«Ванкувер» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года и сыграет с «Эдмонтоном»

«Ванкувер» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года.

«Кэнакс» победили « » (1:0) в 6-м матче первого раунда и выиграли серию со счетом 4-2.

Во втором раунде «Ванкувер», победитель Тихоокеанского дивизиона, встретится со второй командой дивизиона – « ».

Последний раз «Кэнакс» доходили до второго раунда плей-офф в 2020 году, когда уступили там «Вегасу» (3-4). В 2021, 2022 и 2023 годах « » не смог пробиться в .