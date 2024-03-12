«Барселона» – «Наполи» – 2:1. Ррахмани отыграл один гол. Онлайн-трансляция

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«Барселона» принимает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче команды сыграли вничью (1:1).

Барселона Испания – Наполи Италия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 15 Лопес, 2:0 – 17 Жоау Канселу, 2:1 – 30 Ррахмани.
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 61), Гюндоган, Лопес (Серджи Роберто, 60), Рафинья, Ямаль, Левандовски.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Оливера, 64), Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре, Политано (Линдстрем, 64), Кварацхелия, Осимхен.
Предупреждения:
Кристенсен (19), Ямаль (44), Жезус (45), Траоре (63), Оливера (67).

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338 комментариев
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Кубарси просто топище
+30
-2
+28
Вы серьёзно думали что после 2-0 всё закончится? Это же Барса
+26
-1
+25
Только игра перешла в позиционный футбол, сразу открылась нехватка ДеЙонга у Барселоны и Наполи умело это использует
+15
0
+15
Что одни, что другие в первые минуты прям заряжены на атаку.
Интересный матч намечается )
+13
0
+13
Учитывая отсутствие у Барсы Гави, Педри, Де Йонга, Бальде и Торреса, выпускать практически некого, второй тайм могут сильно просесть
+11
-1
+10
Нуууу…Кубарси выдал такую передачу на Фермина, что невольно вспомнился Куман. Откуда только Барса берет этих пацанов. Он же играет, как лютый топ (во всяком случае в первом тайме)
+11
-1
+10
Как же хорош этот Ямаль, как здорово он мяч протащил. Умница 💜
+13
-3
+10
Брутал Руй отлетает от 16-летнего пацана)
+14
-5
+9
Чистый наступ и чистый пенальти
+13
-4
+9
Старания этого парня должны были оправдаться, красавчик Фермин
+9
-1
+8
Ответ Varbi4
Комментарий скрыт
Ага,Негрейра купил. Ищи ещё, товарищ детектив
+9
-2
+7
Ответ Emin Aliev
Кубарси, Фирмин, Ямал, блин еще Гави не хватает. Есть ли у Реала что-то подобное ? Даже если вдруг проиграют, то будущее у этой команды , где костяк будет из воспитанников , есть.
Они не банкроты просто, тоже не плохо)
+10
-4
+6
Как же защитники Барселоны держат офсайдную линию - просто сказка )
+8
-2
+6
Кубарси, Фирмин, Ямал, блин еще Гави не хватает. Есть ли у Реала что-то подобное ? Даже если вдруг проиграют, то будущее у этой команды , где костяк будет из воспитанников , есть.
+15
-9
+6
Самый зрелищный матч плей офф этой ЛЧ🔥
+7
-2
+5
Ответ Nike of FW
На что обратил внимание у Барселоны не рабочая схема прессинга (не путать с контр прессингом) всегда свободен центральный защитник, фермин по Лоботке играет Кристенсен получается просто прикрывает центральную зону.
Потому что Левандовски делает вид что прессингует, а Фермин из-за этого разрывается между двумя игроками
+5
0
+5
Судейка вообще неадекватен:)
+10
-5
+5
😂😂😂 вся история барселоны в одном моменте. А Шнякин такой "ой, ну было касание". Касание???!!! Он ему ногу шипами расплющил
+11
-6
+5
Просто пожелаю удачи Барсе!
+7
-2
+5
Тер Штеген!
+5
0
+5
Интересно, а где был King_X когда в самом начале матча Ямаля сносили и никакого свистка даже не было ?)

Написать напрямую ему не могу - добавил в чс )
+6
-2
+4
Нет, как же Кубарси прекрасен !
Тьфу тьфу тьфу !
+6
-2
+4
Ответ alexmixer9
Они не банкроты просто, тоже не плохо)
Барса не банкрот, это до сих пор самый медийный проект с огромной капитализацией, она заложник правил Ла Лиги.
+11
-7
+4
МАТШ - просто тигр! Такой мяч вытащил!
+5
-1
+4
Удачи Барселоне и без травм самое главное. Важнейший матч сезона команды и нужно отработать на 200 процентов. Подходим к матчу с огромными потерями в составе,но тем не менее фаворит чуточку всё же каталонцы. Результат вообще непредсказуемый и надеюсь после финального свистка буду праздновать победу,а не горевать из-за поражения.Хотя годы фанатизма за каталонцев уже приучили к болезненным проигрышам,так что уж сильно убиваться не буду. Пусть победит тот кто больше заслуживает и докажет это своей игрой в этом матче.
+8
-4
+4
Lamliam какое касание,там наступ был
+5
-1
+4
Очень классный первый тайм выдали обе команды, приятно удивлен
+4
0
+4
Код красный! Это не учебная тревога! Выходят Ромеу и Роберто.
+4
-1
+3
Как же это шикарно
+3
0
+3
Пойду я за вискариком. Начинается полчаса тревоги
+3
0
+3
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