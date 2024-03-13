«Аль-Хилаль» побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд

«Аль-Хилаль» установил мировой рекорд, обыграв «Аль-Иттихад» (2:0).

Победа в матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии стала для команды 28-й кряду.

Клуб из Эр-Рияда превзошел достижение валлийского « », установленное в 2016 году.

В последний раз « » не выигрывал 21 сентября 2023 года.