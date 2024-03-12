Дивеев травмировал правый голеностоп, неудачно приземлившись в игре ЦСКА с «Ростовом»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Игорь Дивеев Здоровье Футбол

Игорь Дивеев получил травму правого голеностопа во 2-м тайме матча с «Ростовом».

На 55-й минуте игры Фонбет Кубка России защитник ЦСКА неудачно приземлился после борьбы за мяч в воздухе. Футболист почти сразу позвал медперсонал.

После оказания помощи Дивеев отыграл еще около минуты, но в итоге просигнализировал о необходимости замены.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 4 матчах. Летом он перенес операцию на голеностопе и выбыл на полгода.

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34 комментария
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Игорь "Бруно Фукс" Дивеев
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ШО, ОПЯТЬ......
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Непонятно, вроде не подворачивал даже, жалко Дивея(
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надеюсь, все обойдется. Игорю поддержка и здоровьея
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Самый дорогой пациент в РПЛ. Агент молодец, инфокампанией про Зенит озолотил болезненного клиента. Но так то жаль Дивеева, не так много у нас отечественных ЦЗ.
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Ответ Aleksey Yashin
Игорь "Бруно Фукс" Дивеев
Да неее. Игорь за один матч отыграл больше чем Фукс за полтора сезона))
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Да что ж такое? Только вернулся после второй серьёзной травмы и опять.
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Дзага: пост сдал!
Дивей: пост принял!
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Вообще-то агент Дивеева заявил, что Игорь в порядке, полностью восстановился, игровую кондицию набрал, так что к тренерам вопроса нет, а вот почему он такой стеклянный стал это вопрос?
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Ну пипец
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Мусаев второй гол забил, красавчик ❤️💙
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Ответ Кирилл
Как же Дивееву не везет - слишком много травм. Игорю здоровья ! Но у меня еще вопрос к тренерскому и медицинскому штабу: зачем так загонять игрока, который полгода не играл и лечился после своей травмы, выпуская в 3-м официальном матче подряд ?
Потому что и так Мойзеса нет. Без Дивея остаётся один основной защитник в тройке, а на матч настрой серьезный
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Ответ Честный контроль
Приземлившись? Ничего что костолом Глебов наступил ему на ногу до прыжка. Дивееву выздоровления!
Мне с трибуны тоже показалось, что наступ. Надо пересмотреть дома.
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да как так то, Игорян?
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Ответ Серёга Соколов
Скажи это игрокам НБА... Там ребята поздоровее гораздо, и то,не так часто ломаются.
Хоккеисты не прыгают вверх на полтора метра. И голеностоп зафиксирован ботинком.
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Ответ Влад Владимиров
Он здоровый такой,кости не выдерживают у него...
Скажи это игрокам НБА... Там ребята поздоровее гораздо, и то,не так часто ломаются.
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Ответ Серёга Соколов
Да неее. Игорь за один матч отыграл больше чем Фукс за полтора сезона))
Сколько раз он бошкой об бошку бился и хоть бы что! А тут голеностопы.
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Ответ Serge Vendino
От всего не убережешься, травму можно и на тренировке получить. А после такого длительного восстановления игровой ритм восстановливать тоже непросто и играть для этого надо.
Я не спорю, что нужно восстанавливать игровой ритм.

Но и нельзя забывать о том, что Игорь подвержен травмам - у Дивеева это 15 (!) травма за все время выступления за ЦСКА, в течении которых он пропустил 56 (!!) матчей.
Здесь тоже нужно правильно подводить игрока.
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Ответ Кирилл
Что лучше: проиграть и опуститься в «путь регионов», где будет еще возможность проходить дальше, или потерять в очередной раз Дивеева на неопределенный срок, который уже и так пропустил всю первую часть чемпионата ? На мой взгляд, лучше бы оставили Дивеева в запасе и выпустили Лукина в старте.
От всего не убережешься, травму можно и на тренировке получить. А после такого длительного восстановления игровой ритм восстановливать тоже непросто и играть для этого надо.
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Классная карьера, годик полечился, сыграл 4 матча и еще годик в больнице.
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Блин. В сборную вызван...
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Приземлившись? Ничего что костолом Глебов наступил ему на ногу до прыжка.
Дивееву выздоровления!
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Только восстановился и опять ... здоровья Дивееву
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Очень обидная травма. С Дивеевым в составе тройка ЦЗ, включая Рошу и Мойзеса, пожалуй, сильнейшая в РПЛ. Но, к сожалению, в таком виде она бывает крайне редко. Скорейшего выздоровления!
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Игорь, в церковь что ли сходи) Если серьёзно, здоровья!
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Вообще не удивлен
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