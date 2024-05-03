Тихонов дисквалифицирован на 5 матчей (2 – условно) за слова о судье Опейкиной: «Оценивать работу по гендерному признаку – непрофессионально. Речь идет об унижении достоинства»
Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей за слова в адрес Веры Опейкиной.
После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет Первой лиги главный тренер «Енисея» раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»
«Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять, и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.
Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.
Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – год», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Енисей» идет на 9-м месте в турнирной таблице с 40 очками.
Тихонов о критике Опейкиной: «Я не против женщин! Никаких вопросов, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ»
Хоть я лично и против современных тенденций в борьбе за "гендерное равенство", да и женский футбол не смотрю, хотя даже пытался (2 раза).
Пол судьи не влияет на качество судейства.
Полностью согласен, но с одной поправкой - если судья выполняет необходимые нормативы по физухе, чтобы элементарно успевать за мужиками, где скорости явно повыше, чем в женском футболе.