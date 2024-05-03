Рублев вышел в 5-й финал «Мастерса» в карьере
Андрей Рублев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде победил Тэйлора Фрица со счетом 6:4, 6:3.
За титул он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Иржи Лехечкой.
Это пятый финал «Мастерса» для Рублева. Он выиграл единственный ATP 1000 в Монте-Карло в 2023 году.
Всего на счету россиянина 25 финалов, 15 из них он выиграл. В этом сезоне он взял титул ATP 250 в Гонконге.
Но за 1.14 его обыграть - мое почтение.
Надо забирать чашку Рублю
Как связан данный каламбур и "уровень образования"?
Вообще никаких проблем не вижу с культурой и образованием у человека, который так может пошутить.
Повторюсь, это просто каламбур без перехода на личности.
Национальность вообще никакой роли не играет. Просто Фриц - День Победы. Всё.
Запятые с запасом. Вам они нужнее)
А мне почему то напомнилось,как появилось само слово "немец" в обиходе.
Гоголь прекрасно описал это дело(на 100 лет раньше событий в ВОВ).
Далее цитата:
Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец(с)
А объяснение было довольно простым,поскольку ответить на русскую речь иностранец не мог(оставался нем),то и соответственно объявлялся
"немцем",то есть немым,не имеющим возможность ответить человеку/людям носителям русского языка.
Резюмируя: "немец" становится обобщенным определением иностранца как такового.
У него острое ОКР.
Не обращай внимания)