Глушаков об исключении из «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера: «Бред пишут. У меня надрыв мышцы, есть результаты МРТ. Тренер в курсе, он меня отпустил»

Денис Глушаков опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за женщины.

Ранее телеграм‑канал «Мутко против» сообщил, что исключили из состава «Урарту» из‑за приставаний к жене партнера по команде. В публикации говорится, что это случилось во время ужина в одном из местных ресторанов и привело к конфликту между игроками, после чего тренер команды Дмитрий Гунько решил временно отстранить экс‑капитана «Спартака».

– Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы.

Тренер в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось. Это бред в публикации.

После нашего интервью с Нобелем [ ] мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.

– Неприятны такие набросы?

– Я уже привык к этому.

– Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?

– Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.

– Сколько времени потребуется на восстановление?

– Три недели, – сказал «Матч ТВ» полузащитник « ».

«Наши посиделки с Нобелем не дают кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой.

Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится, можете сами у него спросить», – сказал Глушаков « ».

Изображения: t.me/zabuxaem/839