«Урарту» подтвердил травму Глушакова: «Он пропустит 6-8 недель из-за надрыва мышцы. Футболист находится в Москве для прохождения лечения»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Пюник высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков девушки и спорт Футбол

«Урарту» официально подтвердил травму Дениса Глушакова.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам Глушаков опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за конфликта с партнером по команде и сослался на травму.

«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче 31-го тура против «Пюника» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель.

На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения.

Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием.

Желаем скорейшего выздоровления Денису!» – говорится в официальном сообщении клуба.

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15 комментариев
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А жена сказала, что он в Армении. Ой, кобель)
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+14
Ответ MstAndreev
А жена сказала, что он в Армении. Ой, кобель)
на нее тоже в суд за клевету!
+11
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+11
На месте Дениса подал бы в таком случае в суд за клевету
+8
-3
+5
Где конкретно в Мск? В какой бане?
+6
-1
+5
Фофан под глазом от разъяренного мужа будет 6-8 недель лечить
+5
0
+5
Ответ Дядя ТУРА
На месте Дениса подал бы в таком случае в суд за клевету
На жену или жену партнёра? И где жена партнера? И где ночевал Глушаков? 2 был в москве, а 3 жена говорит, что он в Армении. Вопросы, вопросы.
+3
-1
+2
Футболист находится в деревне Глухово, где проходит лечение на вОдах
+1
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надрыв икроножной мышцы...
в принципе, ревнивый одноклубник тоже мог Денису по ноге зарядить...
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жена же говорит что он в Армении
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Ответ MstAndreev
А жена сказала, что он в Армении. Ой, кобель)
А он оказывается в бане!)))
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