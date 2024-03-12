Гильермо Абаскаль: «Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом»

Гильермо Абаскаль пофилософствовал в WhatsApp.

«Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте», – написал главный тренер «Спартака» в историях.

Изображение: телеграм-канал Анара Ибрагимова

Абаскаля увольняют из «Спартака». Сколько раз мы уже это слышали?