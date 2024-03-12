«Краснодар» рассматривает назначение Талалаева на случай ухода Ивича в «Спартак» (Иван Карпов)
Андрей Талалаев может сменить Владимира Ивича в «Краснодаре».
По информации Ивана Карпова, кубанский клуб рассматривает возможность назначения Талалаева в случае ухода Ивича в «Спартак». Увольнять сербского специалиста «быки» не планируют.
«Краснодар» вылетел из розыгрыша Фонбет Кубка России, потерпев поражение от «Химок» Талалаева (0:2).
Отмечается, что в «Краснодаре» не видят Николая Писарева на посту главного тренера основной команды. Ранее сообщалось, что посредники лоббируют его кандидатуру.
Ивич о будущем в «Краснодаре»: «Если президент решит, что мое время тут закончилось, это будет его решение»
Агенты предлагали Ивича «Спартаку», но его там пока не рассматривают, как и Черчесова с Карпиным. Вероятно назначение иностранца
Ну а если Краснодар назначит Талалаева - то реально тюфяк,а не клуб.
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