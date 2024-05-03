Трусова о продолжении карьеры: «Я не решила пока. В данный момент не выступаю»
Александра Трусова на шоу Comedy Club рассказала, будет ли продолжать карьеру.
Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию. Последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.
– Ты закончила уже выступать?
– Нет, еще не закончила.
– А на больших соревнованиях будешь выступать?
– Я не решила пока. В данный момент не выступаю.
– Можно так сказать, что ты в предпенсионном возрасте?
– Можно, мне уже 19, – сказала Трусова в беседе с Павлом Волей.
Нет. Наоборот.
Камила назвала себя ОЧ, участвовала в различных мероприятиях и ни разу не извинилась, причём тут Саша? А уж о достижениях промолчу.
Напомню, вы сами припёрлись сюда и начали писать о Камиле.
А то что некоторые тут лепечут о статусе Камеди - они там бабло мешками зарабатывают и все равно высказали свое уважение и восхищение Сашей, за ее труд, за ее старания, что никто к ее годам такого не делал)
11 олимпийских рекордов, 3 рекорда Гинесса) Умница)
Теперь можно и не работать, хотя будем скучать.
Воля отжигает, конечно) "Я сейчас участвую в шоу - Мы можем попроситься к тебе в шоу? - Шоу не моё, а Евгения Плющенко, надо у него спрашивать - Если шоу Плющенко, то надо у Рудковской спрашивать. Там непонятно всё, возможно уже Гном Гномычу надо кланяться"))
Камила отдельная история, зачем сюда пихать её.
для меня уверенностью держалась. Красивая.