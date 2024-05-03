Радимов о наступе Мойзеса на голень Мантуана: «Это красная! Что там смотреть? Судейство напоминает бандитизм! ##### отбеливать арбитров, дайте послушать переговоры – 90% вопросов отпадет»
Владислав Радимов высказался о качестве арбитров в российском футболе.
ЦСКА и «Зенит» сыграли 0:0 в первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На третьей минуте игры защитник ЦСКА Мойзес наступил на голень идущему в подкат полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану. Главный судья Сергей Карасев решил не удалять и не предупреждать бразильца.
«Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими ляпами, и я снова не могу молчать.
По эпизоду с Мойзесом – ну, это красная! И совершенно непонятно, что там смотреть? Где там нога соскакивает? По кому? Открытые шипы, удар выше голени.
Я сам, играя, многократно сталкивался с такими моментами – это очень травмоопасно и болезненно. Повезло, что обошлось в этом эпизоде.
И хватит отбеливать судей за явные ошибки – вы пытаетесь сделать из людей дураков! Зато в другом эпизоде, в котором очевидно, что никакой игры рукой нет, вы шесть минут рассматриваете ВАР и затягиваете игру, заставляете зрителей ждать и находиться в неведении.
Просто катастрофа. Когда ВАР нужен, его не смотрят, а когда можно обойтись без него – убивают на него шесть минут матча!
Ну хватит уже, дайте общественности послушать переговоры и 90% вопросов отпадет, и ##### (не фиг) отбеливать судей!
Концовка чемпионата, на носу важнейшие матчи за медали, за место в РПЛ, за Кубок, а судейство напоминает откровенный бандитизм!», – написал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Что было отличного в матче ЦСКА-Зенит? Очень трудно было смотреть эту тягомотину. ЦСКА не могли, Зенит и не хотели, и не могли.
Мяча рядом с ногой Мойзеса Барбозы нет.
А тут, ерунда какая, ногу же не сломал.
Потому что это другое, как вы не понимаете.
Посредственное судейство.
По Зениту каждую неделю выходит новости здесь с очередной ошибкой
Такие «ошибки» каждую неделю выглядят как тенденция