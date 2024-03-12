Матчи России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ. Их нет в программе ни одного канала, «Матч ТВ» не подписывал контракты на показ

Матч между сборными России и Сербии могут не показать по ТВ.

На данный момент игры нет в расписании ни одной из телекомпаний, включая «Матч ТВ». Обладателем ТВ-прав на оба товарищеских матча сборной России является «Телеспорт Групп», пишет телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщает Иван Карпов, в РФС есть письмо от УЕФА, где говорится, что, по их мнению, все права на показ товарищеских матчей сборной России принадлежат «Телеспорту». При этом в письме отмечается, что матчи могут быть показаны только на федеральных каналах. Соответственно, вариант с показом на стриминговых сервисах невозможен.

По данным Карпова, к Первому каналу руководитель «Телеспорта» обращаться не стал, так как должен телеканалу крупную сумму. Поэтому в случае договоренности с Первым каналом матчи транслировались бы в счет долга.

Макаренко предложил трансляцию « », однако только в комплекте с отборочными к Евро, и запросил крупную сумму. Это, судя по всему, не понравилось каналу. После этого, пишет Карпов, Макаренко обратился к соцсети ВКонтакте, хоть и не имеет на это права.

Ситуацию прокомментировал генеральный продюсер «Матч ТВ» .

«Матч с Сербией действительно отсутствует в опубликованной нами телепрограмме на предстоящую неделю. На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет.

Могу лишь подтвердить, что, учитывая зрительский интерес, культурные и дружеские связи с Сербией и статусность сербской команды, мы, конечно, заинтересованы в показе этой игры на «Матч ТВ», о чем не раз говорили нашим партнерам-правообладателям», – сказал Тащин.

Таким образом, вопрос о трансляции товарищеских матчей сборной России по-прежнему не решен.

Россия сыграет с Сербией 21 марта, с Парагваем – 25-го.