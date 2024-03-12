Матчи России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ. Их нет в программе ни одного канала, «Матч ТВ» не подписывал контракты на показ

Теги Петр Макаренко Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу телевидение сборная Парагвая по футболу Первый канал товарищеские матчи (сборные) Александр Тащин Матч ТВ Телеспорт Футбол

Матч между сборными России и Сербии могут не показать по ТВ.

На данный момент игры нет в расписании ни одной из телекомпаний, включая «Матч ТВ». Обладателем ТВ-прав на оба товарищеских матча сборной России является «Телеспорт Групп», пишет телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщает Иван Карпов, в РФС есть письмо от УЕФА, где говорится, что, по их мнению, все права на показ товарищеских матчей сборной России принадлежат «Телеспорту». При этом в письме отмечается, что матчи могут быть показаны только на федеральных каналах. Соответственно, вариант с показом на стриминговых сервисах невозможен.

По данным Карпова, к Первому каналу руководитель «Телеспорта» Петр Макаренко обращаться не стал, так как должен телеканалу крупную сумму. Поэтому в случае договоренности с Первым каналом матчи транслировались бы в счет долга. 

Макаренко предложил трансляцию «Матч ТВ», однако только в комплекте с отборочными к Евро, и запросил крупную сумму. Это, судя по всему, не понравилось каналу. После этого, пишет Карпов, Макаренко обратился к соцсети ВКонтакте, хоть и не имеет на это права.

Ситуацию прокомментировал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Матч с Сербией действительно отсутствует в опубликованной нами телепрограмме на предстоящую неделю. На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет. 

Могу лишь подтвердить, что, учитывая зрительский интерес, культурные и дружеские связи с Сербией и статусность сербской команды, мы, конечно, заинтересованы в показе этой игры на «Матч ТВ», о чем не раз говорили нашим партнерам-правообладателям», – сказал Тащин.

Таким образом, вопрос о трансляции товарищеских матчей сборной России по-прежнему не решен.

Россия сыграет с Сербией 21 марта, с Парагваем – 25-го.

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47 комментариев
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А что на счет радиоэфира?
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На Госуслугах прямую трансляцию запустите
+60
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Беда. Я ради этих матчей с работы отпросился и свадьбу отменил.
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Телеспорт - какая-то максимально мутная контора
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Можно записать матч на кассеты и продавать на Горбушке по 199 рублей
+14
0
+14
Деды результаты в газетах читали и прекрасно жили.
+12
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+12
Ответ Peter Parker
А что на счет радиоэфира?
И я Николай Саприн, на прямом включении со стадиона в эфире радио Маяк (чёт аж олдскулы свело)
+12
-1
+11
Спортс, сделайте трансляцию в картинках.
+10
0
+10
Да покажут эти матчи по ТВ, даже не сомневаюсь.
+9
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+8
Ответ Peter Parker
А что на счет радиоэфира?
на одноглазниках будет телетайпная лента тасс
+10
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+7
Ахахаха, а зачем тогда вообще играть?
+11
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+6
Текстовую трансляцию на спортс сделайте и впринципе хватит
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Ну все трагедия
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Скоро в нашей стране появятся свидетели игры с Парагваем и Сербией
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Да можно вообще не проводить матч, а написать в газете о крупной победе великой страны, достигнутой за 3 дня в строгом соответствии с планом. Ну, или по телеку там Соловьев расскажет, кто и сколько забил
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Да придут к этому Макаренко и объяснят, что он скоро не только денег должен будет, но еще нужно будет теплые вещи экстренно в дальнюю дорогу собирать
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🤡 хотя и нафиг не надо ;) но все таки забавно выглядит.
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На канале карусель сынок от мультиков отдохнет наконец то
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Ответ Oleg Olegov
Спортс, сделайте трансляцию в картинках.
Лучше в комиксах. Для аудитории доступнее))
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Ответ Crazy Writer
Вот он капитализм. Просто матч сборной никому не предлагают, только за дорого и в комплекте с отборочными. Ну ничего, сверху надавят и отдадут первому каналу в счет долга. Даже каналу Россия матч сборной не предлагают, хотя казалось бы..
В чем проблема купи права на показ и отдай бесплатно. Кто тебе мешал?
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Жаль.🥺
Покажите тогда гонки на лафетах
+2
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Ну и хорошо
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Ветераны должны написать обращение президенту.
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Если будет политическая воля, то Макаренко популярно объяснят, что в такое тяжёлое для страны время не комильфо наживаться на таких важных с политической точки зрения мероприятиях. И он сам будет бегать по каналам и предлагать трансляцию с доплатой.
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Ответ Блицын
На Госуслугах прямую трансляцию запустите
и только для счастливых обладателей fanid
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Все покажут на доступных, ради этого все и затевалось.
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Футбол для болельщиков!! А если без болельщиков тогда и футбол не нужен!!
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говна пирога.
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Какой Парагвай, какая Сербия? Тут лыжники против футболёров-пенсионеров хотят игрушку замутить - вот это событие. Уверен, что с показом этого "зрелища" вообще никаких проблем не возникнет.
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не очень-то и хотелось.
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