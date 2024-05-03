Глушаков из-за приставаний к жене одноклубника исключен из состава «Урарту» на игру с «Шираком» («Мутко против»)

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Дмитрий Гунько девушки и спорт Футбол

Денис Глушаков из-за конфликта с одноклубником пропускает матч «Урарту».

По сведениям телеграм-канала «Мутко против», полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

«Конфликт с другим русскоязычным футболистом (кем именно – я знаю, но фамилию называть не буду намеренно) случился несколько дней назад.

После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушака с женой этого футболиста», – сказано в публикации.

Главный тренер команды Дмитрий Гунько встал на сторону другого игрока и исключил Глушакова из заявки. При этом в тренерском штабе надеются, что конфликт удастся уладить.

37-летний футболист в феврале перешел в «Урарту». бывший хавбек «Спартака» и сборной России провел за клуб 12 матчей и отдал 1 голевой пас.

Материалы по теме

106 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Свинья везде грязь найдет
+200
-6
+194
Опять заговор против Глушакова?
+166
-1
+165
Сползает по крыше старик Глушаков)
+128
-2
+126
Ответ iv.nick
Опять заговор против Глушакова?
Подруга детства коварно притворилась женой одноклубника🤓
+93
-2
+91
Лучше звоните чехам
+75
-4
+71
Ответ MstAndreev
Сползает по крыше старик Глушаков)
Пронырливый как коростель …. 😅
+51
0
+51
Глушаков нашел в горах Армении очередную «подругу детства» и пошел куролесить под «миллеровский самогон». Интересно, по щщам-то хоть получил в этот раз? Особую пикантность этой истории придает тот факт, что он еще и с украинцами тусил
+47
-2
+45
При красавице жене лезть в чужой "огород"... Какой же он идиот.
+43
-1
+42
Мерзо-пакостный поступок по отношению к партнёру по команде, впрочем, что поступок, что Глушаков.
+25
-1
+24
а Коваленко в курсе? )))
+25
-1
+24
в натуре хандон
+21
-1
+20
Заговор говоришь, Дениска? Гнилой ты человек, поэтому тебя никто видеть не хочет.
+15
0
+15
Ответ MstAndreev
Сползает по крыше старик Глушаков)
Респект за БГ!))
+21
-6
+15
Ответ La Crosse Bobcats
а Коваленко в курсе? )))
Если интернетом пользуется-то в курсе)))
+13
0
+13
Ответ jntvk7ftxc
Лучше звоните чехам
Лучше сразу Солу Гудману
+12
0
+12
Одичал без Сандунов. Дайте ему брома.
+11
0
+11
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
твоих?)
+11
0
+11
Чудаком был, чудаком и остался. Там М, если что
+12
-1
+11
Спинку предложил в баньке потереть?
+8
0
+8
С того же ресурса:
- Не могу не добавить позицию Глушакова. Сам он заявил СЭ, что информация о его конфликте фейк и матч он пропускает только из-за травмы икроножной мышцы.

Наши посиделки с Нобелем не дает кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится - можете сами у него спросить
- сообщил СЭ Глушаков.
+7
0
+7
Ответ jntvk7ftxc
Лучше звоните чехам
Или словакам.
+11
-4
+7
Кондом он и в Армении кондом.
+8
-2
+6
Ребров сейчас опять выгораживать начнет его, как обманывал лично жену Глушака, пока тот налево ходил по саунам
+7
-1
+6
Теперь и Урарту в списке достижений. Молодец, чо. Где бы ни появлялся - всё в жемчуг превращает
+4
0
+4
Ответ iv.nick
Опять заговор против Глушакова?
Подстава! Масонский заговор!!
+5
-1
+4
Денис Косяков
+4
0
+4
Ответ MstAndreev
Сползает по крыше старик Глушаков)
Он стар. Он желает в пердив...
+4
0
+4
ПОЗОР
+6
-2
+4
Антиглушаковый заговор вышел на новый уровень
+3
0
+3
Не, ну это новый уровень. Это уже Международный заговор.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий