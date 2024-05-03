Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме
Третья ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Риме из-за травмы правого предплечья.
«После Мадрида я почувствовал дискомфорт в руке. После тестов мы обнаружили отек мышц круглого пронатора – следствие последний травмы.
К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть без боли, на 100%.
Мне очень жаль».
Даже и не знаю, что хуже.
В любом случае, здоровья Карасику!
А то какая-то чёрная полоса настала в мужском теннисе. ТОП-4 по факту отсутствуют, 5-7 играют с переменным успехом, остальным даже подобие стабильности и не снилась.
аштопаделать ....