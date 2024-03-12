Лодыгин вызван в сборную России. Он не играл за нее с 2016 года
Юрий Лодыгин вызван в сборную России.
Вчера тренерский штаб Валерия Карпина объявил состав на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая. Сегодня тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов объявил, что в заявку добавлен Юрий Лодыгин.
«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого «Панатинаикоса», а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против «Олимпиакоса».
Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», – сказал Кафанов.
Лодыгин не играл за сборную России с 2016 года. На его счету 11 матчей за национальную команду.
Но по факту никто не знает ради чего вообще сейчас существует сборная: ни целей, ни перспектив, ни турниров.
Нет смысла ради ничего наигрывать плюс/минус одних и тех же ребят.
Вот и занимаются тем, что по приколу вызывают уже всех подряд.
Как по мне, вполне рабочая версия и скрытый троллинг: мол, не сидим сложа руки, смотрим как можно больше футболистов, подбирается состав.
И ведь фиг подкопаешься.
Могу только поаплодировать его профессионализму.