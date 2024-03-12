Ибрагимович стал президентом ЧМ среди команд Кингс Лиги: «Я выиграл более 30 титулов и забил более 500 голов. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне»
Златан Ибрагимович стал президентом чемпионата мира по медиафутболу.
Бывший нападающий сборной Швеции и советник владельцев «Милана» стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги. Турнир пройдет в Мексике с 26 мая по 8 июня 2024 года, в нем примут участие до 32 команд. Не менее 20 из них будут представителями испанской и американской медиалиг.
Уже известно, что на ЧМ среди команд Кингс Лиги сыграют клубы Неймара и Фалькао.
В твиттер-аккаунте турнира появилось видео с участием Ибрагимовича.
«Я выиграл более 30 титулов. Я забил более 500 голов. Нет человека, который не знал бы моего имени. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне.
Я лучший. Я король королей», – сказал экс-футболист.
Это я заткнул его.
Златан Ибрагимови○