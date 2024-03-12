«Возьму с собой палатку, котелок и буду жить в стартовом городке». Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе в Малиновке, где пройдет лыжный ЧР

Теги лыжные гонки чемпионат России Дмитрий Губерниев ФЛГР Матч ТВ Спорт-Экспресс Лыжи

Дмитрию Губерниеву не разрешили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР.

Ранее Губерниев критиковал руководство Федерации лыжных гонок России из-за ситуации с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Да, мне запретили жить в домике на стадионе. Ну что я могу сказать? Добрые, прекрасные люди.

Я давно с такой радостью не ждал приезда на чемпионат России. Я возьму с собой палатку, котелок, разведу костер, и в стартовом городке спокойно буду жить и радовать людей.

Проведем Грушинский фестиваль, Александра Алексеевича Грушина позовем, будем петь песни под гитару. Так что все замечательно.

С местными властями я договорюсь, так что оттуда меня выселить не смогут. Так что нормально все», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

«Объективная причина, почему мне запретили там жить, в том, что люди хотят, чтобы мое пребывание в Малиновке было хорошим, веселым и запоминающимся.

Поэтому я очень сильно благодарен Федерации лыжных гонок, этим прекрасным, добрым людям, которые так здорово проводят соревнования.

К детям относятся хорошо, всех жалеют, всех в больницах навестили, всем подарки подарили. Просто огромные молодцы! Спасибо большое, что они у нас есть.

Да и вообще, зачем жить в хороших гостиницах, когда можно жить в простой палатке. Я пешком еще пойду в Малиновку! Буду пропагандировать здоровый образ жизни! Я благодарен этим людям! Спасибо им большое», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Губерниев: «Сорин – крепостной крестьянин, знает, что его могут продать, проиграть в карты. Естественно, он будет отстаивать интересы помещика»

57 комментариев
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Палатка № 6
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Ответ Mohnatiy
Не разрешили жить в доме, сказали что только собачья будка свободна...
Там Газзаев. Занято.
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Не разрешили жить в доме, сказали что только собачья будка свободна...
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Правильно, не фиг подпускать этого злого клоуна на стадион, ближе, чем на пушечный выстрел. За костер МЧС напустить и штраф побольше.)))
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Строит из себя борца за идею. Правильно тебя погнали. Там где ты появляешься, кроме срача ничего хорошего не происходит. Вот и живи в палатке, и ешь доширак.
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Приятно, что в лыжной федерации адекватные люди!
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Ответ zukarello
Ленин в Разливе , блин)))
Фу! Губу с Лениным сравнивать, даже в шутку - изврат.
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Ну видимо губошлёп их достал. Ладно когда комментатор обзывается в эфире, даёт спортсменам дурацкие прозвища и тому подобное, хотя мне бы такое не понравилось, но этот то хочет быть значимой фигурой в биатлоне, лыжах и вообще всем спортом поруководить. Нет, ну вперёд, для этого надо стать министром спорта, а пока ты комментатор твоё дело фамилии спортсменов называть...
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Ленин в Разливе , блин)))
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Свадьба в Малиновке, трындычиха_губер
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Губер гнильёбё а, это любой скажет
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Классическая ситуация с "жабой и гадюкой". И в федерации неадекваты и Губернией такой... Губерниев. Даже и не знаешь, кому тут сочувствовать...
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Перевал Губерниева
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Молодец Вяльбе.Хайпажерам там не место.
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Ох, какой же позорище! Уже выгнали из мирового спорта, казалось бы, живите мирно, пытаясь сохранить свой вид спорта, что-то новое придумывайте, детей привлекайте к занятиям.Но нет, надо свою сущность колхозную показывать и ругаться через забор между собой.
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майонез не забудь
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да,да...возьми новый котелок....старый уже совсем не варит
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Губер в изгнании.
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Мог бы по старой дружбе с Еленой Валерьевной договориться)
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Ответ Alexander Rakhilkin
Заодно и свадьбу в Малиновке справили бы
на штабс-капитана он не потянет, а вот на Попандопуло - в самый раз)
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Вот и живи там всю жизнь
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Вяльбе лично команду дала?
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Что мне снег?Что мне зной? Что мне дождик проливной, когда Ленусик рядышком со мной.
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Наш ковёр - цветочная поляна,
Символ наш - бутылка со стаканом.
Наша крыша- небо голубое,
Наше счастье - жить такой судьбою.
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Правильно. Этому не надо ничего разрешать, он троль!
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Мог бы по старой дружбе с Еленой Валерьевной договориться)
Заодно и свадьбу в Малиновке справили бы
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в Малиновке заслушан голосок
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"Я возьму с собой палатку, котелок, разведу костер..."
Чего котелок брать,он всегда с вами, Димитрий)). Который не всегда варит).
Как можно ругаться с лыжным видом спорта?!! На это только вы способны ((
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Ответ Валерий Ефимов
Губер в изгнании.
Губер в Малиновке, уж тогда. :))
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А вообще, фигня какая-то. Если он там по работе, то командировка должна предусматривать какое-то жильё. А этот дом на стадионе кому принадлежит, и почему Губерниев должен жить именно в нем? Похоже на очередной истерический хайповый наброс.
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