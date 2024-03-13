«Аль-Хилаль» побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд

Теги Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Жорже Жезуш Нью Сэйнтс высшая лига Уэльс Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Хилаль» установил мировой рекорд, обыграв «Аль-Иттихад» (2:0).

Победа в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии стала для команды Жорже Жезуша 28-й кряду.

Клуб из Эр-Рияда превзошел достижение валлийского «Нью Сэйнтс», установленное в 2016 году.

В последний раз «Аль-Хилаль» не выигрывал 21 сентября 2023 года.

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Artem Piatkov the Best
Ну тут вопросов нет Лучшая команда Азии 2023/2024 Нафиг Кришу сдался тот Аль-Наср? В Аль-Хилаль надо было переходить, был бы сейчас вместо Митровича королём Азии Сначала променял Реал на Ювентус👎 Потом Ман Сити на Ман Юнайтед🤡 И Аль Хилаль на Аль-Наср💩 Может сказать спасибо своим "агентам" и окружению, которые руководствовались только жаждой 💰💸 а не карьерой Криша
Тогда у Аль-Насра было бы 28 побед подряд, а Аль Хилаль стал бы лузером, как Аль Наср. Потому что Аль-Хилаль это команда, а где Роналду, там не не может быть команды, там может быть только "Я".
Пора глорам Рончика понять это)

Да и Роналду переходил в лидирующую команду чемпа Саудовской Аравии на тот момент. Хиляль тогда находился на 3-ем месте, если память мне не изменяет.
+106
-26
+80
Ответ Streetbor
Там Саарбрюккен хозяин Баварии, Айнтрахта и теперь Боруссии идёт дальше в кубке Германии.
Саарбрюккен: Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной.😎😎😎😎😎😎😎
+63
0
+63
Там Саарбрюккен хозяин Баварии, Айнтрахта и теперь Боруссии идёт дальше в кубке Германии.
+61
-3
+58
Малком привнёс саудовцам зенитовский победный дух
+32
-7
+25
Ответ Artem Piatkov the Best
Ну тут вопросов нет Лучшая команда Азии 2023/2024 Нафиг Кришу сдался тот Аль-Наср? В Аль-Хилаль надо было переходить, был бы сейчас вместо Митровича королём Азии Сначала променял Реал на Ювентус👎 Потом Ман Сити на Ман Юнайтед🤡 И Аль Хилаль на Аль-Наср💩 Может сказать спасибо своим "агентам" и окружению, которые руководствовались только жаждой 💰💸 а не карьерой Криша
Аль-Наср до криштика шел первым в чемпионате с 5ти очковым отрывом, у тебя проблема с критическим мышлением и пониманием футбола:) Если криштик перейдет в Аль-Хиляль, то можно сразу хату ставить на то, что они не выиграют чемпионат:)
+32
-12
+20
Ответ Streetbor
Там Саарбрюккен хозяин Баварии, Айнтрахта и теперь Боруссии идёт дальше в кубке Германии.
Тоже мне новость. В чемпионате Сан-Марино Космос Пеннароссу деклассирует 5-0.
+16
-2
+14
Ну тут вопросов нет
Лучшая команда Азии 2023/2024

Нафиг Кришу сдался тот Аль-Наср?
В Аль-Хилаль надо было переходить, был бы сейчас вместо Митровича королём Азии

Сначала променял Реал на Ювентус👎
Потом Ман Сити на Ман Юнайтед🤡
И Аль Хилаль на Аль-Наср💩

Может сказать спасибо своим "агентам" и окружению, которые руководствовались только жаждой 💰💸 а не карьерой Криша
+47
-38
+9
Да как не стыдно. Не Аль-Хиляль. А Аль-Хиляль Малкома. Зря что ли слоняра поехал разрывать Саудовскую.
+9
-3
+6
Ответ Геннадий Тимченко
Так вы же-приспешники пешего к Аль-Хилалю ☝️приплели Роналду... Или это другое❓🤣
А кого приплетать? Мбаппе что-ли? Кто больше всего пиариться в пустыне, того и приплетать:)))
+6
0
+6
Ответ Геннадий Тимченко
Какие же забавные вы - поклонники "таланта" Месси: вся барселонская четверка была на поле в матче с Аль-Насром и наблюдала, как шесть безответных мячей влетали в ворота Майами. У Аль-Насра же не играл Роналду (травма, причём заявленная далеко до матча) и ведущие игроки, принимавшие участие в кубках Африки и Азии. Фактически третий состав Насра вынес первый состав Майами. То, что отдельные пешеведы утверждают, что Месси не играл - правильно: на поле вышел (как и все остальные "барселонцы"), но не играл🤣 в последнее время он выходит, но не играет довольно часто - как правило, с сильными соперниками: сколько мячей (ассистов) сделал Месси за последние восемь лет в официальных [не товарищеских!] матчах с Баварией или Бразилией❓Сколько очков по системе гол+пас набрал Месси, выступая за ПСЖ в плей-офф ЛЧ❓это не один матч, а тенденция - отношение к игре☝️
Какие же вы кон ченные, речь не о Месси вообще. Но гло рикам клубники не понять сути всей картины)))
+8
-2
+6
Малком вписал свое имя золотыми буквами в историю азиатского футбола!!!
Не припомню более яркого перформанса со времён, когда Амдалла разрывал в Аль-Насре.
Эх, не тому парню шейхи платят миллиарды)
+8
-2
+6
Не удивительно.
Иметь такой состав в Азии, как чит-код: Буну, Кулибали, Лоди, Митрович, Малком, Милинкович-Савич, Невеш...
+6
-1
+5
Сейчас Геннадий Сергеевич раскидает, где и почему такого опыта набрался Аль-Хиляль Малкома.
+6
-2
+4
Ответ KING_OF_RUSSIA
Судить о чемпе по середине сезоне надо быть гением конечно)) Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад 20/21 они пришли вообще 6ми в 21/22 - 3ми Команда забила УЖЕ (а чемп еще не окончен) голов больше, чем в любом из последних 4х ЗАВЕРШЕННЫХ сезонов, но по мнение хейтеров Рон что-то там испортил)) Кринжатина полная - ради хейта опускаться в беспросветную тупость - вся суть хейтеров Рона))
что толку от забитых больше мячей, если всё проиграно?
+3
0
+3
Ответ Bayern2004
Саудовская Аравия,Уэльс... Безусловно,рекорды это прекрасно. Но давайте объективно. Хаби Алонсо и Леверкузен (просто без поражений) намного серьёзнее вышеприведённых "героев жанра".
Чемп Германии и ЛЕ тоже не предел мечтаний. Вот АПЛ и ЛЧ другое дело.
+1
0
+1
Ответ Zidan GOAT
Аль-Хиллаль устанавливает мировой рекорд, но виноват конечно же Роналду, что он им позволил выиграть 28 матчей кряду
Сам-то понял что написал?)
+1
0
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Судить о чемпе по середине сезоне надо быть гением конечно)) Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад 20/21 они пришли вообще 6ми в 21/22 - 3ми Команда забила УЖЕ (а чемп еще не окончен) голов больше, чем в любом из последних 4х ЗАВЕРШЕННЫХ сезонов, но по мнение хейтеров Рон что-то там испортил)) Кринжатина полная - ради хейта опускаться в беспросветную тупость - вся суть хейтеров Рона))
Почему топовая команда своей страны, которая усилилась на 600 млн$ (трансферы+зарплаты) проигрывает условному Аль-Раиду, в составе которой будто одни любители? Чем они хуже в плане возможностей от Хиляля? Иттихад с того же цирка, деньги на воздух.
+1
0
+1
Клубный ЧМ 2026: Саарбрукен vs Аль Насра.
+2
-1
+1
Саудовская Аравия,Уэльс...
Безусловно,рекорды это прекрасно.
Но давайте объективно.
Хаби Алонсо и Леверкузен (просто без поражений) намного серьёзнее вышеприведённых "героев жанра".
+1
0
+1
Страшно представить что Аль Хилал сделает с майамским недоИнтером
+4
-3
+1
Митрович>цыган с мадейры
+6
-5
+1
роналду закопали в песок
+4
-3
+1
Говорят Рон срочно запросил трансфер в Аль- Хиляль
+4
-3
+1
Ответ elkipalki
Чемп Германии и ЛЕ тоже не предел мечтаний. Вот АПЛ и ЛЧ другое дело.
Согласен.
0
0
0
Пытаюсь понять…кто все эти люди, интересующиеся арабским футболом
+1
-1
0
Кстати криштик поучаствовал в этом рекорде, когда их Хиляль 3 раза продырявил:)) Легенда!:))
+3
-3
0
Ответ Men77
Говорят Рон срочно запросил трансфер в Аль- Хиляль
Криштиану настоящий насрианцец, он не бросит клуб.
0
0
0
Ответ Артем Галкин
Да как не стыдно. Не Аль-Хиляль. А Аль-Хиляль Малкома. Зря что ли слоняра поехал разрывать Саудовскую.
вот вот, он же наш паспортист!
0
0
0
Ответ Streetbor
Там Саарбрюккен хозяин Баварии, Айнтрахта и теперь Боруссии идёт дальше в кубке Германии.
Интересно что в полуфинале они сыграют с командой хуже чем в остальных 4 стадии. Но обычно так и вылетают бравые андердоги, проходят сильнейших команд а против команд не сильно лучше чем они сами, вылетают.
0
0
0
Гель опять провалился. Эх, ну ничего, ещё в сборной по пешеходить летом и можно АНАЛитиком становиться. Хотя…. Минуточку… он уже топ в этом деле! 🫵🏽🤡😂
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий