
Пока Зарему бездоказательно называют эскортницей, эта Зухра действительно была эскортницей для казанской элиты. Жаль, что новостей с ними больше, чем душевного чтива - о футбольной провинции, интервью душевных с такими как Бердыев...
Да они там в 90% все такие все через постель,экспортницы а потом говорят я все сама
+3
0
+3
Теперь я понял, что со мной было не так в театре и почему так скучно было, я коньяка забыл прибухнуть
+3
0
+3
Холопам нельзя, так как скрепы,духовность, а элите можно.И пить, и нюхать, и под хвост, и эскорт, и развлечения с несовершеннолетними.
+6
-3
+3
Правильно! Вон ваш тренер Рома нанюханный ходит на матчи и ничего!!! А что такое алкоголь по сравнению с белым и солями!!!!
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Ответ papadok
Ежели я решил нажраться, будьте уверены, на хоккей я для этого не пойду, на фига мне эти сложности. Я возьму литр хорошей водки, загодя поставлю ее в холодильник, приготовлю качественную закуску (например, запеченые бутерброды с чесноком, сыром, жульен из лесных грибов, колбаса уровня "А", если кто в курсе, о чем я домашние пельмени) ... о чем это я? А, ну да, о Зухре и хоккее в ней.
Вот очень вкусно все расписал, аж слюни потекли!). Солений бы ещё добавить, огурчики там соленые, капустка квашеная
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Ответ Den-is
Комментарий удален модератором
Дикий человек, никогда не видел белобрысых татар?
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Ответ Recreated
Комментарий удален модератором
В целом ты прав: бухать вредно. Но нулевой тайм - это святое.
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Ответ ion14021990@yandex.ru
Комментарий скрыт
Я бы на тебя в суд подал чтобы за БВЗАРОМ следил!!!! Гагагагагага , парниша ты сделал мой вечер!!!! Ржууууууу 😆😆😆😆
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Да все всё понимают, всё верно. Единственное, всегда удивляло сравнение с театрами. Ну вот тут неужели непонятно что публика разная и цели посещения разные. На футбол люди ходят эмоции выплеснуть, поорать, поболеть. А в театре кто то видел то прыгающих и орущих от эмоций мужиков "да .. .... мать!" ? ))) Там хоть бутылку коньяка всоси - будешь просто сидеть и с интересом смотреть.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Опять подбуханного Корнеева позвали в эксперты матч тв😂
лучше на ОККО разбор посмотрю ) там хоть Денис Казанский ( и девушка симпатичная Исаева вроде ),а не Черданцев и Корнеев
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Ответ Tornado of Souls
Дикий человек, никогда не видел белобрысых татар?
неа) Для меня татары всегда темноволосые, а если белобрысый, значит со светловолосым был "контакт" в роду)
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Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. Кто ищет, тот всегда найдёт. Долгие годы мне никто не мешал выпивать 0.7 - 0.8 вододули на нулевом тайме в чебуречной на Сухаревской, и в таком виде идти на сектор. Кордоны не удавалось проходить в лучшем случае один раз за сезон.
Комментарий удален модератором
Ответ Фан Рубина
Алкоголь могут пить только в вип ложах, чтобы у людей был стимул развиваться и зарабатывать на возможность бухать в вип ложах.
А потом Кафельниковы с Мостовыми раздают интервью прямо-таки пропагандирующие трезвый образ жизни
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Ответ fincom-1
Зухра Уразбахтина существует для того, чтобы у людей был стимул развиваться и зарабатывать на возможность качественного досуга.
И это тоже верно.
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Ответ Den-is
Комментарий удален модератором
Татарка
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Ответ La Crosse Bobcats
она же вроде недавно была экс-ведущая Ак-Барс ТВ, а потом экс-Авангард ТВ. быстро она однако)) и куда дальше интересно
у таких нет принципов) только деньги
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Ответ Overkiller
Да все всё понимают, всё верно. Единственное, всегда удивляло сравнение с театрами. Ну вот тут неужели непонятно что публика разная и цели посещения разные. На футбол люди ходят эмоции выплеснуть, поорать, поболеть. А в театре кто то видел то прыгающих и орущих от эмоций мужиков "да .. .... мать!" ? ))) Там хоть бутылку коньяка всоси - будешь просто сидеть и с интересом смотреть.
Если сильно прибухнуть - и в театре, и на стадионе уснёшь (особенно на играх РПЛ).
Но на стадионе никто толкать из-за храпа не будет!
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Ответ Log in
А потом Кафельниковы с Мостовыми раздают интервью прямо-таки пропагандирующие трезвый образ жизни
И вы интервью раздавайте. )
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Ответ Фан Рубина
И вы интервью раздавайте. )
Зачем? Наглядная антиреклама алкоголя тоже неплохо
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