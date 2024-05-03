Ройс покинет «Боруссию» по завершении сезона – контракт не продлят. Марко выиграл два Кубка Германии с командой и провел 424 игры на данный момент

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Ханс-Йоахим Ватцке Марко Ройс Футбол

Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» после завершения сезона.

Клуб и 34-летний футболист договорились не продлевать контракт, действие которого истекает в конце этого сезона.

«Марко Ройс – один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти десять лет играл в нашей молодежной команде, двенадцать лет выступал в основной команде и долгое время был капитаном нашей команды. Его связь с дортмундской «Боруссией» необыкновенна.

Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в «Боруссию» после завершения профессиональной карьеры. Здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач», – сказал генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Марко Ройс играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 годы. В 2012 году он вернулся в команду после выступлений в «Боруссии» из Менхенгладбаха.

В составе «Боруссии» Ройс дважды выиграл Кубок Германии.

В общей сложности на данный момент Марко забил 168 голов в 424 матчах за команду и сделал 128 результативных передач.

В нынешнем сезоне Ройс провел 23 матча в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 3 передачи.

68 комментариев
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Марко Ройс… Наш любимый Марко Ройс...
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-2
+144
Пусть в финале сыграют с Баварией Кейна, чтобы Вселенная схлопнулась
+140
-12
+128
Мой любимый Марко Ройс, всегда уважал лояльных игроков...

Удачи ему на пути к ЛЧ!
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-7
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Легенда Дортмунда💛🖤
+35
-4
+31
Наш любимый Марко Ройс должен взять ЛЧ!
Было бы красиво
+31
-3
+28
Да, футбольная жизнь несправедлива. Надеюсь хотя бы полюбовно расстались, со стороны кажется, что из уважению к тому, кто отклонил кучу предложений от топ клубов ради БД, могли бы и дать последний контракт.
Джаст бизнес, может оно и правильно.
+19
-2
+17
Эх, прийти в Дортмунд под конец славной эры Клоппа, да ещё и после двух салатниц подряд.

😢😢😢
+17
-2
+15
Ответ BZB
Комментарий скрыт
ну хоть ты у нас победитель по жизни
+14
-2
+12
наш любимый Марко Ройс 🐝
легенда навсегда
+12
-2
+10
Должны были в прошлом году брать чемпионат. Надеюсь, Дортмунд выйдет в финал и поборется за титул.
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Ответ Asl Ali
Таких игроков нельзя отпускать , он должен был всю карьеру провести в Дортмунде. что за обиженные сразу же минусуют ?))
Всю карьеру в «Дортмунде» он уже не мог провести, он перешёл туда из «Мёнхенгладбаха»
+7
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+6
Ответ Roman
Пусть в финале сыграют с Баварией Кейна, чтобы Вселенная схлопнулась
И мы посмотрели бесконечную серию пенальти🤓
+7
-1
+6
Ответ BZB
Комментарий скрыт
До Кейна ему далеко.
+6
-1
+5
А как будет красиво, если последний матч будет в финале ЛЧ, которую Дортмунд возьмёт и выиграет.
Футбол полон чудес и невероятных историй. Может и вот такое случится
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+5
Но прежде, чем покинет, надо бы вышвырнуть катарский денежный мешок из ЛЧ. Особенно Энрике с Дембеле.
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+3
Ответ SeKToR
Да, футбольная жизнь несправедлива. Надеюсь хотя бы полюбовно расстались, со стороны кажется, что из уважению к тому, кто отклонил кучу предложений от топ клубов ради БД, могли бы и дать последний контракт. Джаст бизнес, может оно и правильно.
Так они дают, но они не могут и не должны повторять жирные предложения от арабов или из сша
+4
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+3
Все любят Марко Ройса. Как он играл в первой ЛЧ с Дортмундом против Реала и Сити... Очень хочется чтобы взял ЛЧ, заслужил по-человечески.
+4
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Давай в Гладбах)
+3
-1
+2
Настоящая легенда! Надеюсь, Боруссия пробьется в финал, и там наконец-то удача улыбнется Марко…
+2
0
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Absolutely Legend!!!🐝
+6
-5
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Хочу, чтобы шмели выиграли для него ЛЧ
+2
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Ответ Паша Тихонов
Разные амплуа, как можно их сравнивать
Я не про их амплуа, а про бестрофейность) Просто Пойма лузером назвали, но у него хотя бы пара кубков есть. А у Кейна пока никакого трофея)
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Ответ rigobersong
Смотря с кем сравнивать, на фоне криштика просто легенда футбола:)
На фоне кринжа и владимир дядюн игрок межгалактическего уровня
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Ответ Данил Попов
Настоящая легенда! Надеюсь, Боруссия пробьется в финал, и там наконец-то удача улыбнется Марко…
На Уэмбли, против Баварии, только сам забьет победный
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лигу чемпионов сейчас возьмет
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Легенда! 💪
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Да выиграй ты уже этот ЛЧ
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Самый любимый для меня футболист на все времена!
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Не выиграл ни Бундеслигу, ни ЛЧ, ни чемпионат мира со сборной.
+1
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Знал ли тогда, 12 лет назад, Марко, перешедший в стан действующего чемпиона, что за все его годы в БД, он так и не зацепит салатницу
+1
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