Тихонов дисквалифицирован на 5 матчей (2 – условно) за слова о судье Опейкиной: «Оценивать работу по гендерному признаку – непрофессионально. Речь идет об унижении достоинства»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига КДК РФС Енисей Артур Григорьянц Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей за слова в адрес Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет Первой лиги главный тренер «Енисея» раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»

«Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять, и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.

Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок – год», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Енисей» идет на 9-м месте в турнирной таблице с 40 очками. 

Тихонов о критике Опейкиной: «Я не против женщин! Никаких вопросов, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ»

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36 комментариев
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Не прав был Тихонов. И судья отсудила нормально, и говорить так - неправильно, даже если она где-то ошибалась.
Хоть я лично и против современных тенденций в борьбе за "гендерное равенство", да и женский футбол не смотрю, хотя даже пытался (2 раза).
Пол судьи не влияет на качество судейства.
+47
-11
+36
Я не приветствую феминизм , но тут Тихонов не прав. За языком надо следить. Он назвал причиной влета 0-3 не просто судью, а подчеркнул, что этот судья женщина.
+28
-9
+19
Ответ Alex1104
Не прав был Тихонов. И судья отсудила нормально, и говорить так - неправильно, даже если она где-то ошибалась. Хоть я лично и против современных тенденций в борьбе за "гендерное равенство", да и женский футбол не смотрю, хотя даже пытался (2 раза). Пол судьи не влияет на качество судейства.
"Пол судьи не влияет на а качество судейства. "

Полностью согласен, но с одной поправкой - если судья выполняет необходимые нормативы по физухе, чтобы элементарно успевать за мужиками, где скорости явно повыше, чем в женском футболе.
+21
-2
+19
Ну как раньше отмечали - просто сказал бы, что судья плохо отсудил - никаких вопросов. А он кричал "фууу, женщина", за что и получил дисквалификацию
+10
-3
+7
Ответ Только Крылья
"Пол судьи не влияет на а качество судейства. " Полностью согласен, но с одной поправкой - если судья выполняет необходимые нормативы по физухе, чтобы элементарно успевать за мужиками, где скорости явно повыше, чем в женском футболе.
Естественно. Это само собой.
+6
-1
+5
Ответ Только Крылья
"Пол судьи не влияет на а качество судейства. " Полностью согласен, но с одной поправкой - если судья выполняет необходимые нормативы по физухе, чтобы элементарно успевать за мужиками, где скорости явно повыше, чем в женском футболе.
Откуда скорости в подвале фнл?)
+5
-2
+3
Ответ igor.igorev
Да какая разница? Суть одна.
Совсем одно и тоже. Человек, испытывающий влечение к противоположному полу и гей. 😁
+3
0
+3
Лучше бы сам учился быть мужиком, а то, смотрите какой важный. Когда Романцев выгнал его из Спартака со словами про "отработанный материал", то он схавал, а сейчас и вовсе маразматику одно место вылизывает как ни в чем не бывало. Зато рассказывает кому и куда ехать, любитель терпеть.
+9
-7
+2
Ответ petrovson
Вижу значок Баварии, как там с чемпионством?
33 раза брали чемпионство и 6 раз Лигу/Кубок чемпионов, так что мы знаем вкус больших и ярких побед. А у вас, как не глянь, за окном минус 30 и улыбающийся Дончич)
+1
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Ответ Alex1104
Не прав был Тихонов. И судья отсудила нормально, и говорить так - неправильно, даже если она где-то ошибалась. Хоть я лично и против современных тенденций в борьбе за "гендерное равенство", да и женский футбол не смотрю, хотя даже пытался (2 раза). Пол судьи не влияет на качество судейства.
Полсудьи не влияет, а вот целиком судья влияет
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Ответ petrovson
Спартаковский дух просто так не выветрить, даже сибирским воздухом.
Какой-то глупый комментарий
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Ответ petrovson
Спартаковский дух просто так не выветрить, даже сибирским воздухом.
Вижу значок Клипперс, завтра на рыбалку?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пещерный человек - по другому и не скажешь.
зачем нам знать, какой ты человек?
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Ответ Гур
Комментарий удален модератором
Знаком лично?!
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Ответ Yndestad
Откуда скорости в подвале фнл?)
Прикинь, даже там быстрее играют, чем топовые женские команды
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