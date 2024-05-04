Рублев вышел в финал в Мадриде, бан Тихонова за сексизм, Ройс покидает «Боруссию», Алекно возглавил «Зенит» и другие новости

1. Андрей Рублев выиграл у Тэйлора Фрица в полуфинале в Мадриде и вышел в 5-й финал «Мастерса» в карьере. Его соперником в матче за титул станет Феликс Оже-Альяссим – он прошел дальше на отказе Иржи Лехечки.

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Риме из-за травмы правого предплечья.

2. НХЛ. «Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» (1:0, 4-2 в серии) и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Эдмонтоном». Латвийский вратарь «Кэнакс» Шилов сыграл на ноль, Михеев вновь остался без очков.

3. Легенда дортмундской «Боруссии» Марко Ройс покинет клуб после завершения сезона. Он играл за первую команду с 2012 года.

4. НБА. «Орландо» перевел серию с «Кливлендом» (3-3) в седьмой матч.

5. Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей (2 – у словно) за слова в адрес судьи Веры Опейкиной. Он сказал: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

6. Написали, что Денис Глушаков из-за приставаний к жене одноклубника был исключен из состава «Урарту» на игру с «Шираком». Бывший хавбек «Спартака» все опроверг: «Бред пишут. У меня надрыв мышцы, есть результаты МРТ. Тренер в курсе, он меня отпустил». Армянский клуб подтвердил наличие травмы у игрока.

7. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Майами, Шарль Леклер – 2-й, Серхио Перес – 3-й.

8. Сборная Украины по хоккею победила Литву (4:1) в решающем матче и в следующем году сыграет на ЧМ в подэлитном дивизионе 1А.

9. Владимир Алекно возглавил волейбольный «Зенит». Он привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне.

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