«Вегас» перевел серию с «Далласом» в 7-ю игру. Тренер «Старс» Дебур выиграл все 7 таких матчей в карьере

«Вегас» перевел серию с «Далласом» в 7-й матч.

«Голден Найтс» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3-3, 2:0 в шестом матче).

Действующий обладатель Кубка Стэнли проведет 7-й матч в серии плей-офф в 4-й раз в своей истории (ранее 2 победы и 1 поражение).

Техасцы проведут 7-й матч в серии плей-офф в 10-й раз с момента переезда франшизы в Даллас в 1993 году (4 победы и 5 поражений, в домашних играх – 3-2).

При этом главный тренер «Старс» ранее выиграл все 7 седьмых матчей серий плей-офф в своей карьере (в том числе 2 с «Вегасом» и 1 с «Далласом»).

Решающий матч серии состоится в Далласе в воскресенье.