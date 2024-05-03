Александр Жулин: «Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин алкоголь и спорт контент Фигурное катание

Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются «полупьяные».

«Самый отрыв происходит, когда ты там полгода или сколько там режимишь, и потом происходит чемпионат мира. И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы, люди закупаются.

Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Вот там полупьяные все выступают», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

Жулин о шоу-программах: «Люди подошли не халатно, как обычно подходят к показательному номеру – «полупьяные» вышли, откатали набор из старых элементов»

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20 комментариев
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Остапа понесло, причем, не в ту степь...
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Правда жизни
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Какой высокий слог у знаменитого тренера.
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Чувак сам уже походу поллитра самогона употребил -))
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Ностальгирует!
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Ответ Lennuci
Скопцова не даст соврать. У Пападакис с собой в раздевалке в шкафчике было. Но, что так уж прямо и все, как говоpит Жулин, верится с трудом.
А Скопцова откуда знает? Пападакис и ей налила? ))))
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Допускаю, что приличное количество напивается, но вот обобщать не стоит.
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Я смотрю, это любимая субстанция у бонз нашего ФК((((
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Похоже знает из своего прошлого опыта)))
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Высокохудожественный вид спорта, требует не меньших художеств для последнего аккорда)
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Эти откровения, как минимум должны стать предметом для разбирательств: Почему тренеры и спортсмены бухают на работе, и какой пример они подают несовершеннолетним спортсменам?
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Лучше не извиняться, а подбирать слова. Непристойно тренеру детей выражаться и говорить о том, что 15 - 17 летние все полупьяные выступают. Не верю.
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Александр жжет, как всегда! Прикольно!
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Интересный инсайд🤣
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Наконец то хоть кто то рассказал правду о показательных выступлениях.
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Скопцова не даст соврать. У Пападакис с собой в раздевалке в шкафчике было. Но, что так уж прямо и все, как говоpит Жулин, верится с трудом.
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На самом деле, скорее всего так и есть. Я сам замечал, что в показалках, бывает, падают на простых прыжках, и не понимал, почему.

А теперь все встало на свои места
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Прямо очень популярное слово в фигурном катании(
Может комиссии по этике пора озаботиться словарным недержанием некоторых заслуженных товарищей?
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Молодость, соревнования закончились и только дед брюзжит. И при чем тут футбол, брат.
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