«Вегас» перевел серию с «Далласом» в 7-ю игру. Тренер «Старс» Дебур выиграл все 7 таких матчей в карьере

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

«Вегас» перевел серию с «Далласом» в 7-й матч.

«Голден Найтс» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3-3, 2:0 в шестом матче). 

Действующий обладатель Кубка Стэнли проведет 7-й матч в серии плей-офф в 4-й раз в своей истории (ранее 2 победы и 1 поражение). 

Техасцы проведут 7-й матч в серии плей-офф в 10-й раз с момента переезда франшизы в Даллас в 1993 году (4 победы и 5 поражений, в домашних играх – 3-2). 

При этом главный тренер «Старс» Питер Дебур ранее выиграл все 7 седьмых матчей серий плей-офф в своей карьере (в том числе 2 с «Вегасом» и 1 с «Далласом»). 

Решающий матч серии состоится в Далласе в воскресенье. 

6 комментариев
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну тогда у Вегаса шансов нет. А какая статистика у Кэссиди?
2-2
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Ну тогда у Вегаса шансов нет.
А какая статистика у Кэссиди?
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Когда-то должен проиграть. За Вегас..
+1
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Надеюсь Даллас пройдет дальше, здорово играют, реализацию бы подтянуть и ваще ок
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