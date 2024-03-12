«Барселона» – «Наполи» – 2:1. Ррахмани отыграл один гол. Онлайн-трансляция
«Барселона» принимает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 1:0 – 15 Лопес, 2:0 – 17 Жоау Канселу, 2:1 – 30 Ррахмани.
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 61), Гюндоган, Лопес (Серджи Роберто, 60), Рафинья, Ямаль, Левандовски.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Оливера, 64), Лоботка, Замбо-Ангисса, Траоре, Политано (Линдстрем, 64), Кварацхелия, Осимхен.
- Предупреждения:
- Кристенсен (19), Ямаль (44), Жезус (45), Траоре (63), Оливера (67).
Интересный матч намечается )
Написать напрямую ему не могу - добавил в чс )
Тьфу тьфу тьфу !