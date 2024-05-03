Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Риме из-за травмы правого предплечья. 

«После Мадрида я почувствовал дискомфорт в руке. После тестов мы обнаружили отек мышц круглого пронатора – следствие последний травмы.

К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть без боли, на 100%.

Мне очень жаль».

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8 комментариев
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Синнер и Медведев тоже пропустят. Походу Джокович снова выиграет РГ
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Это все проделки Зальцмана!
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Много турниров,вот и травмы у ведущих теннисистов.Медведев снялся как и Алькарас в Мадриде.
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Или всё же "тихий дисквал" на время разбирательства с письмами Зальцмана?
Даже и не знаю, что хуже.
В любом случае, здоровья Карасику!
А то какая-то чёрная полоса настала в мужском теннисе. ТОП-4 по факту отсутствуют, 5-7 играют с переменным успехом, остальным даже подобие стабильности и не снилась.
аштопаделать ....
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шанс для Циципаса, Рууда, Рублева, а может и Зверева
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Мадрид - та последняя соломинка, что ломает спину верблюдов
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Видимо у Зальцмана действительно есть какие-то доказательства и дальше нас ждут интересные новости
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Плохие новости 😔. Здоровья Карлосу ✊.
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