Трусова о продолжении карьеры: «Я не решила пока. В данный момент не выступаю»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ахахаха Павел Воля Фигурное катание

Александра Трусова на шоу Comedy Club рассказала, будет ли продолжать карьеру.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию. Последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. 

– Ты закончила уже выступать? 

– Нет, еще не закончила.

– А на больших соревнованиях будешь выступать?

– Я не решила пока. В данный момент не выступаю. 

– Можно так сказать, что ты в предпенсионном возрасте? 

– Можно, мне уже 19, – сказала Трусова в беседе с Павлом Волей. 

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63 комментария
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Ответ vanessa2021
Уже много раз писали, что топовым фигуристам эта сборная нафик не сдалась Находясь в сборной они отстегивают проценты федре. А резерв сборной, куда запихнули Трусову и Щербакову- вообще без зарплаты, только постановку спортивных программ оплачивают и пошив платьев для соревнований. Т е в случае Саши и Анюты- они от федры не получают ничего, при это обязаны федре процент отстегивать со своих шоу. Отпишут девушек из сборной- они вздохнут свободно.
Что же тогда они сами из сборной не уходят?
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Она не решила пока, потому что в мае минспорта утвердит список сборной и зарплату на год вперёд, за ничего не деланье.
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Нечего обсуждать. Итак понятно, что у всех топовых спортсменов отсутствует мотивация из-за отстранения наших от международных стартов. Но в нашей стране всё может кардинально поменяться, поэтому Саша и не делает громких заявлений о завершении карьеры.
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
У Саши нашли допинг? Она подставила какую-либо команду?
Нет. Наоборот.
Камила назвала себя ОЧ, участвовала в различных мероприятиях и ни разу не извинилась, причём тут Саша? А уж о достижениях промолчу.
Напомню, вы сами припёрлись сюда и начали писать о Камиле.
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Сашка повзрослела так)) Свой гелик, квартира, дом))
А то что некоторые тут лепечут о статусе Камеди - они там бабло мешками зарабатывают и все равно высказали свое уважение и восхищение Сашей, за ее труд, за ее старания, что никто к ее годам такого не делал)
11 олимпийских рекордов, 3 рекорда Гинесса) Умница)
Теперь можно и не работать, хотя будем скучать.
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Ответ Грязный лютик
Наконец то я подобрал определение для катания трусовой. Оно - унитазное
"Когда речь идёт о психическом здоровье, весенние месяцы могут быть трудным временем года для тех, кто страдает шизофренией. Обострение течения шизофрении в весенний период — не редкость, и оно может иметь серьезные последствия как для самого человека, так и для окружающих его людей."
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Кто не видел, эпизод с Сашей https://t.me/team_trusova_official/19801
Воля отжигает, конечно) "Я сейчас участвую в шоу - Мы можем попроситься к тебе в шоу? - Шоу не моё, а Евгения Плющенко, надо у него спрашивать - Если шоу Плющенко, то надо у Рудковской спрашивать. Там непонятно всё, возможно уже Гном Гномычу надо кланяться"))
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Будут международные соревнования - будет разговор )
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Ответ Бильм@н
Да не смешите. Нужна прям Трусовой эта зарплата сборной с её-то доходами.
Трусова и Щербакова в резерве сборной, резерву зарплата не предусмотрена))
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Ответ vanessa2021
Трусова и Щербакова в резерве сборной, резерву зарплата не предусмотрена))
О чём и речь. Просто реально смешно читать у некоторых комментарии про з/пл фигуристов, когда речь о топовых спортсменах, которые только за одно шоу зарабатывают больше.
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Ответ oldparakhod
Зачем задавать человеку глупые вопросы. ..)
Комеди Клаб- юмористическая передача, формат такой.
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Ответ vanessa2021
Нельзя найти допинг там , где его нет)))
с 10 раза "новым методом" и у младенца найдут тмз...
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Перевожу с Русского на Русский -> Да, я, закончила!
Саша ещё не знает, а вы знаете :)
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Да ладно вам. Ваша Камила где только уже участие не принимала.
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Трусова на шоу каскад лутц-тулуп 3-3 прыгает. Легко
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Ответ Sat397
Вы всерьез считаете, что на Камилу бы не набросились, если бы она приняла участие в Comedy Club???))
Я за других не отвечаю, я бы точно не набросилась ))) а если бы Камила там классно выступила- написала бы об этом.
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Ответ Viks
Она не решила пока, потому что в мае минспорта утвердит список сборной и зарплату на год вперёд, за ничего не деланье.
Да не смешите. Нужна прям Трусовой эта зарплата сборной с её-то доходами.
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Камеди - это юмористическое шоу. Помню из юности "Шоу Бенни Хилла". Тут что-то подобное. Отдельная его часть - это дуэт Воля-Харламов (когда-то один Воля, когда-то с грузином каким-то), которые стебаются над приглашёнными продюсерами гостями (ну или где-то гости проплачивают продюсерам, чтобы попасть в эфир этой передачи, довольно популярной у некоторой части молодёжи). В зависимости от гостя стёб бывает ниже пояса или с дружеским налётом. По части Трусовой был второй вариант. Обижать фигуристку не стали. Поэтому вопросы и ответы были ни о чём. Как я понял, рядом с ней была Самоделкина. Пришли девчонки отдохнуть. Развеяться после сезона. Правильно, не дома же сидеть молодым и красивым.
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
да ничего бы не было... зачем лезть в чужие ветки с Ками?...
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Успешная карьера? У Трусовой не успешная, серьёзно? Там и рекорды назвали, и медали с мс. Кстати, в большинстве Саша участвует в мероприятия связанных со спортом, и её приглашают на различные мероприятия.
Камила отдельная история, зачем сюда пихать её.
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Вообще посмотрите выпуск с Сашей, там от улыбки удержаться невозможно. Гарик Бульдог и Паша Воля отожгли, Саша с неожиданной
для меня уверенностью держалась. Красивая.
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Ответ Бильм@н
Саша без систематических тренировок до сих пор каскад 3-3 делает и соло тройной лутц. И к слову, пресловутый кантилевер тоже не так просто сделать, в чем все убедились, когда она на шоу Тутберидзе делала его параллельно с Заги и Туктой.
сомневаюсь, что она без систематических тренировок... возможно в облегчённом варианте, но форму поддерживает...
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Саша без систематических тренировок до сих пор каскад 3-3 делает и соло тройной лутц. И к слову, пресловутый кантилевер тоже не так просто сделать, в чем все убедились, когда она на шоу Тутберидзе делала его параллельно с Заги и Туктой.
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Ответ Sat397
Вы всерьез считаете, что на Камилу бы не набросились, если бы она приняла участие в Comedy Club???))
Послушайте, я не болельщица ни Ками, ни Саши, но всё же Comedy club и Шоу экстрасенсов - это разные вещи.
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Саша продолжает находиться в режиме ожидания.
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Понравился выпуск с Сашей!
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