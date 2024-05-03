НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Клипперс» (3-2), «Орландо» – «Кливленд» (2-3)

Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях 1-го раунда плей-офф НБА.

«Даллас» дома попытается завершить серию с « » (3-2). « » на своей площадке постарается продлить противостояние с « » (2-3).

Первый раунд (до четырех побед)

Шестые матчи

«Кливленд» ведет в серии – 3-2.

« » ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.