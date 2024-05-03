Владимир Алекно стал главным тренером петербургского «Зенита»

Теги Владимир Алекно чемпионат России Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Владимир Алекно стал главным тренером петербургского волейбольного клуба «Зенит».

«Пришло время официально сообщить о том, что в следующем сезоне «Зенит» возглавит Владимир Алекно. Контракт тренера с клубом подписан на 2 года», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Алекно 57 лет. В 2012 году он привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Также он тренировал французский «Тур», московское «Динамо», казанский «Зенит» и сборную Ирана.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» по итогам плей-офф занял шестое место на чемпионате России.

Алекно пришел спасать питерский «Зенит». У «рожденных чемпионами» ни одного титула за 7 лет

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1 комментарий
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Отличный специалист, лучший наверное, помню как его Казанский Зенит весь мир кошмарил)
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