Глушаков об исключении из «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера: «Бред пишут. У меня надрыв мышцы, есть результаты МРТ. Тренер в курсе, он меня отпустил»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы светская хроника высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Дмитрий Гунько Нобель Арустамян девушки и спорт Матч ТВ Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Денис Глушаков опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за женщины.

Ранее телеграм‑канал «Мутко против» сообщил, что Глушакова исключили из состава «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера по команде. В публикации говорится, что это случилось во время ужина в одном из местных ресторанов и привело к конфликту между игроками, после чего тренер команды Дмитрий Гунько решил временно отстранить экс‑капитана «Спартака».

– Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы.

Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось. Это бред в публикации.

После нашего интервью с Нобелем [Арустамяном] мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.

– Неприятны такие набросы?

– Я уже привык к этому.

– Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?

– Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.

– Сколько времени потребуется на восстановление?

– Три недели, – сказал «Матч ТВ» полузащитник «Урарту».

«Наши посиделки с Нобелем не дают кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой.

Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится, можете сами у него спросить», – сказал Глушаков «Спорт-Экспрессу».

Изображения: t.me/zabuxaem/839

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82 комментария
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Надорваного Глушакова лучше не использовать, Гунько прав.
+183
-2
+181
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
+92
-5
+87
Тренер его отпустил, а он в это время к жене одноклубника поехал
+45
-4
+41
МРТ в Москве делал 2 числа. А жена говорит не возвращался) кто то врет)
+32
-1
+31
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
ну мпх тоже мышца)
+18
-2
+16
Очередной сериал намечается, жена Глушакова говорит о том, что он не возвращался в Москву и тут снимок делался в Красногорске.
+14
-1
+13
Я правильно понимаю, что ближайший к Армении МРТ-аппарат находится в Москве?
+15
-2
+13
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
это смотря какой надрыв и какой конкретно мышцы
+12
-1
+11
Глушаков как всегда. Просто непроходимый глупец
+8
-2
+6
Ответ Oleg Olegov
Надорваного Глушакова лучше не использовать, Гунько прав.
Так приставал, что аж надорвался🌚
+8
-2
+6
Глушаков взялся за старое)))
+6
-2
+4
Глушаков об исключении из «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера: «Бред пишут. Приставал не к жене, а к партнёру»
+8
-5
+3
Ответ Геннадий Тимченко
Только в деревне Глухово нашлись специалисты, которые смогли диагностировать травму❓🤔 забавно, что хоть не Гадюкино🤣🤣🤣
Эт почти Москва. 7 км от МКАД
+3
0
+3
Если есть результаты МРТ, можно и поприставать!
+4
-2
+2
Не совсем понял последнюю фразу Глушакова - тренер его отпустил или опустил ?
+4
-2
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Только в деревне Глухово нашлись специалисты, которые смогли диагностировать травму❓🤔 забавно, что хоть не Гадюкино🤣🤣🤣
Глухово - одна из самых фешенебельных деревень около Москвы, между Рублекой и Новорижским шоссе. Скорее всего, Глушаков там и живет, пошел по месту жительства в медцентр. Дома в Глухово от 100 млн. стоят.
+2
0
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Только в деревне Глухово нашлись специалисты, которые смогли диагностировать травму❓🤔 забавно, что хоть не Гадюкино🤣🤣🤣
Геннадий, ну вам то не знать про Глухово!? Скромный вы наш) Это ж за речкой от Рублевки
+2
0
+2
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
надрыв мышцы объясняет его отсутствие на тренировках и на игре. новость же называется: «Глушаков об исключении из Урарту», вот он и прокомментировал причину отсутствия. бредни про женщину даже не вижу смысла для дениса комментировать.
+2
0
+2
Ответ Oleg Olegov
Надорваного Глушакова лучше не использовать, Гунько прав.
Только в деревне Глухово нашлись специалисты, которые смогли диагностировать травму❓🤔 забавно, что хоть не Гадюкино🤣🤣🤣
+6
-4
+2
Сразу выложил "пруфы", какие-то бумажки. Значит точно рыло в пуху.
+3
-2
+1
Ответ Роман Головешкин
Так приставал, что надорвал? 🤔🤔
Контрацептив надорвал небось - три недели теперь его штопать.
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Тихонова отстранили. Глушаков попал в непонятную историю. Спартачи, даже бывшие, не дают соскучится
+1
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Ответ Вячеслав Свитюк
Геннадий, ну вам то не знать про Глухово!? Скромный вы наш) Это ж за речкой от Рублевки
Так Глушаков ещё и речку переплывал, чтобы в деревню λекарей попасть❓😲
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Мужики отбой, за своих жен можете не бояться.
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Ответ server34
Я тоже не понял почему справка из Московской Области. Он же вроде в Армении играет.
Гунько отпустил. Три часа лета из Еревана до Москвы, максимум.
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0
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
В точку)
0
0
0
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
Смотря какая мышца надорвана...
0
0
0
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
Дзюбе мешает...
0
0
0
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
Смотря что за мышцы
0
0
0
Ответ deadjoker
А как надрыв мышцы мешает приставать к женщине 🤔
Приставал и получил надрыв в ответку
0
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