Радимов о наступе Мойзеса на голень Мантуана: «Это красная! Что там смотреть? Судейство напоминает бандитизм! ##### отбеливать арбитров, дайте послушать переговоры – 90% вопросов отпадет»

Теги ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев видеоповторы Мойзес Барбоза брань контент Густаво Мантуан Футбол

Владислав Радимов высказался о качестве арбитров в российском футболе.

ЦСКА и «Зенит» сыграли 0:0 в первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На третьей минуте игры защитник ЦСКА Мойзес наступил на голень идущему в подкат полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану. Главный судья Сергей Карасев решил не удалять и не предупреждать бразильца.

«Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими ляпами, и я снова не могу молчать.

По эпизоду с Мойзесом – ну, это красная! И совершенно непонятно, что там смотреть? Где там нога соскакивает? По кому? Открытые шипы, удар выше голени.

Я сам, играя, многократно сталкивался с такими моментами – это очень травмоопасно и болезненно. Повезло, что обошлось в этом эпизоде.

И хватит отбеливать судей за явные ошибки – вы пытаетесь сделать из людей дураков! Зато в другом эпизоде, в котором очевидно, что никакой игры рукой нет, вы шесть минут рассматриваете ВАР и затягиваете игру, заставляете зрителей ждать и находиться в неведении.

Просто катастрофа. Когда ВАР нужен, его не смотрят, а когда можно обойтись без него – убивают на него шесть минут матча!

Ну хватит уже, дайте общественности послушать переговоры и 90% вопросов отпадет, и ##### (не фиг) отбеливать судей!

Концовка чемпионата, на носу важнейшие матчи за медали, за место в РПЛ, за Кубок, а судейство напоминает откровенный бандитизм!», – написал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

66 комментариев
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Ответ SMART789
Нас буквально через тур убивают, это уже видят даже люди без каких либо симпатий к клубу
Такие как Радимов...
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"Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими ляпами"

Что было отличного в матче ЦСКА-Зенит? Очень трудно было смотреть эту тягомотину. ЦСКА не могли, Зенит и не хотели, и не могли.
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+17
Спортс молодцы ##### правильно (слитно) написали, если бы куда-то послал то было бы ## ###
+19
-3
+16
Ответ SMART789
Нас буквально через тур убивают, это уже видят даже люди без каких либо симпатий к клубу
бедненькие. Спросите у ЦСКА, Динамо, Локомотива, Спартака какого это, когда тебя каждый тур просто уничтожают. Что-то вы молчали, когда в вашу сторону откровенно свистят. На вашем месте, я бы вообще молчал.
+30
-16
+14
Мантуант ногами в мяч не сыграл, а сел жопой на него, Мойзес бежал и просто по инерции воткнулся в него, несчастный случай.
+12
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+9
Откровенно говоря он прав в том,что было бы не плохо услышать переговоры,так как судят плохо всех,тур такие трактовки,тур другие.
+8
-1
+7
Ответ orenks
Спортс молодцы ##### правильно (слитно) написали, если бы куда-то послал то было бы ## ###
Там не то слово. Там с НЕ начинается)
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+5
на самом деле карась очень слабый судья, не знаю почему его искусственно назначили лучшим?
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Я не буду рассуждать на тему: красная не красная. Скажу вот что: Вчера Радимов в прямом эфире Матч ТВ без тени сомнений заявил, что это не красная и судьи правильно сделали, что не удалили Мойзеса. За ночь передумал? Или может ему кто надо объяснил, что он не прав?
+6
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+4
Ответ SMART789
Нас буквально через тур убивают, это уже видят даже люди без каких либо симпатий к клубу
Здравствуйте! На самом деле я Рабинер. Пишу книгу про Зенит, долго не мог придумать название...
+6
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Нормально уже никто не умеет говорить. Футбол - для быдла...
+3
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+3
Спортс! вообще-то они сыграли 1:1 а не 0:0. И что значит текст « цска и зенит сыграли 0:0 в ПЕРВОГО ФИНАЛЬНОГО МАТЧА» ? Вы там пьяные текст печатаете???
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Ответ SMART789
Нас буквально через тур убивают, это уже видят даже люди без каких либо симпатий к клубу
Как именно судьи убили Семака в игре с Динамой и Рубином? Или во вчерашней игре с Цска? Неудаление Мойзеса, в действиях которого не было ни умышленной грубости не безрассудства, для фанбоев Семака теперь "убийство", которое не дает лучшему составу РПЛ забить больше одного гола за три игры!
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Ответ fil_spb
И да, рука Мойзеса была. Вот просто по правилам игры в футбол это рука, так как все что ниже подмышечной впадины это наказуемая игра рукой. Так что это уже вторая ложь от вас.
По правилам игры в футбол - это не рука. В смысле по правилам ФИФА. А по дворовым правилам что хотите может быть рукой. Желаю успехов в изучении правил, ибо они давно поменялись.
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Ответ Дмитрий9779
Я за Зенит,считаю,что это ЖК(Мантуан играл в прокате все же),но слепошарый Карась давно ничего не видит. Момент с Перрейпой и Оздоевым https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13 Здесь он вообще нарушение не увидел,а у Перрейры это вторая ЖК была бы ,момент когда с Локо ломали Малкома...там он не показывал ЖК и за умышленную игру руками Магкеева(срыв атаки рукой,умышленно) и прочее,но увидел пенальти вот здесь: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13 Расскажите ему,что нет в правилах футбола мифической"планки единоборств,которую установил арбитр",есть нарушения на ЖК и КК.
На самом деле, ощущение, что судьи с чего-то решили, что в Кубке можно несколько больше допускать. В итоге в Динамо-Спартак Хлусевич спокойно играет, хотя 2 желтых еще в первом тайме, за леща Соболеву пеналь не назначается и т. п. Можно тогда в кубке вообще без судей играть. У кого к концу игры больше живых останется, тот и проходит дальше.
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Мойзесу уже два топ-матча подряд фантастически везёт - сначала 100% красную карточку за фол на Угальде не дал Казарцев (а Мешков и Кукуляк сознательно не позвали его к монитру), теперь в этой игре... что-то здесь не так, ребята
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Тут согласен, Мойзес за два матча 2 прямые красные наиграл
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0:0. Странно, я другой матч смотрел
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Ответ Max 32
Мантуант ногами в мяч не сыграл, а сел жопой на него, Мойзес бежал и просто по инерции воткнулся в него, несчастный случай.
https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2024-05/1714667959_d7713cad-9d8f-4cac-9641-456d24abc2d6_x2.webp
Мяча рядом с ногой Мойзеса Барбозы нет.
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Ответ Дмитрий9779
https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2024-05/1714667959_d7713cad-9d8f-4cac-9641-456d24abc2d6_x2.webp Мяча рядом с ногой Мойзеса Барбозы нет.
Мойзес, конечно, сфолил, но мяч рядом с его ногой вообще-то есть :)
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Ответ Max 32
Мантуант ногами в мяч не сыграл, а сел жопой на него, Мойзес бежал и просто по инерции воткнулся в него, несчастный случай.
в подобных случаях при нарушении правил против вашего игрока вы хором кричите, что это красная)
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Ответ Coongur
На самом деле, ощущение, что судьи с чего-то решили, что в Кубке можно несколько больше допускать. В итоге в Динамо-Спартак Хлусевич спокойно играет, хотя 2 желтых еще в первом тайме, за леща Соболеву пеналь не назначается и т. п. Можно тогда в кубке вообще без судей играть. У кого к концу игры больше живых останется, тот и проходит дальше.
На Угальде КК,Хлусевич грубо играет всегда,по Соболеву не могу однозначно сказать,но раз он сам сказал,что пенальти там нет...
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Ответ Александр Васильев
на самом деле карась очень слабый судья, не знаю почему его искусственно назначили лучшим?
Он был до бана одним из лучших в Европе , и судил ключевые игры ! Карасев как судья лучше чем все наши футболисты корявые, которые привозят в каждом матче, но виноваты в России всегда кто угодно , но только не сами футболисты и тренера! То что зенит играет паршиво не забивал 6 таймов это тоже виноваты конечно же судьи! Из всего футбола судьи у нас наиболее яркое пятно ! Ошибки есть, но на фоне всего остального это просто погрешности
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Ответ icer23
Вчера же в микрофон стоял говорил , что это не красная)
Сидел он)
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Ответ krokodilych
Мойзес, конечно, сфолил, но мяч рядом с его ногой вообще-то есть :)
Но он в него не играет почему-то,получается намеренно что ли?Это карточка полюбасу и ВАР должны были его позвать к монитору.Есть опция у судей после ВАР показать ЖК.
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Ответ riverman1980
Как именно судьи убили Семака в игре с Динамой и Рубином? Или во вчерашней игре с Цска? Неудаление Мойзеса, в действиях которого не было ни умышленной грубости не безрассудства, для фанбоев Семака теперь "убийство", которое не дает лучшему составу РПЛ забить больше одного гола за три игры!
Напомню вам, что, например, "не удаление Азмуна", когда он шипами задел по икре это был убийство года и вой стоял пару недель.
А тут, ерунда какая, ногу же не сломал.
Потому что это другое, как вы не понимаете.
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Ответ Двестик Двестик
Была ошибка и в другую сторону. Жесткий фол против Заболотного должен был стать перспективным штрафным. Карасев даже не свистнул. Посредственное судейство.
Жёсткий фол, это когда Заболотный Алипу, играюющему в мяч, по ноге заехал?
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Была ошибка и в другую сторону. Жесткий фол против Заболотного должен был стать перспективным штрафным. Карасев даже не свистнул.
Посредственное судейство.
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Ответ Phil_Jones07
бедненькие. Спросите у ЦСКА, Динамо, Локомотива, Спартака какого это, когда тебя каждый тур просто уничтожают. Что-то вы молчали, когда в вашу сторону откровенно свистят. На вашем месте, я бы вообще молчал.
То есть обижают только московские клубы?Бедняжки..
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Ответ Phil_Jones07
бедненькие. Спросите у ЦСКА, Динамо, Локомотива, Спартака какого это, когда тебя каждый тур просто уничтожают. Что-то вы молчали, когда в вашу сторону откровенно свистят. На вашем месте, я бы вообще молчал.
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По Зениту каждую неделю выходит новости здесь с очередной ошибкой

Такие «ошибки» каждую неделю выглядят как тенденция
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