Медведев о том, будет ли скорректирован бюджет «Зенита» из-за убытков «Газпрома»: «Много будете знать, быстро состаритесь»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Газпром Александр Медведев Чемпионат.com деньги Футбол

Александр Медведев прокомментировал возможность корректировки бюджета «Зенита».

В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей. Годом ранее прибыль ПАО «Газпром» составляла 1,2 триллиона. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 году – 95,2 млрд.

– Будет ли скорректирован бюджет «Зенита» из-за убытков «Газпрома»?

– Много будете знать, быстро состаритесь, – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 50 баллов, но уступает команде тренера Сергея Семака по дополнительным показателям. 

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52 комментария
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Какой же клоун. Каждый раз стыдно за его слова. Идиот.
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-Папа! Водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить?
-Нет, сынок. Ты теперь будешь меньше есть
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Ответ andrewdj
Какой же клоун. Каждый раз стыдно за его слова. Идиот.
- Папа, а теперь Зенит будет покупать меньше бразильцев?
- Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть!

"Очередное повышение цен на газ для населения назначено на 1 июля 2024 года. Как следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, газ подорожает на 8%, сообщил РБК.
Так же уже анонсировано повышение цен на газ для населения на 8 % в июле 2025 года."

В итоге: Дед из-за своих авантюр пролюбил премиальные и высоко маржинальные рынки Европы, а дорогие россияне возместят эти потери Газпрому и дружкам.
Так еще и проклятая Европа уже который год никак не замерзнет!
+40
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+31
Вторую часть фразы " быстро состаритесь" можно рассмотреть как угрозу.
КДК РФС будет рассматривать дело Медведева об угрозе ?
+13
-3
+10
Ответ Azat LA
Почитал комментарии, ещё больше удивлён. Дамы и Господа, о каком "чистом убытке " идёт речь, поясните пожалуйста. Я вроде как поверхностно знаком с футболом, но в "нефтянке" более 20 лет. )
я руки мою с 4 лет, думаю что чистый - это тот, который не грязный
+11
-4
+7
А мало будешь знать, даже состариться не успеешь. Так что давай рассказывай. Подозреваю, что теперь вместо бразильцев будут закупаться их дешевые аналоги из Гондураса и Сальвадора.
+9
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+4
Когда не знаешь, что ответить, надо уходить в юмор - как же это убого слышится))
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Ответ andrewdj
Какой же клоун. Каждый раз стыдно за его слова. Идиот.
Холопам не надо ничем интересоваться. Чиновник использовал эвфемизм.
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Ответ Azat LA
Почитал комментарии, ещё больше удивлён. Дамы и Господа, о каком "чистом убытке " идёт речь, поясните пожалуйста. Я вроде как поверхностно знаком с футболом, но в "нефтянке" более 20 лет. )
У вас в нефтянке не в курсе что такое стандарты отчётности?
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Ответ Azat LA
Ничего Вы не понимаете! Вам просто цены на сигареты повысили, а Вы и не заметили!
Что газ, что сиги около 200 рублей. 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
Очередное повышение на газ. 🤣🤣🤣 У меня из комфорки газ стоит в месяц дешевле пачки сигарет.
Ничего Вы не понимаете! Вам просто цены на сигареты повысили, а Вы и не заметили!
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Провинциальное небыдло во всей красе
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в 2023 при рекордных доходах в истории бюджет был урезан, сейчас вряд ли его будут еще резать, все будет примерно как сейчас, что продали то потратили
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- Конечно скорректируем, ведь это народные деньги. Ахахахахахахахахах!!!
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Ответ Azat LA
Понял уровень дискуссии, умываю руки. ))
И метафоры вы не понимаете. У вас там все такие невменяемые или ты один такой?
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Ответ Люблю макароны
И метафоры вы не понимаете. У вас там все такие невменяемые или ты один такой?
Куда уж нам до Вас, замечающих, что Вам отвечают тем же. ))
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Ответ Alex Chernov
Акции Газпрома стоят дешевле чем в 2007.. Заканчивается золотое время, чего греха то таить 🙃
На Зенит хватит, не обольщайтесь.
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Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал - вставай, налей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картошка, чай.
(с) Джейсон Стетхем
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Хм... прикольно. А у меня сложилось полностью противоположное впечатление. Понимаю, что в новости как минимум неверная интерпретация, и говоря об этом вызываю откровенный негатив у посетителей ветки. ))
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А знает что самое главное?
Ему за это хамство НИЧЕГО не будет.

Всё "благодаря" тому, что в России как класс отсутсвует институт репутации. А иногда он нужен. Очень нужен.
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Ответ Алексей Горланов
- Папа, а теперь Зенит будет покупать меньше бразильцев? - Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть! "Очередное повышение цен на газ для населения назначено на 1 июля 2024 года. Как следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, газ подорожает на 8%, сообщил РБК. Так же уже анонсировано повышение цен на газ для населения на 8 % в июле 2025 года." В итоге: Дед из-за своих авантюр пролюбил премиальные и высоко маржинальные рынки Европы, а дорогие россияне возместят эти потери Газпрому и дружкам. Так еще и проклятая Европа уже который год никак не замерзнет!
Вы так пишете как будто будь у деда высоко маржинальные рынки Европы, россиянам не подымали бы цены на газ, про нас наше родное начальство и капиталисты не забудут никогда, поднимаются или падают цены на энергоресурсы, нам всегда их поднимут
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Акции Газпрома стоят дешевле чем в 2007.. Заканчивается золотое время, чего греха то таить 🙃
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-4
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Ответ Jan Paskel
я руки мою с 4 лет, думаю что чистый - это тот, который не грязный
Понял уровень дискуссии, умываю руки. ))
+6
-6
0
Комитет по этике не хочет заняться этим комментарием? Ах да, им же некогда, отслеживают все комментарии игроков Рубина
+5
-5
0
Ответ Люблю макароны
У вас в нефтянке не в курсе что такое стандарты отчётности?
Немного знаком с несколькими их формами. Потому и смешит выражение "чистый убыток". Я так понимаю Вы собираетесь предоставить ссылку на первоисточник или отчёт с этой формулировкой? ))
+1
-1
0
Ответ Azat LA
Немного знаком с несколькими их формами. Потому и смешит выражение "чистый убыток". Я так понимаю Вы собираетесь предоставить ссылку на первоисточник или отчёт с этой формулировкой? ))
Полторы секунды в Гугле потратил. Не уверен, что у "вас в нефтянке 20 лет" (с) умеют читать, но вдруг...
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/05/03/1035238-gazprom-vpervie-za-chetvert-veka-poluchil-ubitok
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Ответ Альберт Сова
Убытки Газпрома я вчера лично прочуствовал на собственной шкуре когда в графе оплата увидел новый тариф за ежегодное обязательное обслуживание домашнего оборудования так и хочется крикнуть вы че там совсем охренели ведь Газпром народное достояние.
Можно в цифрах? А тревожно за вашу шкуру. 😊
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