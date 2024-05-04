Гран-при Майами-2024. Онлайн квалификации к спринту. Расселл, Хэмилтон, Окон, Магнуссен и Цунода выбыли после второго сегмента

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В пятницу, 3 мая, пройдет квалификация к спринту на шестом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Майами. Старт сессии – в 23:30 по московскому времени.

Международный автодром Майами
3 мая 2024 года
Квалификация к спринту

Топ-10 после SQ2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («РБ»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Юки Цунода («РБ»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

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13 комментариев
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С какого там года Ферстаппен в Мерседес? Или уже завтра переходит?
+3
0
+3
Квала к спринту настолько интересная, что Боттас заснул за рулём
+2
0
+2
Давай Шарль, сейчас нужно твое мастерство
+1
0
+1
Хюлькенберг объехал оба Мерса. 🤣
+1
0
+1
Неплохое начало маков, может реально обновление даст шанс на борьбу
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Логан хозяин Албона
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Сержант стабилен, а стабильность, как известно, - признак мастерства
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Что ж, мы присутствовали при историческом событии! :D
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Чет цунода зачастил с плохими квалами
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Надиратель задниц на месте
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Мерс полным составом посмотрит как лучшие будут бороться в первом сегменте😁
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Рик поехал на новом шасси. То ли в технике дело было, то ли психология. Хюльк занял место ведробога
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Зовите обратно Брауна в Мерс...
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