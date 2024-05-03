Ройс покинет «Боруссию» по завершении сезона – контракт не продлят. Марко выиграл два Кубка Германии с командой и провел 424 игры на данный момент

Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» после завершения сезона.

Клуб и 34-летний футболист договорились не продлевать контракт, действие которого истекает в конце этого сезона.

«Марко Ройс – один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти десять лет играл в нашей молодежной команде, двенадцать лет выступал в основной команде и долгое время был капитаном нашей команды. Его связь с дортмундской «Боруссией» необыкновенна.

Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в «Боруссию» после завершения профессиональной карьеры. Здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач», – сказал генеральный директор клуба .

играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 годы. В 2012 году он вернулся в команду после выступлений в «Боруссии» из Менхенгладбаха.

В составе «Боруссии» Ройс дважды выиграл Кубок Германии.

В общей сложности на данный момент Марко забил 168 голов в 424 матчах за команду и сделал 128 результативных передач.

В нынешнем сезоне Ройс провел 23 матча в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 3 передачи.