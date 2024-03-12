Лодыгин вызван в сборную России. Он не играл за нее с 2016 года

Юрий Лодыгин вызван в сборную России.

Вчера тренерский штаб Валерия Карпина объявил состав на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая. Сегодня тренер вратарей российской команды объявил, что в заявку добавлен .

«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого « », а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против «Олимпиакоса».

Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», – сказал Кафанов.

Лодыгин не играл за сборную России с 2016 года. На его счету 11 матчей за национальную команду.