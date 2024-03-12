«Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке». Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке, где пройдет лыжный ЧР

Дмитрию Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР.

Ранее Губерниев критиковал руководство Федерации лыжных гонок России из-за ситуации с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Да, мне запретили жить в домике на стадионе. Ну что я могу сказать? Добрые, прекрасные люди.

Я давно с такой радостью не ждал приезда на чемпионат России. Я возьму с собой палатку, котелок, разведу костер, и в стартовом городке спокойно буду жить и радовать людей.

Проведем Грушинский фестиваль, Александра Алексеевича Грушина позовем, будем петь песни под гитару. Так что все замечательно.

С местными властями я договорюсь, так что оттуда меня выселить не смогут. Так что нормально все», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

«Объективная причина, почему мне запретили там жить, в том, что люди хотят, чтобы мое пребывание в Малиновке было хорошим, веселым и запоминающимся.

Поэтому я очень сильно благодарен Федерации лыжных гонок, этим прекрасным, добрым людям, которые так здорово проводят соревнования.

К детям относятся хорошо, всех жалеют, всех в больницах навестили, всем подарки подарили. Просто огромные молодцы! Спасибо большое, что они у нас есть.

Да и вообще, зачем жить в хороших гостиницах, когда можно жить в простой палатке. Я пешком еще пойду в Малиновку! Буду пропагандировать здоровый образ жизни! Я благодарен этим людям! Спасибо им большое», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Губерниев: «Сорин – крепостной крестьянин, знает, что его могут продать, проиграть в карты. Естественно, он будет отстаивать интересы помещика»