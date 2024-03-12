Степанова – Губерниеву: «Двери нашего с Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских»

Степанова в шутку пригласила Губерниева пожить в ее домике в Малиновке.

Ранее комментатор и ведущий сообщил, что ему не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке (Архангельская область), где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских!

Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно – желающих много», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете .

«Девочки, спасибо, я согласен! Только носить буду Вас! На руках! Ну и лыжи тоже. Уборка по расписанию», – ответил Губерниев в своем телеграм-канале.

«Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке». Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке, где пройдет лыжный ЧР