Дивеев травмировал правый голеностоп, неудачно приземлившись в игре ЦСКА с «Ростовом»
Игорь Дивеев получил травму правого голеностопа во 2-м тайме матча с «Ростовом».
На 55-й минуте игры Фонбет Кубка России защитник ЦСКА неудачно приземлился после борьбы за мяч в воздухе. Футболист почти сразу позвал медперсонал.
После оказания помощи Дивеев отыграл еще около минуты, но в итоге просигнализировал о необходимости замены.
В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 4 матчах. Летом он перенес операцию на голеностопе и выбыл на полгода.
Дивей: пост принял!
Но и нельзя забывать о том, что Игорь подвержен травмам - у Дивеева это 15 (!) травма за все время выступления за ЦСКА, в течении которых он пропустил 56 (!!) матчей.
Здесь тоже нужно правильно подводить игрока.
Дивееву выздоровления!