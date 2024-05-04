Вратарь «Вегаса» Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом», отразив 23 броска. Он провел 2-й матч в текущем плей-офф

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл сыграл на ноль в 6-м матче с «Далласом».

Вратарь «Голден Найтс» отразил все 23 броска по своим воротам в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (2:0, 3-3). Его признали второй звездой встречи.

27-летний канадец вышел в старте на второй матч подряд. , начинавший серию в роли основного вратаря, остался в запасе.

В прошлом сезоне стал основным вратарем « » по ходу чемпионского плей-офф (16 игр, 11 побед, 93,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,17).