Ибрагимович стал президентом ЧМ среди команд Кингс Лиги: «Я выиграл более 30 титулов и забил более 500 голов. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне»

Златан Ибрагимович стал президентом чемпионата мира по медиафутболу.

Бывший нападающий сборной Швеции и советник владельцев « » стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги. Турнир пройдет в Мексике с 26 мая по 8 июня 2024 года, в нем примут участие до 32 команд. Не менее 20 из них будут представителями испанской и американской медиалиг.

Уже известно, что на ЧМ среди команд сыграют клубы и .

В твиттер-аккаунте турнира появилось видео с участием .

«Я выиграл более 30 титулов. Я забил более 500 голов. Нет человека, который не знал бы моего имени. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне.

Я лучший. Я король королей», – сказал экс-футболист.