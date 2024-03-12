Пары 2-го раунда Кубка Гагарина: СКА – «Автомобилист», «Авангард» – «Локомотив», «Динамо» – «Трактор», «Металлург» – «Спартак»

Определились пары второго раунда Кубка Гагарина.

Второй раунд плей-офф пройдет в формате встреч между клубами Восточной и Западной конференций.

По итогам первого раунда состоялся перепосев – команды поделены на две подгруппы.

Группа А – серии стартуют 16 марта

« » (1) – « » (6)

« » (2) – « » (3)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

« » (1) – « » (4)

(2) – « » (5)

В полуфинале Кубка Гагарина встретятся победители пар в своих подгруппах.