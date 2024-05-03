Рублев вышел в 5-й финал «Мастерса» в карьере

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Тэйлор Фриц Теннис

Андрей Рублев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде победил Тэйлора Фрица со счетом 6:4, 6:3.

За титул он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Иржи Лехечкой.

Это пятый финал «Мастерса» для Рублева. Он выиграл единственный ATP 1000 в Монте-Карло в 2023 году.

Всего на счету россиянина 25 финалов, 15 из них он выиграл. В этом сезоне он взял титул ATP 250 в Гонконге.

50 комментариев
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Победил Фрица к дню Победы
+63
-14
+49
Андрюша, это твой мастерс! В воскресенье всё сложится
+39
-2
+37
Ответ Андрей Никитин99
Комментарий скрыт
Воевала с Фрицами
+36
-6
+30
Фриц тот еще грунтовик, конечно.
Но за 1.14 его обыграть - мое почтение.

Надо забирать чашку Рублю
+26
-2
+24
3й год кряду играть финал будет на Пасху, предыдущие два года в Белграде и Монте Карло брал титул . Ждём воскресения и верим!
+16
0
+16
Ответ justbored
Ну вы представляете уровень образования любителей шютки про "фрица".
причём здесь уровень образования, если это обыкновенный каламбур, т.е. шутка на игре слов?
+14
-1
+13
В прошлом году на победном Монте-Карло Рублев в пф тоже прошел Фрица — так что ждём титула, традиция уже)
+13
-1
+12
Ответ justbored
Ну вы представляете уровень образования любителей шютки про "фрица".
Высшее техническое
+14
-3
+11
Ответ Евгений Шамрин
3й год кряду играть финал будет на Пасху, предыдущие два года в Белграде и Монте Карло брал титул . Ждём воскресения и верим!
Ничего себе совпаденьица😁
+11
0
+11
Ответ justbored
Ну какое ж ещё.
согласен, самое то. А вам нужно проветрить помещение
+8
0
+8
Проигрыш финала Хуркачу в прошлом году был адски обидным.
+8
-1
+7
Ответ justbored
У меня всё открыто. Задыхаюсь только от вторичности.
Хорошо, извиняюсь, что оскорбил ваше тонкое чувство юмора. Советую , только выйти на улицу, чтоб не задохнуться в конец
+6
0
+6
Ответ justbored
Очень свежо, неожиданно и оригинально. Можно повторять снова и снова.
Спорить об уровне шутки не буду, ибо ты всё равно её понял не с первого раза, но вопрос повторю еще раз.
Как связан данный каламбур и "уровень образования"?
+5
-1
+4
Ответ j4romir
Фриц тот еще грунтовик, конечно. Но за 1.14 его обыграть - мое почтение. Надо забирать чашку Рублю
Никакого почтения!) Я рассчитывал, что успею концовку матча зацепить, включаю, а Андрей его уже уработал)
+4
0
+4
Ответ justbored
Ну у человека с культурным горизонтом "Фриц"как фашист будет последней ассоциацией.
Фриц это прозвище немцев еще с Первой Мировой, широкое распространение получило именно в Великую Отечественную.

Вообще никаких проблем не вижу с культурой и образованием у человека, который так может пошутить.
Повторюсь, это просто каламбур без перехода на личности.
Национальность вообще никакой роли не играет. Просто Фриц - День Победы. Всё.
+3
0
+3
Притоплю за Оже, с Лехечкой Андрюхе будет сложнее
+3
0
+3
Ответ justbored
Ну вы представляете уровень образования любителей шютки про "фрица".
Ну я думаю, что уровень выше вашего. Держите на будущее,,,,,,,,
Запятые с запасом. Вам они нужнее)
+2
0
+2
Ответ bestsalut
Смеш с задней в линию зарешал
Да нет, полное преимущество Рублева. Гипотетически, конечно, можно представить, что не забей он тот мяч и сценарий игры бы изменился сильно, но сомнительно все это. Он тот гейм вообще под ноль был должен брать.
+2
0
+2
Надеюсь Андрей победит )
+2
0
+2
Смеш с задней в линию зарешал
+4
-2
+2
Ждём 🏆🤞💪👍‼️
+1
0
+1
Желаю сохранить подобный настрой и выиграть титул!
+2
-1
+1
Хотелось бы посмотреть на Рублева-Лехачку, но, кажется, там маячит Оже.)
+1
0
+1
Надо брать мастерс
+1
0
+1
Честно говорю вообще не видно было за счет чего Фриц мог обыграть Рубля
+2
-1
+1
Ответ justbored
Где и в каком месте я кому-то тыкнул?
Комментарий удален модератором
Ответ justbored
Их также именовали "гансами", "гуннами", "краутами" и ещё сотней прозвищ. Если вас забавляет - ради бога.
Да,так и есть в принципе.
А мне почему то напомнилось,как появилось само слово "немец" в обиходе.
Гоголь прекрасно описал это дело(на 100 лет раньше событий в ВОВ).
Далее цитата:
Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец(с)
А объяснение было довольно простым,поскольку ответить на русскую речь иностранец не мог(оставался нем),то и соответственно объявлялся
"немцем",то есть немым,не имеющим возможность ответить человеку/людям носителям русского языка.
Резюмируя: "немец" становится обобщенным определением иностранца как такового.
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Ответ Alex DeLarge
Комментарий удален модератором
Где и в каком месте я кому-то тыкнул?
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Ответ justbored
Get a life
Комментарий удален модератором
Ответ faryk
согласен, самое то. А вам нужно проветрить помещение
Это ж Скучающий
У него острое ОКР.

Не обращай внимания)
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