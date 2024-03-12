Лодыгин вызван в сборную России. Он не играл за нее с 2016 года

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Панатинаикос высшая лига Греция Виталий Кафанов товарищеские матчи (сборные) Юрий Лодыгин Футбол

Юрий Лодыгин вызван в сборную России.

Вчера тренерский штаб Валерия Карпина объявил состав на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая. Сегодня тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов объявил, что в заявку добавлен Юрий Лодыгин.

«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого «Панатинаикоса», а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби против «Олимпиакоса».

Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», – сказал Кафанов.

Лодыгин не играл за сборную России с 2016 года. На его счету 11 матчей за национальную команду.

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51 комментарий
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Можно еще Черчесова вызвать. Тоже давно не было.
+122
-4
+118
Ответ ОттоДракула
Можно еще Черчесова вызвать. Тоже давно не было.
Бонусом к Черчесову идет Габулов
+93
0
+93
Ответ rarog
Онопко звонили?
Он забыл у Ковтуна пейджер
+41
0
+41
Кафанов все знакомится. Не сборная, а клуб знакомств.
+32
-5
+27
Онопко звонили?
+22
0
+22
С возвращением, Юра)
+20
-2
+18
Ощущение, как будто вновь нашёл редкого покемона
+17
-1
+16
Лодыгин нестабильно играл в России. Молодец, что нашёл себя в Греции, в неплохом клубе, с Греции он и приезжал в Зенит. Только непонятно, зачем его в сборную тащить, какая перспектива?
+8
-2
+6
Ответ ОттоДракула
Можно еще Черчесова вызвать. Тоже давно не было.
Ну а чего, трико только наденет и в строй!)
+6
0
+6
Ответ Мечел70
Кафанов все знакомится. Не сборная, а клуб знакомств.
Сейчас разве есть какая-то спортивная составляющая для сборной? Нет.
+8
-2
+6
А Нигматуллин? Лучший кипер в РПЛ сейчас
+4
0
+4
Ответ Северный болельщик
Лодыгин нестабильно играл в России. Молодец, что нашёл себя в Греции, в неплохом клубе, с Греции он и приезжал в Зенит. Только непонятно, зачем его в сборную тащить, какая перспектива?
А ты не думал что как раз из-за отсутствия перспектив, Карпин со своей командой занимается скрытым троллингом, изображая имитацию бурной деятельности: от него сверху в РФС требуют каких-то результатов, движа и вообще показывать что сборная жива.
Но по факту никто не знает ради чего вообще сейчас существует сборная: ни целей, ни перспектив, ни турниров.
Нет смысла ради ничего наигрывать плюс/минус одних и тех же ребят.
Вот и занимаются тем, что по приколу вызывают уже всех подряд.

Как по мне, вполне рабочая версия и скрытый троллинг: мол, не сидим сложа руки, смотрим как можно больше футболистов, подбирается состав.
И ведь фиг подкопаешься.
+5
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+4
Ответ werowolf-gears
Бонусом к Черчесову идет Габулов
Зато после товарняков сразу на шашлычки
+4
0
+4
Вспомните, каким был мир, когда Юра считался топом :)
+2
0
+2
Лодыгин - основной вратарь Панатинаикоса??Очень сильно, учитывая что Юра с 2018 по 2020 годы два сезона почти не играл, а потом болтался в середняке чемпионата Греции.
Могу только поаплодировать его профессионализму.
+2
0
+2
На самом деле, это довольно интересно, удачи тебе, Юра
+2
0
+2
Ответ дима кушов
Кафанов плывет чтоли ? За последние 10 матчей, лодыркин в 1 или 2 в основе был. Какое место в основе он вернул ?
Такой вот уровень тренеров в сборной 🤦🏻‍♂️
+5
-3
+2
Что за чушь? Никакого места он себе не вернул, Пао взял зимой на место основного вратаря Драговски, который, к слову, и начинал в воротах в победном матче с Оли. Кафанов, не позорься.
+3
-1
+2
Он тоже в первых двух турах после возобновления играл.Что там Карпин заливал?
+1
0
+1
К чему Валера его будет готовить? Что там в голове?... ... Зачем? Для чего? 🤣
+2
-1
+1
Ответ rarog
Онопко звонили?
А он и не уходил, до сих пор пылит.
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Зачем открывать список вызванных игроков, если можно написать дичь, да?
Да, признаю.
+2
-2
0
Ответ werowolf-gears
Бонусом к Черчесову идет Габулов
Или Джанаев?
0
0
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Ответ SmokingShadow
Он забыл у Ковтуна пейджер
Это очень смешно
0
0
0
Лучше бы молодого взял
0
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Ответ Артём Павлеян
Вспомните, каким был мир, когда Юра считался топом :)
🥲🥲🥲
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Кулааагин…(с)
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Он разве основной вратарь в клубе? Вроде бы только в кубке выходил.
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Сборная обновляется
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Опять косячить будет направо, налево....
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