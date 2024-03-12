«Краснодар» рассматривает назначение Талалаева на случай ухода Ивича в «Спартак» (Иван Карпов)

Андрей Талалаев может сменить Владимира Ивича в «Краснодаре».

По информации Ивана Карпова, кубанский клуб рассматривает возможность назначения в случае ухода Ивича в «Спартак». Увольнять сербского специалиста «быки» не планируют.

«Краснодар» вылетел из розыгрыша Фонбет Кубка России, потерпев поражение от «Химок» Талалаева (0:2).

Отмечается, что в «Краснодаре» не видят на посту главного тренера основной команды. Ранее сообщалось, что посредники лоббируют его кандидатуру.

Ивич о будущем в «Краснодаре»: «Если президент решит, что мое время тут закончилось, это будет его решение»

Агенты предлагали Ивича «Спартаку», но его там пока не рассматривают, как и Черчесова с Карпиным. Вероятно назначение иностранца