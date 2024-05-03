Глушаков из-за приставаний к жене одноклубника исключен из состава «Урарту» на игру с «Шираком» («Мутко против»)

Денис Глушаков из-за конфликта с одноклубником пропускает матч «Урарту».

По сведениям телеграм-канала «Мутко против», полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

«Конфликт с другим русскоязычным футболистом (кем именно – я знаю, но фамилию называть не буду намеренно) случился несколько дней назад.

После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком « » из-за «романтических взаимоотношений» с женой этого футболиста», – сказано в публикации.

Главный тренер команды встал на сторону другого игрока и исключил Глушакова из заявки. При этом в тренерском штабе надеются, что конфликт удастся уладить.

37-летний футболист в феврале перешел в «Урарту». бывший хавбек «Спартака» и сборной России провел за клуб 12 матчей и отдал 1 голевой пас.