Медведев о том, будет ли скорректирован бюджет «Зенита» из-за убытков «Газпрома»: «Много будете знать, быстро состаритесь»
Александр Медведев прокомментировал возможность корректировки бюджета «Зенита».
В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей. Годом ранее прибыль ПАО «Газпром» составляла 1,2 триллиона. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 году – 95,2 млрд.
– Будет ли скорректирован бюджет «Зенита» из-за убытков «Газпрома»?
– Много будете знать, быстро состаритесь, – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 50 баллов, но уступает команде тренера Сергея Семака по дополнительным показателям.
-Нет, сынок. Ты теперь будешь меньше есть
- Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть!
"Очередное повышение цен на газ для населения назначено на 1 июля 2024 года. Как следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, газ подорожает на 8%, сообщил РБК.
Так же уже анонсировано повышение цен на газ для населения на 8 % в июле 2025 года."
В итоге: Дед из-за своих авантюр пролюбил премиальные и высоко маржинальные рынки Европы, а дорогие россияне возместят эти потери Газпрому и дружкам.
Так еще и проклятая Европа уже который год никак не замерзнет!
КДК РФС будет рассматривать дело Медведева об угрозе ?
(с) Джейсон Стетхем
Ему за это хамство НИЧЕГО не будет.
Всё "благодаря" тому, что в России как класс отсутсвует институт репутации. А иногда он нужен. Очень нужен.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/05/03/1035238-gazprom-vpervie-za-chetvert-veka-poluchil-ubitok