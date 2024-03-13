«Барселона» и «Арсенал» – в 1/4 финала ЛЧ, «Краснодар» вылетел из Кубка, а ЦСКА вышел в 1/2, товарняки сборной могут не показать по ТВ, проект звания ПМС и другие новости

1. «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года. После заявления Хави об уходе каталонцы не знают без поражений.

«Арсенал» долго бодался с «Порту», но в итоге победил по пенальти и тоже пробился в 1/4 финала: так далеко в ЛЧ «канониры» не забирались 14 лет!

2. Беды «Краснодара» не заканчиваются: проиграли «Химкам» и вылетели из Кубка России. Весной «быки» по-прежнему без побед, а слухи уже отправляют на место Ивича Талалаева. Сам тренер «Краснодара» отметил, что его будущее в руках Сергея Галицкого.

ЦСКА стал первым полуфиналистом Кубка, обыграв дома «Ростов». Неприятной новостью стало повреждение Дивеева. «Ростов» сыграет в Пути регионов, а Карпин сказал, что тренировать в Москве не планирует.

3. Матчи России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ: «Матч ТВ» не подписал контракты на показ. А жаль, очень хотелось увидеть вернувшегося в сборную Лодыгина.

4. Министерство спорта России может ввести звание ПМС – почетный мастер спорта.

5. Определились все пары 2-го раунда Кубка Гагарина: последним участником стало московское «Динамо», обыгравшее минское. В первом раунде матчи посещали в среднем 9 471 зритель – это рекорд турнира.

6. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (1:0), Шестеркин 2-й раз подряд сыграл на ноль. «Миннесота» справилась с «Аризоной» (4:1), Капризов набрал 2+1, у него 10 очков в последних 5 играх. «Флорида» вырвала победу у «Далласа» (4:3 после 0:3 во 2-м периоде), Бобровский продолжает подниматься вверх в списке самых выигрывающих вратарей в истории лиги. Все результаты дня – здесь.

7. Дмитрию Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке, где пройдет лыжный ЧР. Вероника Степанова готова открыть для него двери ее и Анастасии Фалеевой домика.

8. НБА. 38 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Юту» и другие результаты.

9. «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за тренера Артура Жорже, если договорится о его назначении до конца сезона. А Гильермо Абаскаль получит около 1,8 млн евро в случае увольнения.

10. На Кубке мира по лыжам классический спринт выиграла норвежка Кристине Шистад, в мужском спринте победу одержал ее соотечественник Йоханнес Клэбо.

11. Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера «Сельты» после разгрома от «Реала» (0:4).

12. При жеребьевке ЛЧ в новом формате будут использоваться компьютеры.

13. «Аль-Хилаль» победил «Аль-Иттихад» в азиатской ЛЧ и побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд.

14. ЦСКА объявил о партнерстве с Lada: к автомобилям уже проявляют интерес легионеры армейцев.

15. Златан Ибрагимович стал президентом ЧМ среди команд Кингс Лиги.

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