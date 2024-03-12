Гильермо Абаскаль: «Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом»

Теги Спартак премьер-лига Россия соцсети Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль пофилософствовал в WhatsApp.

«Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте», – написал главный тренер «Спартака» в историях.

Изображение: телеграм-канал Анара Ибрагимова

Абаскаля увольняют из «Спартака». Сколько раз мы уже это слышали?

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162 комментария
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Когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта.
+437
-6
+431
Жесткий наезд на газзаева. Он недавно про абаскаля что-то гавкнул?
+284
-12
+272
Из раннего Стейтема?
+164
-10
+154
Ответ Пашка Донофф
Когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта.
Лучше 5 сантиметров спереди, чем 25 сзади☝️
+123
-3
+120
Если вы в лесу встретите волка,просто залезьте на дерево,а если рядом нет дерева,то вы не в лесу.
+114
-2
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Ответ Пашка Донофф
Когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта.
Кто не падал, тот не вставал. Кто не ####, тот не подтирался☝️
+90
-12
+78
Безумно можно быть первым.....
+81
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+75
Ответ олдовый манк
Лучше 5 сантиметров спереди, чем 25 сзади☝️
Я уважаю дождь, потому что когда он падает, то все равно идёт
+55
-1
+54
АУФ
+52
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+48
Ответ Beast
Из раннего Стейтема?
Ранний был Стетхем. Это сейчас он иногда Стейтем.
+47
-2
+45
Ответ KiNG_K
Жесткий наезд на газзаева. Он недавно про абаскаля что-то гавкнул?
Вы что творите, GOATы ароматные?👹
+49
-11
+38
Пишет про волков и псов, а на картинке овцы🤷‍♂️ биполярочка
+36
-3
+33
Глубокая мысль...Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я поставлю вас в тупик своими ответами.
+33
-1
+32
Ответ Beast
Из раннего Стейтема?
Новый пользователь ВКонтакте
+31
-2
+29
Ответ олдовый манк
Лучше 5 сантиметров спереди, чем 25 сзади☝️
Лучше иметь друга, чем друг друга
+27
0
+27
Ответ помню джанашия
Черти свой путь, а то черти подскажут, и будет твой путь, как черта у чёрта начерчена.
Мужик сказал-мужик сделал, не сделал-сказал ещё раз.
+23
0
+23
В следующих сериях:
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть ;
В этой жизни ты либо волк - либо не волк
Лучше один день прожить шакалом - чем сто лет шакалом

Это называется Абаскаль подписался на братские паблики в вк
+24
-1
+23
Как он Газзаева припечатал!
+30
-7
+23
Открываю сборник цитат стэтхэма. Я начну:
Лучше 5 сантиметров спереди, чем 20 сантиметров сзади, ауф!
+21
-3
+18
Ответ Пашка Донофф
Когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта.
Черти свой путь, а то черти подскажут, и будет твой путь, как черта у чёрта начерчена.
+17
-1
+16
Ответ Alcibiades
Если вы в зоопарке встретили дерево, просто залезьте на волка. А если там нет волка, значит вы не в зоопарке)
Если вы в дереве встретили волка, просто залезьте на зоопарк. А если зоопарка нет, значит вы не тренер клуба РПЛ.
+20
-6
+14
Ответ Марсель Хабибуллин
Комментарий скрыт
Объясните, плиз, как понимать это фото? Я тоже не понял.
+16
-3
+13
Ответ Пашка Донофф
Когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта.
Лучше опа в тепле, чем тепло в опе
+13
0
+13
Добрался до методичек Рианчо наконец..
+12
-1
+11
Ответ Пашка Донофф
Когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта.
Шаг влево, шаг вправо это 2 шага (с)
+10
0
+10
До слез
+10
0
+10
Внатуре
+12
-2
+10
Ответ Майк Фил
Лучше опа в тепле, чем тепло в опе
Пусть лучше в опе будет боль, чем братан уйдет к другой
+10
0
+10
Спартак всегда может прикинуться адекватным клубом, но всегда останется Спартаком … ауфф
+21
-12
+9
БЕЗУМНО МОЖНО БЫТЬ ПЕЕЕРВЫМ
+11
-5
+6
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