Владимир Алекно стал главным тренером петербургского «Зенита»

Владимир Алекно стал главным тренером петербургского волейбольного клуба «Зенит».

«Пришло время официально сообщить о том, что в следующем сезоне «Зенит» возглавит . Контракт тренера с клубом подписан на 2 года», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Алекно 57 лет. В 2012 году он привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Также он тренировал французский «Тур», московское «Динамо», казанский «Зенит» и сборную Ирана.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» по итогам плей-офф занял шестое место на чемпионате России.

Алекно пришел спасать питерский «Зенит». У «рожденных чемпионами» ни одного титула за 7 лет