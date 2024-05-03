Александр Жулин: «Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают»
Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются «полупьяные».
«Самый отрыв происходит, когда ты там полгода или сколько там режимишь, и потом происходит чемпионат мира. И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы, люди закупаются.
Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Вот там полупьяные все выступают», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».
Жулин о шоу-программах: «Люди подошли не халатно, как обычно подходят к показательному номеру – «полупьяные» вышли, откатали набор из старых элементов»
А теперь все встало на свои места
Может комиссии по этике пора озаботиться словарным недержанием некоторых заслуженных товарищей?