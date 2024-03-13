«Арсенал» по пенальти обыграл «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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«Арсенал» одолел «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче «Порту» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0, в ответной игре «канониры» одержали победу с таким же счетом.

Матч перешел в серию пенальти, в которой точнее оказался лондонский клуб – 4:2.

Арсенал Англия – Порту Португалия 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 41 Троссард.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер (Зинченко, 105), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 83), Эдегор, Райс, Хавертц, Троссард (Нкетиа, 105), Сака.
ПортуДиогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 86), Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес (Эуштакиу, 101), Варела (Груйич, 90), Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау (Гонсалу Боржеш, 101), Эванилсон (Тареми, 88).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Салиба (39), Артета (68), Пепе (73), Консейсау (78), Хавертц (116).

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149 комментариев
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Зинченко эпично вышел. 10 минут, три потери и привезенный угловой.
+32
-2
+30
Буду на стадионе вечером , не могу дождаться . Матч будет сложный , но должны обыгрывать португальцев. COYG!
+28
0
+28
Более мерзкого футбола не видел ни разу в жизни. Даже сборная Греция, Стоук Сити со своими Рори Делапами играли в подобие футбола. А эти... мяч в голову попал, через 10 секунд вспомню, поваляюсь. Свой бьет, тоже 2 минуты поваляюсь. Судейство отвратное просто. Минут 15 валялись португалы, все равно одну минуту добавили
+34
-7
+27
Ну какой же Эдегор красавец...
+23
0
+23
Какая же духота португальская, жесть. Очень неудобный соперник.
+20
-1
+19
Ответ CIA
Зинченко эпично вышел. 10 минут, три потери и привезенный угловой.
Артета специально приберег этого джокера привозов под конец овертайма, чтобы концовка была с перчинкой )
+17
-1
+16
Фуф, ну хоть Райя затащил, просто как босс.
Матч дичайшая тошниловка конечно.
+16
0
+16
Во втором тайме надо кончать с этим жалким подобием футбольного клуба
+19
-4
+15
Каков же красавец Тюрпен!
Всегда нравилось как он судит. Высший класс!
Ни одной португальской бабской хитрости не прошло еще. Вот это арбитр💪🏻
+15
0
+15
Не знаю, чем закончится, но после таких матчей думаешь, что чистое время - не такая плохая идея. Полчаса из тайма игроки порту по разным поводам тянули время, блевать тянет с такой игры)
+15
-2
+13
Эдегор кудесник
+12
0
+12
Ничё себе, судья же Троссар 😃
+10
0
+10
Ответ zzzeeerrrooo
Порту по пенкам все закончит 👌
Порту закончило по пенкам, но есть ньюанс...
+10
0
+10
Португальцы, как обычно, не могут без скандалов. Проиграли по делу.
+10
-1
+9
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Ты матч то включи, норм там все. И бегают, и комбинируют, и играют жестко. Но порту да, сбивает темп вполне грамотно
+8
0
+8
Справедливо. Очень крутые 1/4 намечаются, поэтому португальский автобус там не нужен
+10
-2
+8
Ответ Зизуха
не нужен Порту в четвертьфинале
Артета сам сыграл в трусливый футбол . Теперь решит лотерея
+9
-2
+7
Ответ Homo Faber
Сегодня в Национальной лиге (Д5) отменены 2 игры, в которых лондонские клубы должны быть хозяевами, а ещё одна в Национальной Лиге Юг (Д6) из-за непригодного поля. Интересно, как там поляна на "Эмирейтс"?
Ты правда сравниваешь поляны д5, д6 и эмиратовскую на новом стадионе?
+7
0
+7
нужно раскатать портков ...
+7
0
+7
Красавцы, проклятие 1/8 снято.
Но и Порту был крут, могут любой команде потрепать нервы.
+6
0
+6
Идеально было бы положить парочку с угловых, а потом валяться весь матч или тупо катать мяч так, чтобы португальцам мало не показалось.
+6
0
+6
Арсенал с победой.
+7
-1
+6
Райа красавчик
+6
0
+6
Задушил намертво порту, ничего не скажешь. Тут и до лотереи может спокойно дойти, разве что кому-то сильно повезёт в овертаймах
+6
0
+6
Ответ John Johnson
Почему не могут просто выиграть 5:0, 6:0 как в АПЛ ?) Неужели Порту настолько сильнее клубов АПЛ
С Брентфордом сыграли 2-1, по твоей логике Брентфорд сильнее ливера
+5
0
+5
Ну кто если не Леандро
+5
0
+5
Не думал, что похвалю Матч ТВ, но красавцы, включили доп.время другого матча ЛЧ. Респект!
+6
-1
+5
Хочется отдать должное Пепе - так играть в 41 год - это космос какой-то. Он еще пробежал 14-15 км. Зверь.
+4
0
+4
Ответ zzzeeerrrooo
Я пытался смотреть, но это ужас 5 на Этихаде обеспечена , с такой игрой
Молодой человек, вернитесь из 21 года обратно к нам в 24, тут много чего поменялось
+4
0
+4
Всех поздравляю. Как в старые добрые «арсенальский валидол». Давно 1/4 не было на Эмирейтс. Кароч поздравляю)
+5
-1
+4
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