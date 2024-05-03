Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей за слова в адрес Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет Первой лиги главный тренер « » раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»

«Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять, и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.

Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – год», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Енисей» идет на 9-м месте в турнирной таблице с 40 очками.

Тихонов о критике Опейкиной: «Я не против женщин! Никаких вопросов, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ»