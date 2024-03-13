«Арсенал» по пенальти обыграл «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» одолел «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче « » обыграл « » со счетом 1:0, в ответной игре «канониры» одержали победу с таким же счетом.

Матч перешел в серию пенальти, в которой точнее оказался лондонский клуб – 4:2.

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