Степанова – Губерниеву: «Двери нашего с Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Дмитрий Губерниев Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Степанова в шутку пригласила Губерниева пожить в ее домике в Малиновке.

Ранее комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что ему не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке (Архангельская область), где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских!

Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно – желающих много», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова

«Девочки, спасибо, я согласен! Только носить буду Вас! На руках! Ну и лыжи тоже. Уборка по расписанию», – ответил Губерниев в своем телеграм-канале. 

«Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке». Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке, где пройдет лыжный ЧР

21 комментарий
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Ну Степанова то любительница взрослых дядек, а вот Фалеева думаю будет против.
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ждем репортаж под названием "Свадьба в Малиновке")
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Групповуха намечается.
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Ответ Pankratoff
Ну Степанова то любительница взрослых дядек, а вот Фалеева думаю будет против.
Фалееву выселят в палатку, если будет против.
И в каждой шутке лишь доля шутки...
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Прошу тебя, в час розовый
Налей тихонько мне,
Как дорог край берёзовый
В малиновой заре.
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А почему эту новость видим мы все? Приглашение ведь сугубо конфиденциальное.)
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Тройничёкс
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Ответ Sutekh Hexen
Как это там называется..
Жмж
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Склонение к сожительству женатого мужчины...
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Помассирует ваши бедра перед стартом
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Тройничок намечается
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Ответ Классный руководитель
Это уже зашквар какой-то
Почему же? Очень даже... А у вас такого не было?))
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Если это та самая раскрутка популярности лыжных гонок - то ну её на фиг.
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Повезло мужику- и накормят и напоят и койку предоставят
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Как это там называется..
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Гони его, Ника, в Сходню. 😄
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Будут мучить нас совместным видеоблогом
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На групповуху он уже не потянет, надо второго звать....тьфу...
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Это уже зашквар какой-то
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Тут не хватает мема с недоумевающим лицом Дениса Михайловича.
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