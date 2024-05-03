Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Риме из-за травмы правого предплечья.

«После Мадрида я почувствовал дискомфорт в руке. После тестов мы обнаружили отек мышц круглого пронатора – следствие последний травмы.

К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть без боли, на 100%.

Мне очень жаль».