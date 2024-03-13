«Аль-Хилаль» побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд
«Аль-Хилаль» установил мировой рекорд, обыграв «Аль-Иттихад» (2:0).
Победа в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии стала для команды Жорже Жезуша 28-й кряду.
Клуб из Эр-Рияда превзошел достижение валлийского «Нью Сэйнтс», установленное в 2016 году.
В последний раз «Аль-Хилаль» не выигрывал 21 сентября 2023 года.
Пора глорам Рончика понять это)
Да и Роналду переходил в лидирующую команду чемпа Саудовской Аравии на тот момент. Хиляль тогда находился на 3-ем месте, если память мне не изменяет.
Лучшая команда Азии 2023/2024
Нафиг Кришу сдался тот Аль-Наср?
В Аль-Хилаль надо было переходить, был бы сейчас вместо Митровича королём Азии
Сначала променял Реал на Ювентус👎
Потом Ман Сити на Ман Юнайтед🤡
И Аль Хилаль на Аль-Наср💩
Может сказать спасибо своим "агентам" и окружению, которые руководствовались только жаждой 💰💸 а не карьерой Криша
Не припомню более яркого перформанса со времён, когда Амдалла разрывал в Аль-Насре.
Эх, не тому парню шейхи платят миллиарды)
Иметь такой состав в Азии, как чит-код: Буну, Кулибали, Лоди, Митрович, Малком, Милинкович-Савич, Невеш...
Безусловно,рекорды это прекрасно.
Но давайте объективно.
Хаби Алонсо и Леверкузен (просто без поражений) намного серьёзнее вышеприведённых "героев жанра".