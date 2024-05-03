НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Клипперс» (3-2), «Орландо» – «Кливленд» (2-3)
Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях 1-го раунда плей-офф НБА.
«Даллас» дома попытается завершить серию с «Клипперс» (3-2). «Орландо» на своей площадке постарается продлить противостояние с «Кливлендом» (2-3).
Первый раунд (до четырех побед)
Шестые матчи
- Дата проведения
- 4 мая, 02.00, «Amway Center»
«Кливленд» ведет в серии – 3-2.
- Дата проведения
- 4 мая, 04.30, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ну, просто хочется интриги и 3-3 в серии