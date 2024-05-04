Гран-при Майами-2024. Онлайн квалификации к спринту. Расселл, Хэмилтон, Окон, Магнуссен и Цунода выбыли после второго сегмента

В пятницу, 3 мая, пройдет квалификация к спринту на шестом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Майами. Старт сессии – в 23:30 по московскому времени.

Международный автодром Майами

3 мая 2024 года

Квалификация к спринту

Топ-10 после SQ2

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («РБ»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Юки Цунода («РБ»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

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