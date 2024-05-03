Александр Медведев прокомментировал возможность корректировки бюджета «Зенита».

В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей. Годом ранее прибыль ПАО «Газпром» составляла 1,2 триллиона. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 году – 95,2 млрд.

– Будет ли скорректирован бюджет « » из-за убытков « »?

– Много будете знать, быстро состаритесь, – заявил председатель правления «Зенита» .

После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Мир , набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 50 баллов, но уступает команде тренера Сергея Семака по дополнительным показателям.