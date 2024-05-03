Рублев вышел в 5-й финал «Мастерса» в карьере

в полуфинале «Мастерса» в Мадриде победил со счетом 6:4, 6:3.

За титул он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Иржи Лехечкой.

Это пятый финал «Мастерса» для Рублева. Он выиграл единственный ATP 1000 в Монте-Карло в 2023 году.

Всего на счету россиянина 25 финалов, 15 из них он выиграл. В этом сезоне он взял титул 250 в Гонконге.