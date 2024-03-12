Ибрагимович стал президентом ЧМ среди команд Кингс Лиги: «Я выиграл более 30 титулов и забил более 500 голов. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Неймар Радамель Фалькао Кингс Лига Чемпионат мира по медиафутболу Медиафутбол

Златан Ибрагимович стал президентом чемпионата мира по медиафутболу.

Бывший нападающий сборной Швеции и советник владельцев «Милана» стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги. Турнир пройдет в Мексике с 26 мая по 8 июня 2024 года, в нем примут участие до 32 команд. Не менее 20 из них будут представителями испанской и американской медиалиг. 

Уже известно, что на ЧМ среди команд Кингс Лиги сыграют клубы Неймара и Фалькао

В твиттер-аккаунте турнира появилось видео с участием Ибрагимовича

«Я выиграл более 30 титулов. Я забил более 500 голов. Нет человека, который не знал бы моего имени. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне. 

Я лучший. Я король королей», – сказал экс-футболист.

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47 комментариев
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Именно как по игроку - да, футбол скучает. Праймовый Ибра был шикарен.
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Если по делу , ибра такие банки клал …. Однозначно ушла эпоха …
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Уважите проявление к Ибре)
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Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
За что ты его в венгра...
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Величайший
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А Ибра с Мостовым не братья случайно?
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Тихий океан знаешь?
Это я заткнул его.
Златан Ибрагимови○
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Жаль только что ЛЧ не выиграла Златана.
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Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
Невероятно, но Лев Яшин, если не ошибаюсь, тоже в ЛЧ не феерил и даже не играл в ней. Да и Луис Назарио с Пеле и Марадоной ушастика над головой не поднимали. И, что?
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Ибра - целая эпоха. Гигантище. Таких уже не делают.
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Ответ ruslan_khaibulov
Высокомерие носатого боснийского цыгана со шведским гражданством привело к тому ч моего аыпнуои из идеальной Барселоны, он ни разу не лучше был ни Хави ни Интенсив ни Пуолья ни тем более Месси, пытался тянуть однако на себя и разрушать командную химию.. в итоге мимо главных титулов командных и личных.
Я уверен у тебя тоже клюв добротный
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Атец!
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Ответ Romano1985
Если по делу , ибра такие банки клал …. Однозначно ушла эпоха …
Ножницами забивали многие, но гол Ибры с такого большого расстояния это был просто шедевр, как и гол Ван Бастена за Аякс.
+4
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Я не Ибрагимович а Иброгимович это Я
+5
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Ответ Аврал
Это была случайность и дикий фарт.)Не повторит и из ста раз.Но,момент остался.
А Ван Бастен свои голы такие прямо в каждом матче клал? Или Зидан через свой гол как Байеру в финале закидывал каждое воскресенье?
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Да, это его имидж быть эгоистом, но поднадоел уже с пафосным пафосом
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Ответ Аврал
Это была случайность и дикий фарт.)Не повторит и из ста раз.Но,момент остался.
Да конечно тут без фарта не обошлось, но сам момент, сама ситуация, как на это решился, додумался в доли секунды, с неудобной позиции взять и исполнить такой удар... Ну не знай, фарт-не фарт, на такие неординарные решения способны по-настоящему крутые игроки.
+3
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Футбол скучает, один из самых из Топовых футболистов, настоящая Легенда!
+3
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Уважение Ибре от ногомяча.
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Скучает? Я только сейчас вспомнил что он этим летом закончил.
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Сразу напрашивается титульный спонсор: Бургер Кингс Лиги
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Ответ Аврал
Это была случайность и дикий фарт.)Не повторит и из ста раз.Но,момент остался.
Факт останется фактом! Подобный гол мы возможно и увидем, но ранее этого не было, вот и факт его уникальности!
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Турнир пройдет на стадионе братьев Родригес?
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Ответ Сергей
Невероятно, но Лев Яшин, если не ошибаюсь, тоже в ЛЧ не феерил и даже не играл в ней. Да и Луис Назарио с Пеле и Марадоной ушастика над головой не поднимали. И, что?
ну тогда такого развития у футбола не было, уверен нет смысла сравнивать. Ибра крутой, но не лучший
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Ответ re-gree
А Ван Бастен свои голы такие прямо в каждом матче клал? Или Зидан через свой гол как Байеру в финале закидывал каждое воскресенье?
Когда Манжукича спросили про гол Реалу в финале за Ювэ в похожем стиле он сказал что такие голы это случайность,находясь спиной к воротам ты можешь рассчитывать только на фарт.
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Скажи такое Роналду, такой бы бугурт начался
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Сколько у тебя золотых бутс, а, король королей? Про мячи и спрашивать не буду
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Харизматичный мужик) Молодец, держит марку
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Красиво забивал, красиво говорит…
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Весь свой пик карьеры прососал в тени Роналду и Месси и ещё что-то кудахчет 😂😂.
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