Трусова о продолжении карьеры: «Я не решила пока. В данный момент не выступаю»

Александра Трусова на шоу Comedy Club рассказала, будет ли продолжать карьеру.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию. Последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

– Ты закончила уже выступать?

– Нет, еще не закончила.

– А на больших соревнованиях будешь выступать?

– Я не решила пока. В данный момент не выступаю.

– Можно так сказать, что ты в предпенсионном возрасте?

– Можно, мне уже 19, – сказала Трусова в беседе с Павлом Волей.