Дивеев травмировал правый голеностоп, неудачно приземлившись в игре ЦСКА с «Ростовом»

Игорь Дивеев получил травму правого голеностопа во 2-м тайме матча с «Ростовом».

На 55-й минуте игры Фонбет Кубка России защитник неудачно приземлился после борьбы за мяч в воздухе. Футболист почти сразу позвал медперсонал.

После оказания помощи отыграл еще около минуты, но в итоге просигнализировал о необходимости замены.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 4 матчах. Летом он перенес операцию на голеностопе и выбыл на полгода.