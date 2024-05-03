Глушаков об исключении из «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера: «Бред пишут. У меня надрыв мышцы, есть результаты МРТ. Тренер в курсе, он меня отпустил»
Денис Глушаков опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за женщины.
Ранее телеграм‑канал «Мутко против» сообщил, что Глушакова исключили из состава «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера по команде. В публикации говорится, что это случилось во время ужина в одном из местных ресторанов и привело к конфликту между игроками, после чего тренер команды Дмитрий Гунько решил временно отстранить экс‑капитана «Спартака».
– Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы.
Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось. Это бред в публикации.
После нашего интервью с Нобелем [Арустамяном] мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.
– Неприятны такие набросы?
– Я уже привык к этому.
– Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?
– Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.
– Сколько времени потребуется на восстановление?
– Три недели, – сказал «Матч ТВ» полузащитник «Урарту».
«Наши посиделки с Нобелем не дают кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой.
Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится, можете сами у него спросить», – сказал Глушаков «Спорт-Экспрессу».
Изображения: t.me/zabuxaem/839