Глушаков из-за приставаний к жене одноклубника исключен из состава «Урарту» на игру с «Шираком» («Мутко против»)
Денис Глушаков из-за конфликта с одноклубником пропускает матч «Урарту».
По сведениям телеграм-канала «Мутко против», полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.
«Конфликт с другим русскоязычным футболистом (кем именно – я знаю, но фамилию называть не буду намеренно) случился несколько дней назад.
После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушака с женой этого футболиста», – сказано в публикации.
Главный тренер команды Дмитрий Гунько встал на сторону другого игрока и исключил Глушакова из заявки. При этом в тренерском штабе надеются, что конфликт удастся уладить.
37-летний футболист в феврале перешел в «Урарту». бывший хавбек «Спартака» и сборной России провел за клуб 12 матчей и отдал 1 голевой пас.
- Не могу не добавить позицию Глушакова. Сам он заявил СЭ, что информация о его конфликте фейк и матч он пропускает только из-за травмы икроножной мышцы.
Наши посиделки с Нобелем не дает кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится - можете сами у него спросить
- сообщил СЭ Глушаков.