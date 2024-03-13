«Арсенал» по пенальти обыграл «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Арсенал» одолел «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом матче «Порту» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0, в ответной игре «канониры» одержали победу с таким же счетом.
Матч перешел в серию пенальти, в которой точнее оказался лондонский клуб – 4:2.
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Эмирейтс»
- Гол:
- 1:0 – 41 Троссард.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер (Зинченко, 105), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 83), Эдегор, Райс, Хавертц, Троссард (Нкетиа, 105), Сака.
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Порту –
Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 86), Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес (Эуштакиу, 101), Варела (Груйич, 90), Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау (Гонсалу Боржеш, 101), Эванилсон (Тареми, 88).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Матч дичайшая тошниловка конечно.
Всегда нравилось как он судит. Высший класс!
Ни одной португальской бабской хитрости не прошло еще. Вот это арбитр💪🏻
Но и Порту был крут, могут любой команде потрепать нервы.