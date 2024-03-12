Гильермо Абаскаль: «Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом»
Гильермо Абаскаль пофилософствовал в WhatsApp.
«Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте», – написал главный тренер «Спартака» в историях.
Изображение: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Абаскаля увольняют из «Спартака». Сколько раз мы уже это слышали?
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть ;
В этой жизни ты либо волк - либо не волк
Лучше один день прожить шакалом - чем сто лет шакалом
Это называется Абаскаль подписался на братские паблики в вк
Лучше 5 сантиметров спереди, чем 20 сантиметров сзади, ауф!