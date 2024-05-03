Радимов о наступе Мойзеса на голень Мантуана: «Это красная! Что там смотреть? Судейство напоминает бандитизм! ##### отбеливать арбитров, дайте послушать переговоры – 90% вопросов отпадет»

Владислав Радимов высказался о качестве арбитров в российском футболе.

ЦСКА и « » сыграли 0:0 в первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На третьей минуте игры защитник ЦСКА Мойзес наступил на голень идущему в подкат полузащитнику «Зенита» . Главный судья Сергей Карасев решил не удалять и не предупреждать бразильца.

«Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими ляпами, и я снова не могу молчать.

По эпизоду с Мойзесом – ну, это красная! И совершенно непонятно, что там смотреть? Где там нога соскакивает? По кому? Открытые шипы, удар выше голени.

Я сам, играя, многократно сталкивался с такими моментами – это очень травмоопасно и болезненно. Повезло, что обошлось в этом эпизоде.

И хватит отбеливать судей за явные ошибки – вы пытаетесь сделать из людей дураков! Зато в другом эпизоде, в котором очевидно, что никакой игры рукой нет, вы шесть минут рассматриваете ВАР и затягиваете игру, заставляете зрителей ждать и находиться в неведении.

Просто катастрофа. Когда ВАР нужен, его не смотрят, а когда можно обойтись без него – убивают на него шесть минут матча!

Ну хватит уже, дайте общественности послушать переговоры и 90% вопросов отпадет, и ##### (не фиг) отбеливать судей!

Концовка чемпионата, на носу важнейшие матчи за медали, за место в РПЛ, за , а судейство напоминает откровенный бандитизм!», – написал бывший полузащитник «Зенита» .