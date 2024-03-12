Пары 2-го раунда Кубка Гагарина: СКА – «Автомобилист», «Авангард» – «Локомотив», «Динамо» – «Трактор», «Металлург» – «Спартак»
Определились пары второго раунда Кубка Гагарина.
Второй раунд плей-офф КХЛ пройдет в формате встреч между клубами Восточной и Западной конференций.
По итогам первого раунда состоялся перепосев – команды поделены на две подгруппы.
Группа А – серии стартуют 16 марта
«Авангард» (2) – «Локомотив» (3)
Группа Б – серии стартуют 17 марта
«Металлург» (1) – «Спартак» (4)
СКА (2) – «Автомобилист» (5)
В полуфинале Кубка Гагарина встретятся победители пар в своих подгруппах.
Вот и проверим, парни!
Хотя всегда нормально относился к динамикам, но серию жду унылую
Приятного просмотра:))
Локо
Магнитка
Авто
У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает.