Владимир Алекно стал главным тренером петербургского «Зенита»
Владимир Алекно стал главным тренером петербургского волейбольного клуба «Зенит».
«Пришло время официально сообщить о том, что в следующем сезоне «Зенит» возглавит Владимир Алекно. Контракт тренера с клубом подписан на 2 года», – говорится в сообщении на сайте клуба.
Алекно 57 лет. В 2012 году он привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Также он тренировал французский «Тур», московское «Динамо», казанский «Зенит» и сборную Ирана.
В минувшем сезоне петербургский «Зенит» по итогам плей-офф занял шестое место на чемпионате России.
Алекно пришел спасать питерский «Зенит». У «рожденных чемпионами» ни одного титула за 7 лет