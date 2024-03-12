«Краснодар» рассматривает назначение Талалаева на случай ухода Ивича в «Спартак» (Иван Карпов)

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Николай Писарев Владимир Ивич Краснодар Футбол

Андрей Талалаев может сменить Владимира Ивича в «Краснодаре».

По информации Ивана Карпова, кубанский клуб рассматривает возможность назначения Талалаева в случае ухода Ивича в «Спартак». Увольнять сербского специалиста «быки» не планируют. 

«Краснодар» вылетел из розыгрыша Фонбет Кубка России, потерпев поражение от «Химок» Талалаева (0:2).

Отмечается, что в «Краснодаре» не видят Николая Писарева на посту главного тренера основной команды. Ранее сообщалось, что посредники лоббируют его кандидатуру. 

Ивич о будущем в «Краснодаре»: «Если президент решит, что мое время тут закончилось, это будет его решение»

Агенты предлагали Ивича «Спартаку», но его там пока не рассматривают, как и Черчесова с Карпиным. Вероятно назначение иностранца

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67 комментариев
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Карпов ты там закусывай хотя бы через раз, инсайдер фигов
+81
-1
+80
Как там инсайд Карпова про возвращение Промеса?
Ну а если Краснодар назначит Талалаева - то реально тюфяк,а не клуб.
+47
-4
+43
Как я понимаю - Иван Карпов - это своеобразные КуКрыНикСы, коллектив авторов, объединенных одним псевдонимом.
+37
-1
+36
Ответ serginn
Как я понимаю - Иван Карпов - это своеобразные КуКрыНикСы, коллектив авторов, объединенных одним псевдонимом.
Я бы сказал объединённых ящиком Охоты Крепкой
+35
0
+35
Химки рассматривают кандидатуру Гильермо Абаскаля, в случае если Талалаев уйдёт в Краснодар, если Ивич уйдёт в Спартак в случае увольнение главного тренера последних
+30
-1
+29
Новость - фейк. Талалаев летом Барсу возглавит
+17
0
+17
Эта утка слишком жирная
+15
0
+15
Как это всё смешно воспринимается, все эти сплетни. Один рассматривает другого на место третьего, если тот куда-то уйдёт в случае если четвертый будет уволен, чтобы пятый был доволен. Просто позорная "журналистика"
+11
0
+11
🤣 🤣
+9
0
+9
Краснодар собрался вообще вылетить в пердив? Типо сгорел сарай, гори и хата?)
+9
0
+9
Карпов сломался
+6
0
+6
Ответ Lindeman
Новость - фейк. Талалаев летом Барсу возглавит
Ну тоже под вопросом, там в Ливерпуле место освободится, а Талалаев единственный кто сможет навязать борьбу Гвардиоле.
+5
0
+5
- Из-за этих негодяев у нас все пары распадаются!Так было славно,я за Николая,эта за этого,а эти так!(с)
+4
0
+4
Пошли набросы от Карпа.
+4
0
+4
Где Арустамян?Верните. А этого -в шахматы
+3
0
+3
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Как там инсайд Карпова про возвращение Промеса? Ну а если Краснодар назначит Талалаева - то реально тюфяк,а не клуб.
Лучше в Барсу
+4
-1
+3
Это же кем надо быть, чтобы уйти из Краснодара в такой Спартак. Чепуха.
+5
-2
+3
Ну осталось еще в Динамо какую-нибудь дурку устроить.
Длинные руки Газпрома :)
+3
0
+3
Талалаев может хорошо подняться так по карьерной лестнице, не эксперт на Матч ТВ, но тоже неплохо
+2
0
+2
Шутник.... Талалаева в Спартак! Ивича в Химки! Джикию в Краснодар.... Я так думаю.... 🤣Абаскаля в Реал, там Джикии не будет! Он занят будет в Краснодаре! Как то все сразу встало на свои места.... А ещё надо о Сельте подумать! Мостового туда!
+2
0
+2
Талалаев псих, но он мне нравится, но Ивич должен продолжить работать, неудачный отрезок бывает и у великих клубов.
+3
-1
+2
Бред.
+2
0
+2
Карпов накидывать начал. Талалаев скоро все клубы России потренирует...
+2
0
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Как там инсайд Карпова про возвращение Промеса? Ну а если Краснодар назначит Талалаева - то реально тюфяк,а не клуб.
Промес забыт
+2
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+2
Для вывода в ФНЛ?
+2
0
+2
Байки.
+2
0
+2
Все-таки Карп - реально буйнопомешанный альтернативно одаренный, и при том гиперактивный. Бывают же похожие на правду инсайды, бывают забавные. Но иногда выходит вот такое - и все, маски сброшены.
+1
0
+1
Абаскаля надо брать
+1
0
+1
Это будет отличный вызов для Талалаева. Будет сложно, но он сможет вылететь в ФНЛ с Краснодаром!
+1
0
+1
Там Локо буксует, куда Локтионова девать будет этот тип со своими фантазиями.
+1
0
+1
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