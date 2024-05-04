«Ванкувер» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года и сыграет с «Эдмонтоном»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Ванкувер» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года.

«Кэнакс» победили «Нэшвилл» (1:0) в 6-м матче первого раунда и выиграли серию со счетом 4-2.

Во втором раунде «Ванкувер», победитель Тихоокеанского дивизиона, встретится со второй командой дивизиона – «Эдмонтоном».

Последний раз «Кэнакс» доходили до второго раунда плей-офф в 2020 году, когда уступили там «Вегасу» (3-4). В 2021, 2022 и 2023 годах «Ванкувер» не смог пробиться в Кубок Стэнли.

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2 комментария
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Канадские клубы меньше представления в лиге и не так часто занимают высокие места в таблице, так еще судьба злодейка сводит их в играх на вылет . для Канады где хоккей важная часть жизни болельщиков это наверно очередная боль. Меньше шансов выиграть кубок Стенли
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Ответ ХМАО
Канадские клубы меньше представления в лиге и не так часто занимают высокие места в таблице, так еще судьба злодейка сводит их в играх на вылет . для Канады где хоккей важная часть жизни болельщиков это наверно очередная боль. Меньше шансов выиграть кубок Стенли
Наоборот, так гарантированно какая-то команда выйдет в финал Запада. Но против Колорадо/Далласа у них нет шансов
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