«Урарту» подтвердил травму Глушакова: «Он пропустит 6-8 недель из-за надрыва мышцы. Футболист находится в Москве для прохождения лечения»
«Урарту» официально подтвердил травму Дениса Глушакова.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.
Сам Глушаков опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за конфликта с партнером по команде и сослался на травму.
«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче 31-го тура против «Пюника» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель.
На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения.
Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием.
Желаем скорейшего выздоровления Денису!» – говорится в официальном сообщении клуба.
в принципе, ревнивый одноклубник тоже мог Денису по ноге зарядить...