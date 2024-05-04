«Ванкувер» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года и сыграет с «Эдмонтоном»
«Ванкувер» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года.
«Кэнакс» победили «Нэшвилл» (1:0) в 6-м матче первого раунда и выиграли серию со счетом 4-2.
Во втором раунде «Ванкувер», победитель Тихоокеанского дивизиона, встретится со второй командой дивизиона – «Эдмонтоном».
Последний раз «Кэнакс» доходили до второго раунда плей-офф в 2020 году, когда уступили там «Вегасу» (3-4). В 2021, 2022 и 2023 годах «Ванкувер» не смог пробиться в Кубок Стэнли.