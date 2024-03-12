Пары 2-го раунда Кубка Гагарина: СКА – «Автомобилист», «Авангард» – «Локомотив», «Динамо» – «Трактор», «Металлург» – «Спартак»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив СКА Трактор Спартак Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Определились пары второго раунда Кубка Гагарина.

Второй раунд плей-офф КХЛ пройдет в формате встреч между клубами Восточной и Западной конференций.

По итогам первого раунда состоялся перепосев – команды поделены на две подгруппы.

Группа А – серии стартуют 16 марта

«Динамо» (1) – «Трактор» (6)

«Авангард» (2) – «Локомотив» (3)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Спартак» (4)

СКА (2) – «Автомобилист» (5)

В полуфинале Кубка Гагарина встретятся победители пар в своих подгруппах.

95 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи Авто!
+65
-4
+61
Вся планета за Авто!
+58
-5
+53
Честно говоря, не вижу препятствий для питерского недoтренера, чтобы выйти в финал
+42
-6
+36
Ответ Ноу криминалити
Честно говоря, не вижу препятствий для питерского недoтренера, чтобы выйти в финал
К сожалению, так и есть((
+28
0
+28
Ответ Andrewxyz
Вся планета за Авто!
Вы так не говорите, а то на следующем матче будет новый рекорд СКА-Арены - 9 миллиардов зрителей, на 1 миллиард больше, чем на планете
+19
-2
+17
Ответ Ноу криминалити
Честно говоря, не вижу препятствий для питерского недoтренера, чтобы выйти в финал
а вот для Локо сетка конечно тяжелейшая. Если возьмут кубок, то получается всех главных фаворитов обыграли
+16
-3
+13
Ответ Грегори Хауз
Сегодня в Купчино уже видел болельщиц Авто, в шарфиках. при полном параде. Видимо что-то уже знали, приехали заранее. Ну что, добро пожаловать - Автомобилист.
Приехали,чтобы победить!
+11
0
+11
Многие будут болеть за Авто,ежеле за системную команду с Великим тренером.
+12
-1
+11
Салавата Юлаев вылетел, тепер хоть кто пускай Кубок заберёт, только не ска....
+12
-4
+8
Восточные всегда говорили, что у них круче клубы, тяжелее сетка и на Западе один проходной двор.
Вот и проверим, парни!
+13
-5
+8
Авангард - Локо, пожалуй, самая интересная пара. Ну , плюсом еще Динамики с Трактором
+6
-1
+5
Парни, пусть в нас не верят, как не верили с Ак Барсом. Поборемся!
+5
0
+5
Автомобилист,верим.
+4
0
+4
Ответ mifdamir@icloud.com
Многие будут болеть за Авто,ежеле за системную команду с Великим тренером.
Лично я, Ленинградец, буду топить за Авто. К сожалению.
+4
0
+4
Если судить по игре будем честны Динамо проходит Трактор без проблем , Спартак должен проходить Металл, Авто если также настроится против ска , и подмечу не будет судейских решений против авто то должны проходить ска , ну и самая спорная игра это Локо авангард , по поэму мнению победитель этой пары должен стать обладателем кубка , но но по игре Локо должен проходить аву так как что я вижу то что показывает Локо это и есть показатель игры плей офф
+4
-1
+3
А перед Динамо у нас должок за 12/13, так что ждём-с
Хотя всегда нормально относился к динамикам, но серию жду унылую
+3
0
+3
За Динамо!!! За Авто!!! Финал в удовольствие ))
+4
-1
+3
Ответ Ноу криминалити
Честно говоря, не вижу препятствий для питерского недoтренера, чтобы выйти в финал
А чем Металлург не препятствие если тольке админ ресурс не включат
+4
-1
+3
Локо давайте. Ваш час настал
+5
-2
+3
Локомотив, ждем с победой!
+3
0
+3
Авто, локомотив, Трактор, Спартак
Приятного просмотра:))
+4
-1
+3
Трактор
Локо
Магнитка
Авто

У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает.
+8
-5
+3
Ответ Andrewxyz
Вся планета за Авто!
бери больше - галактика!
+4
-2
+2
Ответ Ноу криминалити
Зелень заминусила, как обычно
До сих пор не отпускает :)
+5
-3
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
Металлург-Спартак 4-1 СКА-Авто 4-3 Ава-Локо 4-0 Динамо-Трактор 3-4
Омск - Ярославль - 4:0? Это что за малина такая должна быть добавлена в кашу с кефиром? Понятно, что вероятность 1 к 8, но...
+2
0
+2
Россия—Сербия и Спартак—Магнитка 21 числа в одной станции метро друг от друга в одно время. Менты не надорвутся?..
+2
0
+2
С точки зрения просмотра игр пары Ммг-Спартак и СКА-Авто наверняка будут интереснее.
+2
0
+2
Автомобилист вроде со СКА в финале ждали.... Уже приехали?
+2
0
+2
Ответ Filimon4ik
Динамо Локомотив Магнитка СКА
Тоже склоняюсь к этому, но хотелось бы еще спартак. Неплохой сезон у них. Думаю 1/2 Локо-Динамо
+1
0
+1
Ответ pokazun
но то как подбамбливает уфимцев - бесценно ;)
А причем тут я лично?! Я сужу по игре и трактор как бы вам не было обидно, и если вы даже не можете признаться не сможет пройти Динамо
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий