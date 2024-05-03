НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Клипперс» (3-2), «Орландо» – «Кливленд» (2-3)

Теги результаты Кливленд Даллас Клипперс Орландо НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях 1-го раунда плей-офф НБА.

«Даллас» дома попытается завершить серию с «Клипперс» (3-2). «Орландо» на своей площадке постарается продлить противостояние с «Кливлендом» (2-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Шестые матчи

Орландо – Кливленд
Дата проведения
4 мая, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

«Кливленд» ведет в серии – 3-2.

Даллас – Клипперс
Дата проведения
4 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Даллас» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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20 комментариев
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Ответ Alex.K71
Болею за Клипперс, но если Борода не выдаст матч жизни, а Кавай не вернётся и не покажет свой настоящий уровень, а лучше и то и другое, то шансов сравнять счёт, кот 🐈‍⬛ наплакал…
Вроде уже объявили, что Кавая не будет.
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Сегодня Лю и ко докажут своё величие
Ну, просто хочется интриги и 3-3 в серии
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За стул в Амвей центре. И за Суперсоникс.
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Далласу надо всё заканчивать сегодня хотя бы ради того чувака со спортса, который с декабря не брил бороду ради клипперского Бороды))
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Пошли уже во второй раунд. Спать тоже надо периодически.
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Две лёгкие для Франца с Паоло и для Луки с Кайри
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За Орландо и Клипперс, нужно больше напряженных матчей.
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Ответ DirkMavs
Здоровья Дончичу и удачи Далласу…надо закрывать серию
За Даллас и двух волшебников!
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