«Урарту» подтвердил травму Глушакова: «Он пропустит 6-8 недель из-за надрыва мышцы. Футболист находится в Москве для прохождения лечения»

«Урарту» официально подтвердил травму Дениса Глушакова.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам Глушаков опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за конфликта с партнером по команде и сослался на травму.

«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник « » в матче 31-го тура против «Пюника» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель.

На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения.

Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием.



Желаем скорейшего выздоровления Денису!» – говорится в официальном сообщении клуба.